موربيديللي: تحديث ياماها لدرّاجتي "مفاجأة رائعة"

كان موربيديللي أفضل درّاجي ياماها في 2020، حيث فاز بثلاثة سباقات وحلّ وصيفًا في بطولة الدرّاجين بالرغم من قيادته لدرّاجة بخصائص 2019.

وبالرغم من جهوده، لم يحصل موربيديللي على درّاجة مصنعيّة لموسم 2021 وبقي على درّاجة بالخصائص "أ".

وبعد أن كان قلقًا من أنّ ذلك قد يتسبّب في تواجده في موقعٍ ضعفٍ بالمقارنة مع زملائه على الدرّاجات المصنعيّة، حصل موربيديللي على تحديثات جديدة لاختبارها على الدرّاجة نهاية الأسبوع الماضي خلال تجارب قطر الأولى.

وتأتي التحديثات كمفاجأة بالنسبة لموربيديللي كونه يشعر بأنّ حزمته حقّقت خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال الإيطاليّ: "شعوري جيّدٌ جدًا بعد هذه التجارب الأولى".

وأضاف: "عليّ شكر ياماها لأنّها جلبت تحديثات على الدرّاجة ومن الرائع رؤية ذلك، كانت مفاجأة رائعة بالنسبة لي".

وأكمل: "حصلت على تحسينات على حزمتي وترغب دائمًا بالبقاء في موقعك على الأقل إن لم تتحسّن".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا حسّنا الحزمة بالمقارنة مع العام الماضي، وكنّا قادرين على التواجد في موقعٍ مماثلٍ لمستوى العام الماضي في هذه التجارب، ذلك إيجابي".

من جانبه اعترف مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ يوم الأحد أنّه استبعد هيكل 2021 لصالح العمل على تحسين أسلوب قيادته على متن درّاجة 2020 لرؤية إن كان بوسعه حلّ نقاط ضعف درّاجة "ام1" بنفسه.