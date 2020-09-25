موربيديللي: تقليص ياماها لضعف سرعتها القصوى "أفضل خبر" في يوم الجمعة في كتالونيا

عانى جميع درّاجي ياماها على صعيد السرعة القصوى هذا العام، حيث كانت درّاجة "ام1" الأبطأ في جميع نقاط قياس السرعة القصوى في الجولات السبع المقامة حتّى الآن.

وحذّر موربيديللي درّاج فابيو كورتارارو زميل موربيديللي في صفوف بيتروناس ياماها من المتاعب التي قد تواجهها ياماها في هذا الجانب عندما تصل إلى حلبة برشلونة.

وفي حين أنّ ياماها كانت تتأخّر عادة بـ 10 كلم/س عن دوكاتي الأسرع، فإنّ الفارق كان 5 كلم/س اليوم الجمعة0.

ويعود أغلب ذلك إلى تغطية المنعطف السريع الأخير لضعف تسارع درّاجة "ام1".

وقال موربيديللي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أنّ تصميم الحلبة وتصميم المنعطف الأخير لا يُؤثّران كثيرًا على السرعة القصوى".

وأضاف: "وربّما هذا أفضل خبرٍ لهذا اليوم".

أمّا مافيريك فينياليس، الذي أكمل اليوم رابعًا، فقد دخل عطلة نهاية الأسبوع بشعورٍ من الارتياح حيال فارق السرعة القصوى.

وقال: "قلت بالأمس بأنّ هذه ليست أسوأ حلبة على صعيد الخطّ المستقيم كونه يأتي بعد منعطف سريعٍ جدًا، ولدينا تماسكٌ جيّدٌ بالخروج منه".

وأضاف: "لذا يبدو الوضع أفضل. لكنّ الهدف يبقى هو ذاته، نحتاج للانطلاق من الصفّ الأوّل والضغط منذ اللفّة الأولى".