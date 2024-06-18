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موتو جي بي: هوندا تُوافق على تجديد عقد جوان مير بعامين

توصّل الصانع الياباني هوندا إلى اتفاق للاحتفاظ بخدمات جوان مير في فريقه الرسمي حتى عام 2026 من بطولة العالم للموتو جي بي.

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خوان مير، ريبسول هوندا

خوان مير، ريبسول هوندا

الصورة من قبل: ريبسول ميديا

سيستمر جوان مير في قيادة فريق هوندا الرسمي حتى نهاية موسم 2026 بعد موافقته على تجديد العقد مع العلامة اليابانية، وفقًا لما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ويعني هذا التطور أيضًا أن بطل فئة "موتو3" لعام 2017 وبطل الموتو جي بي لعام 2020 سيبقى في الفئة الرئيسية لعامين إضافيين، ليصل إجمالي مسيرته إلى ثمانية مواسم حتى الآن.

وظهر الإسباني لأول مرة مع سوزوكي في عام 2019 وفاز بالبطولة في موسمه الثاني فقط، قبل أن يدفعه خروج سوزوكي المفاجئ من البطولة للانتقال إلى هوندا في عام 2023.

ومنذ انضمامه إلى الشركة اليابانيّة، شارك مير في 22 سباق جائزة كبرى حتى الآن، لكنه لم يحقق حتى الآن أيّ منصة تتويج أو قطب انطلاق أوّل. وكانت أفضل نتيجة له على هوندا هي المركز الخامس الذي حققه في زيارة الموتو جي بي إلى الهند في سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن أي درّاجٍ لم يتمكن من جعل دراجة "آر.سي213في" تعمل في السنوات الأخيرة، فقد قدّرت هوندا تقدم مير والدور الذي لعبه في تطوير الدراجة المتعثرة.

ويُعد مير حاليًا أعلى سائقي هوندا في ترتيب بطولة الدرّاجين، حيث يحتل المركز 18 برصيد 13 نقطة. ويتقدّم بأربع نقاط أكثر من يوهان زاركو من ال سي آر (المركز 19) وتفوق على تاكاكي ناكاغامي (المركز 20) بخمس نقاط. أمّا زميله في الفريق لوكا ماريني يحتل المركز 24 دون أي نقاط في عام 2024.

وعلى الرغم من ظهور عدد من الأسماء كخيارات محتملة لهوندا، فإن الحقيقة هي أنها كانت دائمًا تعتبر مير خيارها الأول. على هذا النحو، توصلت شركة هوندا للسباقات "اتش آر سي" الآن إلى اتفاق شفهي للاحتفاظ به في تشكيلتها لعامين إضافيين، مع توقع إعلان قريب.

ويُقدم القرار أيضًا استقرارًا في الفريق الرسمي، مع ارتباط ماريني بالفعل بالفريق حتى نهاية عام 2025. أمّا زاركو فلديه أيضًا عقد لقيادة هوندا مع ال سي آر في العام المقبل.

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