موتو جي بي: يانوني يغيب عن سباق ميزانو إثر تفاقم إصابة قديمة في كتفه
تمّ استبعاد درّاج أبريليا أندريا يانوني من المشاركة في سباق جائزة سان مارينو الكبرى بعدما عاودته إصابة قديمة في كتفه ضمن نهاية أسبوع مليئة بالحوادث في ميزانو.
عانى يانوني، الفائز بأحد سباقات الفئة العُليا، من ثلاثة حوادث خلال حصّص التجارب الحرّة الأربع على حلبة ميزانو، اثنان منها وقعت في التجارب الحرّة الثالثة والرابعة اليوم السبت.
وقد عاودت يانوني إصابة قديمة في الكتف عقب حادث اليوم الجمعة، إذ زاد الوضع سوءًا عندما سقط عند منعطف "كارو" السريع خلال الحصّة الأخيرة قبل التصفيات.
اقرأ أيضاً:
وتمّ نقل يانوني إلى المركز الطبي من أجل إجراء الفحوصات، إذ تغيّب عن القسم الأوّل للتصفيات نتيجة لذلك. وقد تمّ الآن تأكيد عدم جهوزيته للمشاركة في السباق بسبب "كدمة في الكتف الأيسر".
جديرٌ بالذكر أنّ يانوني قد عانى من موسم أوّل صعب على متن درّاجة "آر اس-جي بي"، حيث أنهى ضمن العشرة الأوائل في مناسبتين فقط، ليتواجد في المركز الـ 16 ضمن ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة.
المقال السابق
استدعاء ماركيز وروسي بخصوص واقعتهما في التصفيات
المقال التالي
ماركيز يُشكّك في "نوايا" روسي ضمن واقعتهما في ميزانو
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الحدث
|جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: يانوني يغيب عن سباق ميزانو إثر تفاقم إصابة قديمة في كتفه
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرة الرابعة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
07:30
13:30
|
|القسم الأوّل من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|القسم الثاني من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:35
14:35
|
|السباق
|
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
|
08:00
14:00
|