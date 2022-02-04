موتو جي بي: ياماها تكشف عن دراجة حامل اللقب كوارتارارو لموسم 2022

مع الاقتراب من التجارب الشتوية على حلبة سيبانغ قبل الموسم، باتت ياماها أحدث الفرق التي كشفت ألوان دراجتها في عرضٍ تقديمي عبر الإنترنت.

بعد ستة مواسم من الجفاف، نجحت ياماها أخيراً بتحقيق اللقب مجدداً في 2021 على يد فابيو كوارتارارو، الذي أحرز خمسة انتصارات على طريقه لحسم اللقب في أول عام له مع الفريق المصنعيّ كبديل عن فالنتينو روسي.

كما حققت ياماها المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة خلف دوكاتي.

واستكمالاً لشراكتها مع عملاق مشروبات الطاقة "مونستر إنرجي" فإن الكسوة اللونية للدراجة مماثلة لما كانت عليه في 2021.

وسيبقى كوارتارارو مع الفريق في الموسم الجديد بعقده لمدة موسمين الذي وقعه مع العلامة اليابانية في 2020.

ولن يحمل الفرنسي الرقم 1 في 2022، بل اختار الرقم 20 بدلاً من ذلك.

وسيقود إلى جانبه فرانكو موربيديللي الذي حقق مركز الوصافة في 2020.

وتم جلبه كبديل عن مافيريك فينياليس، الذي قرر ترك الفريق قبل عامٍ مما كان مقرراً، حين قام عن عمدٍ بإلحاق الضرر بدراجته نتيجة إحباطه على حلبة ريد بُل رينغ.

وأمضى الإيطاليّ خمسة سباقات خارج الحلبات بعد عملية جراحية لركبته قبل جائزة هولندا بسبب حادثة تدريب.

وأعلنت ياماها في وقت سابق من هذا الأسبوع أن كال كراتشلو الفائز بثلاثة سباقات سيبقى بدور دراج الاختبارات الرسميّ حتى نهاية 2023.