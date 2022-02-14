موتو جي بي: ياماها تلمح لاهتمام المنافسين بخدمات كوارتارارو لموسم 2023

تكلم كوارتارارو بصراحة عن إحباطه من محرك دراجته الحالية فيما يتعلق بالسرعة القصوى.

لكن الفريق يبدو واثقاً من قدرته على الاحتفاظ بخدمات الفرنسي للموسم المقبل.

حيث قال ماسيمو ميريغالي مدير الفريق في تصريح لموقع البطولة الرسمي: "حسناً، فابيو هو أولويتنا الحالية".

وتابع: "نحن في تواصل يومي معه ومع فريق عمله وسط تقدمنا في برنامجنا".

وأردف: "نحاول إيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. من الطبيعي أن يتلقى عروضاً، لكننا واثقون من قدرتنا على الاحتفاظ به للمزيد من المواسم".

وأكد ميريغالي أن ما أظهره كوارتارارو الموسم الماضي يمنح ياماها الثقة بإمكانياتها في 2022، مع التشديد على عدم تشتيت البطل بما سيحمله المستقبل.

فقال: "لا أرى سبباً للتفكير في أمر آخر، نحن نركز بشكل كبير حالياً على مهمتنا وبكل ما لدينا".

وأردف: "لقد قام بعمل كبير للغاية هذه الأيام".

وتابع: "فلسفتنا تكمن في استخلاص أكبر قدر ممكن من الحزمة الحالية التي نثق بقدرتها".

يشار إلى أن كوارتارارو صرح بأن نقص السرعة الذي تعاني منه دراجته حالياً يصل إلى 10 كيلومترات في الساعة على المقاطع المستقيمة.