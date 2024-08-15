موتو جي بي: هوندا تجلب محرّكًا جديدًا وسط استمرار تشاؤم درّاجيها في النمسا
أشار درّاجو الصانع الياباني إلى أنّ خصائص محرّك جديدة لن تُحدث الفارق في الأداء بين عشيّة وضحاها في ظلّ استمرار معاناة الدرّاجة.
لوكا ماريني، ريبسول هوندا
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
قدّمت هوندا خصائص محرّك جديدة لجائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، لكنّ الدرّاجين حذّروا من أنّ ذلك لن يُوفّر خطوة ملموسة فوريّة في الأداء.
يعمل الصانع الياباني منذ فترة على إخراج نفسه من الكبوة التي يمرّ بها في الموتو جي بي، وهي أسوأ فتراته في تاريخه في البطولة، وذلك عبر عددٍ من التحديثات المخطّط لها في السباقات الأوروبيّة المقبلة.
ويتمثّل التحديث الأوّل البارز في خصائص المحرّك الجديدة التي سيستعملها كلٌ من تاكاكي ناكاغامي درّاج ال سي آر وثنائيّ ريبسول هوندا لوكا ماريني وجوان مير في النمسا.
أمّا يوهان زاركو، الذي اختار سابقًا مقاربة مختلفة عبر محرّكٍ أكثر قوّة لكنّ قيادته أصعب، فسيُواصل بذات الدرّاجة التي تسابق بها في سيلفرستون من أجل مواصلة جمع البيانات.
وبالرغم من أنّ هذه الحزمة الجديدة تُعدّ دفعة مرحّبًا بها من الخارج، لا يعتقد ماريني أنّه سيكون هناك مكسبٌ كبيرٌ على صعيد السرعة، بالرغم من أنّه أشاد بشركة هوندا للسباقات لجلبها التحديث في بداية النصف الثاني من الموسم.
وقال الإيطالي: "محرّكٌ جديد كلمة كبيرة جدًا، سأقول بأنّه تحديثٌ صغير".
وأضاف: "ذلك لأنّه على صعيد الأداء فقد شاهدنا في سباق سلفرستون كيف أنّ الوضع بدا أفضل قليلًا (مع خصائص مختلفة) لكن لم يكن الأمر ذاته مثل المحرّكات الأخرى وكانت القيادة أصعب قليلًا".
وأكمل: "نحن نقترب من المحرّكات الأخرى، لكنّ ذلك لا يزال غير كافٍ".
من جانبه كان مير أكثر تفاؤلًا بقليل بشأن إمكانيّات المحرّك المحدّث، لكنّه أشار هو الآخر إلى عدم وجود تحوّل فوري في حظوظ هوندا في الموتو جي بي.
وقال: "لدينا خصائص محرّك مختلفة لنهاية هذا الأسبوع، ذلك أمرٌ رائع. لكنّها لن تكون خصائص تضعها على الحلبة وتُصبح سريعًا مباشرة".
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