موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل

لم يتمكّن درّاج ياباني من الانطلاق أولًا في الفئة العُليا منذ قطب الانطلاق الأوّل الذي سجّله ماكوتو تامادا في 2004، حيث أنهى ناكاغامي ذلك الصيام على متن درّاجته هوندا وبتوقيت بلغ دقيقة و46.882 ثانية، ليواصل وتيرته القوية التي أظهرها طوال نهاية الأسبوع في أراغون.

وسجّل الياباني الزمن الأسرع في بداية القسم الثاني للتصفيات مع دقيقة و48.139 ثانية، قبل أن يُطيح به درّاج ياماها مافيريك فينياليس مسجلًا دقيقة و47.908 ثانية.

وكان لأليكس رينز كذلك نصيب في الصعود المؤقت إلى الصدارة، حيث سجّل دقيقة و47.593 ثانية، قبل أن يعود ناكاغامي إلى القمة مع توقيت وقدره دقيقة 47.072 ثانية.

ومع وصول الحصة إلى مراحلها الختامية، لم يشهد جدول الأزمنة تحسينات كبيرة، باستثاء لفّة ناكاغامي الصاروخية التي قطعها في دقيقة و46.882 ثانية ليقتنص قطب الانطلاق الأوّل ويحتفل من خلاله بعقده الجديد مع هوندا الممتد لعامين والذي وقّعه يوم الخميس الماضي.

وكان فرانكو موربيديللي على وشك أن يحرم ناكاغامي من هذا الإنجاز، لكنّ الإيطالي عجز عن ذلك ليحجز المركز الثاني على شبكة الانطلاق بفارق 0.063 ثانية.

رينز قفز للمركز الثالث في لفته الأخيرة، لينطلق من مركز قوي سيسعى من خلاله للمنافسة على تحقيق فوزه الثاني في أراغون، بعد انتصاره في الجولة الماضية منطلقًا من المركز العاشر.

في مقدمة صف الانطلاق الثاني سيتواجد فينياليس أمام يوهان زاركو وفابيو كوارتارارو.

فيما ذهب المركز السابع إلى كال كراتشلو أمام ميغيل أوليفيرا، بينما أكمل بول إسبارغارو وأليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة انطلاق سباق ترويل: