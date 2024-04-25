موتو جي بي: ياماها تتجه لاختبار دراجة جديدة بالكامل في خيريز

قام الفريق بجميع الخطوات الممكنة بهدف إقناع كوارتارارو بأنه لن يجد أداء أفضل مع الدراجات المنافسة، وذلك بعد النجاح في تجديد العقد مع الفرنسيّ في خطوة فاجأت الكثيرين.

ورغم أن العقد المغري بـ 12 مليون يورو لعب دوراً كبيراً في قرار كوارتارارو، لكن التغييرات العميقة التي يجريها المصنّع كان لها أثر واضح أيضاً في توقيع العقد حتى نهاية 2026.

ومن أجل إقناع الفرنسي بمواصلة هذه العلاقة مع ياماها، قرر المصنع منح كوارتارارو دراجة جديدة بالكامل سيقوم باختبارها في خيريز يوم الاثنين، كأول تجارب رسمية في موسم 2024.

وبعد جولة البرتغال، بقي الدراجان على الحلبة لإكمال تجارب خاصة في بورتيماو، لكن الظروف الجوية السيئة مع الرياح والغبار منعتهما من إكمال أكثر من 6 لفات.

لكن يوم الاثنين، سيحصل كل منهما على معدات جديدة بالكامل بما في ذلك محركاً وهيكلاً جديدين مع قطع انسيابية جديدة كذلك في تأكيد على جدية ياماها الكبيرة إزاء تحسين الأداء.