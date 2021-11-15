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موربيديللي: أسلوب قيادة روسي في سباق فالنسيا الختامي "لا يصدق"

قال فرانكو موربيديللي أنه لم يكن يرغب بمهاجمة فالنتينو روسي خلال السباق الختامي لموسم بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في فالنسيا، لكنه شعر أنه كان من المستحيل مهاجمة الأسطورة الإيطالية على أية حال.

موربيديللي: أسلوب قيادة روسي في سباق فالنسيا الختامي "لا يصدق"

لاحق موربيديللي، روسي، طوال سباق فالنسيا، ليقترب منه بشكل كبير.

وحاول الضغط في المراحل الأخيرة من السباق لاقتناص المركز العاشر من روسي، لكنه كشف أن أسلوب قيادة "الدكتور" كان "لا يصدق".

فقال: "نعم، كان من الرائع منافسته طوال الوقت. في الحقيقة، قبل السباق، أردتُ البقاء بعيداً عنه قدر المستطاع".

وأكمل: "لكنني وجدت نفسي خلفه وقلت في نفسي ’حسناً، لنحاول الضغط ربما أتجاوزه’".

وتابع: "لكنه كان سريعاً، وكان من المستحيل تجاوزه، اكتفيت بالبقاء خلفه".

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واسترسل: "كنت أفكر أنني محظوظ جداً جداً بالتواجد خلفه خلال آخر لفاته في البطولة، لقد كانت لحظات خاصة".

واستكمل: "لقد كانت لحظات رائعة، قيادته مذهلة، أسلوبه لا يصدق!".

يشار إلى أن موربيديللي أنهى السباق الختامي بالمركز الـ 11، خلف روسي الذي خاض آخر سباق له في مسيرته المهنية، ومن المتوقع أن يتجه العام المقبل للمشاركة في سباقات "جي تي" للسيارات.

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