موتو جي بي: نقل رينز إلى المستشفى على إثر حادثته في تصفيات إسبانيا

كان رينز متوجّهًا إلى المنعطف الـ 11 الأيمن السريع قُرب نهاية لفّته السريعة على حلبة خيريز في المراحل الختامية من القسم الثاني للتصفيات عندما فقد السيطرة على القسم الأمامي لدراجته التي انزلقت خارج المسار إلى المنطقة الحصوية على سرعة عالية ليسقط رينز ويتدحرج بعنف.

وقد أكّد متحدث باسم سوزوكي أنّه تم نقل رينز إلى المستشفى من أجل إجراء مزيد من الفحوصات بعد الاختبارات الأولية التي تمّت عليه داخل الوحدة الطبية المتنقلة على الحلبة.

وقد جاء في بيان مقتضب عن ذلك: "بسبب حادثة سقوطه قُرب نهاية القسم الثاني للتصفيات، وعقب الفحص الأولى الذي خضع له في الوحدة الصحية المتنقلة، فقد تمّ نقل أليكس رينز إلى مستشفى خيريز من أجل إجراء المزيد من الفحوصات، بما فيها آشعة رنين مغناطيسي على كتفه الأيمن".

جديرٌ بالذكر أنّ رينز قد تأهّل تاسعًا لصالح سوزوكي.