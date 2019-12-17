موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
18 أكتوبر
-
20 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
25 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف المؤقت بعد فشله في اختبار المنشّطات

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف المؤقت بعد فشله في اختبار المنشّطات
17-12-2019

تلقى أندريا يانوني دراج أبريليا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إيقافاً مؤقتاً بعد فشله في اجتياز اختبار المنشّطات.

يمتلك يانوني، الفائز بسباق النمسا الكبرى 2016، عقداً مع أبريليا لمدى موسمين.

وكشف الاتحاد العالمي للدراجات "فيم" أن الدراج الإيطالي أندريا يانوني قد تم إيقافه مؤقتاً عملاً بالفقرة 7.9.1 من لوائح منع استعمال المنشطات.

حيث جاء في البيان: "تمّ إيقاف السيد أندريا مؤقتاً بدءاً من 17 ديسمبر/كانون الأول 2019. نتيجة لذلك سيمنع من المشاركة في أية نشاطات رياضية متعلقة بالبطولة حتى إشعار آخر. وضمن الفقرة 7.9.3.2 من قوانين منع استعمال المنشطات، يحق للسيد يانوني طلب رفع عقوبة الإيقاف المؤقت".

كما جاء كذلك": "يحق للسيد يانوني المطالبة بإجراء كشف ثانٍ (للمنشطات)".

وفي حال قرر يانوني الخضوع لكشف ثانٍ أو في حال كان إيجابياً، فإن الإيقاف المؤقت سيتواصل، وسيحق له إما المطالبة بجلسة استماع حيال الإيقاف المؤقت، أو جلسة نهائية من قبل المحكمة التأديبية الدولية.

وكان يانوني الذي انضمّ إلى أبريليا قد واجه أوقاتاً صعبة في موسم 2019 المنصرم لمجاراة زميله أليكس أسبارغارو، بالرغم من أنه قلص الفارق خلفه في المراحل الأخيرة للموسم.

وبالرغم من تفوقه عليه مرة واحدة فقط من أصل 17، لكنه سجل 43 نقطة مقابل 63 للإسباني، كما قدم أفضل مركز لفريقه حين أنهى سادساً في فيليب آيلاند.

المقال التالي
معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا

المقال السابق

معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
قائمة السائقين أندريا يانوني تسوق الآن
قائمة الفرق فريق أبريليا ريسينغ غريسيني

منصة السباق

جائزة فالنسيا الكبرى

جائزة فالنسيا الكبرى

١٥ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
08:10
14:10
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرة الرابعة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
07:30
13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
08:00
14:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يستبعد فكرة مزاملة لوكلير ضمن صفوف فيراري

2
فورمولا 1

فيراري توقعت تفوقها بنصف ثانية أمام الجميع بعد التجارب الشتوية لموسم 2019

3
فورمولا 1

تيكتوم ينضم إلى ويليامز في دور سائق التطوير لموسم 2020

أحدث الأخبار

موتو جي بي: يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف المؤقت بعد فشله في اختبار المنشّطات
MGP

موتو جي بي: يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف المؤقت بعد فشله في اختبار المنشّطات

معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا
F1

معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا

مدير فريق ياماها "معجبٌ للغاية" باختبار هاميلتون لدرّاجة الموتو جي بي
MGP

مدير فريق ياماها "معجبٌ للغاية" باختبار هاميلتون لدرّاجة الموتو جي بي

روسي: "الكثير تغيّر" منذ آخر مرّة قدت فيها سيارة فورمولا واحد
F1

روسي: "الكثير تغيّر" منذ آخر مرّة قدت فيها سيارة فورمولا واحد

هاميلتون وروسي يكملان مبادلة مُقاتلتيهما على حلبة فالنسيا
F1

هاميلتون وروسي يكملان مبادلة مُقاتلتيهما على حلبة فالنسيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.