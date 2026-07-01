جاء الإعلان عن انضمام مارتين وأوغورا، والذي كشف عنه موقعنا "موتورسبورت.كوم" لأول مرة قبل عدة أشهر، بعد يوم واحد فقط من إعلان ياماها انفصالها عن فابيو كوارتارارو وأليكس رينز، لتبقى هوندا وكي تي إم المصنعين الوحيدين اللذين لم يؤكدا رسميًا بعد تشكيلتيهما المصنعيّتين لموسم 2027.

وقال باولو بافيزيو المدير الإداري لرياضات المحركات في ياماها، في بيان نشره الفريق:

"يسعدنا الترحيب بخورخي وآي ضمن فريق ياماها المصنعي في الموتو جي بي بينما نبدأ حقبة جديدة في عام 2027. إن امتلاك دراجين بهذا المستوى يعكس طموحنا وثقتنا في هذا المشروع".

وأضاف: "لقد أثبت خورخي بالفعل أنه أحد أبرز الدراجين في الموتو جي بي، بفضل سرعته وإصراره والعقلية التي يمتلكها للمنافسة على الانتصارات وألقاب بطولة العالم. ونتوقع أن يؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز مستوى أدائنا منذ اليوم الأول".

وأكمل: "أما آي، فقد كان تطوره خلال الموسم الماضي ونصف الموسم استثنائيًا. إن موهبته وأخلاقيات عمله وإمكاناته تمنحنا الثقة بأنه قادر على أن يصبح أحد أفضل الدراجين في البطولة. وفي الوقت ذاته، نشعر بفخر خاص لاستقبال دراج ياباني ضمن الفريق المصنعي لياماها."

وجاء تأكيد التعاقد مع مارتين وأوغورا في التوقيت المثالي، إذ غادر مارتين حلبة آسين الأحد الماضي متصدرًا جديدًا لبطولة العالم، بينما حقق أوغورا في اليوم ذاته أول انتصار له في الفئة الملكة.

وبفضل فوزه في جائزة هولندا الكبرى، أصبح أوغورا أول دراج ياباني يحقق الفوز في أحد سباقات الموتو جي بي منذ انتصار ماكوتو تامادا على حلبة موتيغي قبل 22 عامًا.

وبالنسبة إلى مارتين، فإن انتقاله إلى ياماها يضع حدًا لفترة مضطربة قضاها مع أبريليا. فقد كان موسمه الأول مع الصانع القادم من نوالي في عام 2025 كارثيًا بكل المقاييس، بعدما تعرّض لسلسلة من الإصابات الخطيرة التي دفعته حتى إلى دراسة إمكانية الرحيل مبكّرًا عن العلامة الإيطالية.

لكن بطل العالم للموتو جي بي لعام 2024 قلب الموازين هذا الموسم، فعاد إلى طريق الانتصارات في لومان، وحقق قطب الانطلاق الأول في آسين، ثم اعتلى صدارة ترتيب البطولة. وكانت إدارة ياماها قد كثفت مساعيها للتعاقد مع مارتين في شهر يناير، بعدما أصبح انتقال كوارتارارو إلى هوندا أمرًا واضحًا.

أما انتقال أوغورا، فقد تبلور بعدما أخفق فريق تراكهاوس في التحرك بشكل حاسم لضمان مستقبله، ما فتح الباب أمام إدارة ياماها للتدخل وحسم الصفقة خلال أيام قليلة فقط على هامش جائزة الأميركيتين الكبرى.

وسيصبح حامل الرقم 79 أول دراج ياباني يقود الفريق المصنعي لياماها في بطولة الموتو جي بي، رغم أنه تخرّج ضمن برنامج هوندا لإعداد الدراجين. فقد أشرفت هوندا على مسيرته التطويرية قبل أن ينفصل الطرفان في عام 2024، وهو العام نفسه الذي تُوج فيه أوغورا بلقب بطولة العالم للموتو2.