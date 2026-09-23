موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا
بعد غيابه عن جائزة النمسا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، سيغيب مير أيضًا عن السباقين المقبلين في موتيغي ومانداليكا.
خوان مير، هوندا اتش آر سي
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
لا يزال دراج هوندا جوان مير بعيدًا عن المنافسات، ولن يشارك في جائزتي اليابان وإندونيسيا الكبرى، حسبما أعلن الفريق الذي يتخذ من طوكيو مقرًا له يوم الثلاثاء.
انسحب بطل العالم لعام 2020 في اللفة الخامسة من سباق جائزة سان مارينو الكبرى، الذي أقيم في 13 سبتمبر، متوجهًا إلى برشلونة في اليوم نفسه، حيث خضع لفحوصات طبية في اليوم التالي لتقييم حالته البدنية بعدما شعر بتوعك طوال عطلة نهاية أسبوع ميسانو.
وأوضحت هوندا في بيان رسمي أن "التحاليل التفصيلية كشفت عن وجود تغيرات في مؤشرات نتائج فحص الدم، ما يتطلب إجراء المزيد من التحقيقات والفحوصات".
ونظرًا إلى الأعراض التي عانى منها في إيطاليا، وفي ظل عدم وجود تشخيص واضح، أوصى الأطباء الذين يتابعون حالة الدراج بأن يركز على التعافي، بالتزامن مع خضوعه لمزيد من الفحوصات والاختبارات.
وبناءً على تعليمات الأطباء، سيحصل مير على فترة راحة تمتد لثلاثة أسابيع، من أجل التعافي وفهم الأسباب التي تقف وراء الأعراض التي يعاني منها.
وبعد هذه الجولة المزدوجة الأولى في الجولة الآسيوية، ستكون جائزة أستراليا الكبرى هي السباق التالي المقرر ضمن روزنامة الموتو جي بي، حيث ستقام بين 23 و25 أكتوبر، وستكون الأخيرة على حلبة فيليب آيلاند الشهيرة، رغم أن هوندا لا تعتبر بأية حال من الأحوال ذلك الموعد تاريخًا محتملًا لعودة الدراج الإسباني.
هوندا تبحث عن بديل
وبينما تستعد هوندا لخوض جائزتها الكبرى على أرضها، سيتعين عليها العثور على دراج ليحل محل مير في اليابان، إذ سيشارك تاكاكي ناكاغامي في سباق موتيغي كدراج بدعوة خاصة مع فريق الاختبارات التابع لـ"إتش آر سي"، ضمن برنامج خاص به من الفعاليات والأنشطة.
وقد يكون دراج الاختبارات الياباني موجودًا في مانداليكا في الأسبوع التالي كبديل أيضًا، لكن كل المؤشرات حاليًا تشير إلى أن هوندا ستعلن خلال الأيام المقبلة عن دراج ليحل محل مير في كلا السباقين.
ويتمثل الخيار الأكثر منطقية في أن يتولى دراج الاختبارات المخضرم لدى "إتش آر سي" أليكس إسبارغارو هذه المهمة، بعدما يتعافى من إصابته الخطيرة في الظهر. لكن لن يكون من المستبعد أيضًا أن تلجأ هوندا إلى البريطاني كال كراتشلو، الذي حل محل يوهان زاركو في فريق "إل سي آر-هوندا" لستة سباقات هذا الموسم، وحتى جائزة ألمانيا الكبرى الأخيرة، وقدم أداءً اتسم بقدر كبير من الاحترام والاحترافية.
وسينهي مير فصله مع هوندا في 29 نوفمبر المقبل في فالنسيا، وهي فترة تزامنت مع واحدة من أدنى المراحل للعلامة اليابانية من الناحيتين التقنية والتنافسية، إذ لم يتمكن من تحقيق سوى مركزين ثالثين خلال أربعة أعوام.
وفي المقابل، كانت الحوادث نقطة الضعف الأكبر لمير، إذ تعرض لـ79 حادثًا خلال 70 سباق جائزة كبرى شارك فيها على متن دراجة "آر سي 213 في". وقد دفع هذا الوضع الدراج المالوركي إلى أقصى حدوده بدنيًا وذهنيًا.
وفي العام المقبل، سيبدأ مير فصلًا جديدًا على متن دراجة دوكاتي خاصة مع فريق غريسيني.
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