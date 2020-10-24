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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل

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موتو جي بي: ناكاغامي يمنح اليابان قطب الانطلاق الأوّل منذ 2004 من بوابة ترويل

أحرز تاكاكي ناكاغامي قطب الانطلاق الأوّل له في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في تصفيات جائزة ترويل الكبرى، والتي شهدت تأهّل متصدر البطولة جوان مير بالمركز الـ 12 وأندريا دوفيزيوزو بالمركز الـ 17.

لم يتمكّن درّاج ياباني من الانطلاق أولًا في الفئة العُليا منذ قطب الانطلاق الأوّل الذي سجّله ماكوتو تامادا في 2004، حيث أنهى ناكاغامي ذلك الصيام على متن درّاجته هوندا وبتوقيت بلغ دقيقة و46.882 ثانية، ليواصل وتيرته القوية التي أظهرها طوال نهاية الأسبوع في أراغون.

وسجّل الياباني الزمن الأسرع في بداية القسم الثاني للتصفيات مع دقيقة و48.139 ثانية، قبل أن يُطيح به درّاج ياماها مافيريك فينياليس مسجلًا دقيقة و47.908 ثانية.

وكان لأليكس رينز كذلك نصيب في الصعود المؤقت إلى الصدارة، حيث سجّل دقيقة و47.593 ثانية، قبل أن يعود ناكاغامي إلى القمة مع توقيت وقدره دقيقة 47.072 ثانية.

ومع وصول الحصة إلى مراحلها الختامية، لم يشهد جدول الأزمنة تحسينات كبيرة، باستثاء لفّة ناكاغامي الصاروخية التي قطعها في دقيقة و46.882 ثانية ليقتنص قطب الانطلاق الأوّل ويحتفل من خلاله بعقده الجديد مع هوندا الممتد لعامين والذي وقّعه يوم الخميس الماضي.

وكان فرانكو موربيديللي على وشك أن يحرم ناكاغامي من هذا الإنجاز، لكنّ الإيطالي عجز عن ذلك ليحجز المركز الثاني على شبكة الانطلاق بفارق 0.063 ثانية.

رينز قفز للمركز الثالث في لفته الأخيرة، لينطلق من مركز قوي سيسعى من خلاله للمنافسة على تحقيق فوزه الثاني في أراغون، بعد انتصاره في الجولة الماضية منطلقًا من المركز العاشر.

في مقدمة صف  الانطلاق الثاني سيتواجد فينياليس أمام يوهان زاركو وفابيو كوارتارارو.

فيما ذهب المركز السابع إلى كال كراتشلو أمام ميغيل أوليفيرا، بينما أكمل بول إسبارغارو وأليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة انطلاق سباق ترويل:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 7 1:46.882  
2 21 Italy فرانكو موربيديلي 7 1:46.945 0.063
3 42 Spain أليكس رينز 8 1:47.155 0.273
4 12 Spain مافيريك فينياليس 7 1:47.241 0.359
5 5 France يوهان زاركو 6 1:47.297 0.415
6 20 France فابيو كوارتارارو 7 1:47.326 0.444
7 35 United Kingdom كال كراتشلو 7 1:47.377 0.495
8 44 Spain بول إسبارغارو 6 1:47.519 0.637
9 27 Spain إيكر ليكونا 7 1:47.621 0.739
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 7 1:47.754 0.872
11 73 Spain أليكس ماركيز 7 1:47.924 1.042
12 36 Spain جوان مير 7 1:51.670 4.788
موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة ودوكاتي تعاني في ترويل

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