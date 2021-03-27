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موربيديللي: تحديثات دراجة ياماها "جوهرية" في هذا الموسم

يعتقد فرانكو موربيديللي أنّ درّاجته ياماها المحدثة مع فريقه "بيتروناس اس آر تي" لهذا الموسم قد عالجت بعض المشاكل التي عانى منها في 2020، حيث يرى بأنّ التحديثات على الدراجة "جوهرية".

موربيديللي: تحديثات دراجة ياماها "جوهرية" في هذا الموسم

سيقود من جديد صاحب الانتصارات الثلاثة في "الموتو جي بي" موربيديللي دراجة ياماها أقدم بالمواصفات "أيه" في موسم 2021، على الرُغم من إكماله الموسم الماضي كأفضل دراجي الصانع الياباني في المركز الثاني في ترتيب البطولة.

وكانت الدراجة التي قادها موربيديللي العام الماضي معدّلة بعض الشيء من دراجة 2019، لكنّ ياماها جلبت تحديثات إلى الدراجة بعد تجارب قطر الشتوية، والتي مثّلت "مفاجأة كبيرة" للإيطالي.

حيث كانت حزمة موربيديللي أكثر ثباتًا على مدار موسم 2020، بالرُغم من مواجهته لبعض المشاكل مع دراجته في سباقات معينة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد التجارب عما إذا كان واثقًا من أنّ دراجته المحدثة قد عالجت بعضًا من المشاكل التي واجهها العام الماضي، قال موربيديللي: "حسنًا، نعم لأنها كانت مشاكل بسيطة للغاية، ولكن جوهرية وضمن وجهات سهلة جدًا".

وأضاف: "لذلك، أعتقد بأنّ التحديثات التي جلبتها ياماها ستعمل كذلك على حلبات أخرى. هذا هو ما أعتقده وما آمُله في ذات الوقت".

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وبالحديث عن التجارب لهذا الموسم، قال الإيطالي: "أنا سعيد للغاية بما قدمناه في التجارب، وأشعر أنني جاهز بالقدر الكافي. بالطبّع بمقدور القيام بعمل أفضل، لكنّ الوضع جيّد بالفعل".

وتابع: "هنالك يُمكن تحسينها على الدراجة، لكننا بحاجة لرؤية ذلك مع مرور الوقت. نحتاج لرؤية كيف ستكون عُطلة نهاية الأسبوع. سيكون هدفي التواجد في مراكز متقدمة، أعتقد أن بوسعي ذلك كونني كنت سريعًا للغاية في التجارب، وكانت لدي وتيرة جيّدة".

واختتم: "أعتقد أن بمقدورنا التوجه إلى نهاية الأسبوع ونحن نهدف إلى التواجد في مراكز جيّدة، لكن الظروف قد تتغير بالطبع وكذلك موقعنا الحالي بعد التجارب. لكنني أشعر الآن بأنني مستعد للغاية ومتحفّز لخوض نهاية أسبوع السباق".

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