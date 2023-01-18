موتو جي بي: ياماها تصبح أول فريق يكشف عن كسوة دراجته لموسم 2023
أزاح فريق ياماها المصنعي الستار عن كسوة دراجته لموسم 2023 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ليكون أول فريق يكشف عن دراجته قُبيل الموسم الذي ينطلق في مارس/أذار المقبل.
أخفق الصانع الياباني في الدفاع عن لقب الدارجين مع فابيو كوارتارارو في 2022، حيث سجل الدراج الفرنسي 3 انتصارات فقط ليخسر البطولة في النهاية لصالح فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي.
ومع مساعدة كوارتارارو الفريق على بلوغ وصافة ترتيب الصانعين، فإن بطل 2021 نجح في الحد من الخسائر في موسم كان صعبًا بشكل كبير على العلامة اليابانية.
فيما عانى زميله فرانكو موربيديللي من أجل التأقلم مع الدراجة المصنعية "ام1" وكان المركز السابع أفضل نتائجه في الموسم الماضي على طريقه نحو المركز الـ 19 في الترتيب برصيد 49 نقطة.
وقُبيل استئناف التجارب الشتوية في ماليزيا في 10 - 12 فبراير/شباط المُقبل، فقد كشفت ياماها عن كسوة لم تتغير بشكل كبير على دراجتها والتي تتضمن بعض الخطوط الرمادية المموهة ضمن حدث إطلاق في جاكارتا، إندونيسيا يوم أمس الثلاثاء.
تفاصيل دراجة فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ
تصوير: ياماها موتو جي بي
وتعقيبًا على ذلك قال كوارتارارو الذي أصيب بكسر في رسغه خلال حادثة في الموتوكروس خلال العطلة الشتوية: "عطلتي الشتوية لم تسر كما المخطط تمامًا بعد أن كسرت يدي خلال التدريب في الموتوكروس، لكنني واصل العمل دون توقف وقمت بالكثير من الكارديو لضمان أن أكون لائقًا 100 بالمئة لموسم 2023".
وأضاف: "أشعر أنني جاهز تمامًا للمنافسة على اللقب من جديد، لديما كسوة مموهة جديدة تمثل تغييرًا جيدًا. لكن الأمر الأهم هو أنني أتطلع لقيادة الدراجة على الفور من جديد".
فيما علّق موربيديللي قائلًا: "نقوم ببداية جديدة اليوم، مع كسوة جديدة. كل شيء يعود إلى الصفر وكل شيء ممكن الموسم المُقبل، وذلك هدف مثير. من المهم الآن أن نقوم بعمل جيد في التجارب الشتوية المقبلة، لذلك نحن مستعدون لبدء الموسم في مارس مع أول سباق في البرتغال".
تفاصيل دراجة فرانكو موربيديللي، ياماها فاكتوري ريسينغ
تصوير: ياماها موتو جي بي
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