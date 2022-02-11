موربيديللي: تنظيف درّاجي الموتو جي بي للحلبات المتّسخة "خطر"

توقّفات مجريات تجارب الجمعة لأكثر من ساعة بسبب قدر الوحل والغبار على المسار إثر الأمطار المبكّرة.

وجاء التوقّف من أجل السماح للعاملين في الحلبة بتنظيف المسار، في الوقت الذي أُقيم فيه اجتماع بين الدرّاجين و"دورنا سبورتس" وفرانكو أونسيني المسؤول عن السلامة في "فيم" من أجل التوصّل إلى حل.

وطُلب من الدرّاجين إكمال 20 لفّة على الأقلّ لمحاولة المساعدة في تنظيف المسار، وهو ما لوقي بانتقادات من قبل البعض.

واستُؤنفت الحصّة إلى حين انتهاء اليوم مع تحسّن الأزمنة بشكلٍ كبير، بالرغم من أنّ بول إسبارغارو درّاج هوندا كان الوحيد القادر على تجاوز الزمن القياسي الحالي المسجّل في بطولة السوبربايك عبر تحقيقه 1:32.466 دقيقة.

ولم يكن موربيديللي سعيدًا باستغلال الدرّاجين لتنظيف المسار، في الوقت الذي أشاد فيه بدرّاجي دوكاتي لقيادتهم تلك الجهود.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الدرّاجون بحاجة للمزيد من الاتّحاد في هذا النوع من المسائل، قال موربيديللي، الذي أكمل اليوم في المركز الـ 12: الحقيقة هي أنّه لا يُفترض بالدرّاج القيام بهذا العمل، ليس من المفترض بهم تنظيف هذه الحلبة".

وأكمل: "من الخطر القيادة عليها بدرّاجة موتو جي بي. كان ذلك خطرًا. لا أحد يريد التوجّه إلى المسار".

وأردف: "درّاجة دوكاتي تتمتّع بالكثير من التماسك، لذا أعتقد بأنّنا شاهدنا مجدّدًا اليوم الفارق بين الدرّاجات".

وواصل شرحه بالقول: "شاهدنا العديد من درّاجي دوكاتي يقودون عندما كانت الحلبة متّسخة. قرّروا أنّها آمنة بما فيه الكفاية وتوجّهوا إلى الحلبة وساعدوا في تنظيفها، بينما لم ينطبق ذلك على الآخرين".

ثمّ تابع: "كان ذلك جيّدًا من جانبهم، وتشكّل الخطّ النظيف خطوة بخطوة ودخل الجميع تباعًا".