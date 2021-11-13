موتو جي بي: نجاة أسبارغارو من الإصابة بعد حادثة عنيفة في تجارب فالنسيا

قُذف دراج هوندا عن دراجته على الحلبة في القسم الأخير من التجارب الثالثة.

انقلب في الهواء ومن ثم سقط على الأرض، وتم إخراجه من الحلبة مباشرة إلى المركز الطبي.

وبعد الفحوصات الأولية التي لم تظهر إصابات كبيرة، نُقل إلى المستشفى لإكمال التقييم لأنه كان يشعر بالألم في أضلاعه.

وأكدت هوندا أنه نجا من إصابات خطيرة لكنه سيتغيب عن حصة التصفيات.

وضمن بيان قصير جاء فيه: "بعد السقوط، لن يشارك بول أسبارغارو في ما تبقى من حصص اليوم في فالنسيا".

وأكمل: "سيخضع للمزيد من الفحوصات في المشفى، لكنه تفادى أية إصابة خطيرة".

وفي حال لم يتمكن من المشاركة في السباق، فإن آمال هوندا تقع على أليكس ماركيز وتاكاكي ناكاغامي لتقديم أداء جيد في الجولة الختامية.