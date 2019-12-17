موتو جي بي: يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف المؤقت بعد فشله في اختبار المنشّطات

يمتلك يانوني، الفائز بسباق النمسا الكبرى 2016، عقداً مع أبريليا لمدى موسمين.

وكشف الاتحاد العالمي للدراجات "فيم" أن الدراج الإيطالي أندريا يانوني قد تم إيقافه مؤقتاً عملاً بالفقرة 7.9.1 من لوائح منع استعمال المنشطات.

حيث جاء في البيان: "تمّ إيقاف السيد أندريا مؤقتاً بدءاً من 17 ديسمبر/كانون الأول 2019. نتيجة لذلك سيمنع من المشاركة في أية نشاطات رياضية متعلقة بالبطولة حتى إشعار آخر. وضمن الفقرة 7.9.3.2 من قوانين منع استعمال المنشطات، يحق للسيد يانوني طلب رفع عقوبة الإيقاف المؤقت".

كما جاء كذلك": "يحق للسيد يانوني المطالبة بإجراء كشف ثانٍ (للمنشطات)".

وفي حال قرر يانوني الخضوع لكشف ثانٍ أو في حال كان إيجابياً، فإن الإيقاف المؤقت سيتواصل، وسيحق له إما المطالبة بجلسة استماع حيال الإيقاف المؤقت، أو جلسة نهائية من قبل المحكمة التأديبية الدولية.

وكان يانوني الذي انضمّ إلى أبريليا قد واجه أوقاتاً صعبة في موسم 2019 المنصرم لمجاراة زميله أليكس أسبارغارو، بالرغم من أنه قلص الفارق خلفه في المراحل الأخيرة للموسم.

وبالرغم من تفوقه عليه مرة واحدة فقط من أصل 17، لكنه سجل 43 نقطة مقابل 63 للإسباني، كما قدم أفضل مركز لفريقه حين أنهى سادساً في فيليب آيلاند.