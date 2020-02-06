موتو جي بي: ياماها تكشف دراجتها لموسم 2020

خطفت ياماها الأضواء الأسبوع الماضي بعد إعلان تشكيلتها لما بعد موسم 2020، مع يقاء مافيريك فينياليس وانضمام فابيو كوارتارارو له بديلاً عن بطل العالم تسع مرات فالنتينو روسي.

وقبل يوم من انطلاق التجارب الشتوية، كشفت ياماها عن كسوة دراجتها اللونية لموسم 2020، التي تمثل الراعي الرئيسي وعملاق مشروبات الطاقة "مونستر إنرجي".

وكانت ياماها قد أعلنت كذلك عن ضمّ خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات بدور دراج الاختبارات الرسمي.

وكان لورينزو حاضراً خلال حدث الكشف في سيبانغ إلى جانب فينياليس وروسي، حيث يتجه الإيطالي لخوض موسمه الثامن والأخير خلال حقبته الثانية كدراج مصنعيّ لياماها.