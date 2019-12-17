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موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: يانوني "المتفاجئ" يصدر بياناً يعلق فيه على عقوبة الإيقاف المؤقت

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موتو جي بي: يانوني "المتفاجئ" يصدر بياناً يعلق فيه على عقوبة الإيقاف المؤقت
17-12-2019

كشف أندريا يانوني دراج أبريليا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، أنه "متفاجئ" بعقوبة الإيقاف المؤقت التي تلقاها بعد فشله في اجتياز اختبار المنشطات، لكنه شدّد على "ثقته الكاملة" بأنه سينال البراءة من أي اتهام.

تلقى يانوني عقوبة الإيقاف المؤقت وذلك بعد فشله في اختبار المنشطات من عينة "بول" تمّ أخذها منه خلال الجولة ما قبل الختامية لموسم 2019، ما أدى بالاتحاد الدولي للدراجات "فيم" لإصدار عقوبة الإيقاف المؤقت بحقه ريثما يتمّ إكمال العمل على المسألة.

ويعني ذلك أنه على الإيطالي الانتظار حتى عقد جلسة استماع للمحكمة التأديبية العالمية والتي ستعطي القرار النهائي في هذا الأمر.

وضمن بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح يانوني أنه سيسعى للحصول على تحليل إضافي، ما يعني أنه ينوي طلب إجراء اختبار ثانٍ. 

فقال: "أنا مطمئن تماماً وأود طمأنة جميع متابعيّ وجمهور أبريليا كذلك".

وأكمل: "أنا منفتح على أيّ تحليل إضافيّ في هذه المسألة التي فاجأتني، وكذلك لأنني - في الوقت الراهن - لم أتلقّ أي اتصال رسميّ".

واختتم: "على مدار السنين، وكذلك في الموسم الماضي، خضعتُ لعدة فحوص متكررة، ومن الواضح أنها كانت سلبية جميعها، الأمر الذي يمنحني الثقة الكاملة بحلّ إيجابيّ لهذه المسألة".

 

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