موتو جي بي: يانوني يغيب عن سباق ميزانو إثر تفاقم إصابة قديمة في كتفه

عانى يانوني، الفائز بأحد سباقات الفئة العُليا، من ثلاثة حوادث خلال حصّص التجارب الحرّة الأربع على حلبة ميزانو، اثنان منها وقعت في التجارب الحرّة الثالثة والرابعة اليوم السبت.

وقد عاودت يانوني إصابة قديمة في الكتف عقب حادث اليوم الجمعة، إذ زاد الوضع سوءًا عندما سقط عند منعطف "كارو" السريع خلال الحصّة الأخيرة قبل التصفيات.

وتمّ نقل يانوني إلى المركز الطبي من أجل إجراء الفحوصات، إذ تغيّب عن القسم الأوّل للتصفيات نتيجة لذلك. وقد تمّ الآن تأكيد عدم جهوزيته للمشاركة في السباق بسبب "كدمة في الكتف الأيسر".

جديرٌ بالذكر أنّ يانوني قد عانى من موسم أوّل صعب على متن درّاجة "آر اس-جي بي"، حيث أنهى ضمن العشرة الأوائل في مناسبتين فقط، ليتواجد في المركز الـ 16 ضمن ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة.