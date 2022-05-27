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موتو جي بي: ناكاغامي يضع المعيار لصالح هوندا في التجارب الحرّة الأولى في موجيللو

سيطر تاكاكي ناكاغامي درّاج ال سي آر هوندا على مجريات التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي في ظلّ بدء العديد من الفرق اختبار درّاجات مُحدّثة.

موتو جي بي: ناكاغامي يضع المعيار لصالح هوندا في التجارب الحرّة الأولى في موجيللو

انطلقت الحصّة في ظروف مثاليّة، حيث دخل ميكيللي بيرو المشارك ببطاقة دعوة من دوكاتي إلى الحلبة على متن درّاجة دوكاتي بكسوة السوبربايك.

وتمكّن بيرو من بلوغ 1:47.432 دقيقة مع نهاية سلسلة محاولاته الأولى، قبل أن يتقدّم عليه لاحقًا أليكس رينز درّاج سوزوكي، وتلاه أليكس إسبارغارو الذي سجّل 1:47.161 دقيقة.

وجلب العديد من المصنّعين تحديثات إلى جولة موجيللو، حيث جلبت أبريليا محرّكًا جديدًا وجناحًا خلفيًا أشبه بالفورمولا واحد، حيث كان درّاج اختبارات الفريق لورينزو سافادوري أوّل من يختبرهما في هذه الحصّة.

وأشار إسبارغارو أمسٍ الخميس إلى أنّه سيختبر على الأرجح المحرّك الجديد في موجيللو خلال التجارب الحرّة الثانية.

وجلبت ياماها وكاي تي ام حزمًا انسيابيّة معدّلة بهدف خفض الجرّ وتعزيز السرعة القصوى.

كما يبدو أنّ هوندا جلبت هيكلًا مختلفًا اختبرته على درّاجة مارك ماركيز هذا الصباح.

وبعد مرور 15 دقيقة من عمر الحصّة، تقدّم فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة على متن درّاجة دوكاتي المصنعيّة مُسجّلًا 1:47.070 دقيقة، وعادله أليكس إسبارغارو بعد ذلك بـ 15 دقيقة.

وفي حين أنّ التجارب الحرّة الأولى كانت خالية من الأحداث في المجمل، كادت حادثة أن تجمع إسبارغارو وميغيل أوليفيرا عند المنعطف الأوّل.

وعاد الدرّاجون في الدقائق الأخيرة على إطارات أجدد، تمكّن ناكاغامي من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:46.662 دقيقة ليضمن الصدارة.

وتقدّم الياباني بفارق 0.408 ثانية على أليكس إسبارغارو، بينما أكمل بانيايا ترتيب الثلاثة الأوائل أمام رينز وإنيا باستيانيني الفائز بالسباق الماضي في لومان.

وذهب المركز السادس إلى مافيريك فينياليس على متن درّاجة أبريليا الثانية أمام جاك ميلر، بينما أكمل بول إسبارغارو ويوهان زاركو ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:46.662     177.026 347
2 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:47.070 0.408 0.408 176.351 352
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 1:47.070 0.408 0.000 176.351 349
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:47.071 0.409 0.001 176.350 351
5 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 17 1:47.186 0.524 0.115 176.161 355
6 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 18 1:47.191 0.529 0.005 176.152 351
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:47.315 0.653 0.124 175.949 350
8 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:47.367 0.705 0.052 175.864 349
9 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:47.367 0.705 0.000 175.864 354
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 19 1:47.383 0.721 0.016 175.837 349
11 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:47.393 0.731 0.010 175.821 348
12 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 16 1:47.432 0.770 0.039 175.757 348
13 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:47.562 0.900 0.130 175.545 356
14 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 19 1:47.584 0.922 0.022 175.509 350
15 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:47.658 0.996 0.074 175.388 348
16 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:47.727 1.065 0.069 175.276 345
17 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:47.746 1.084 0.019 175.245 351
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:47.820 1.158 0.074 175.125 349
19 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 1:47.875 1.213 0.055 175.035 345
20 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:47.903 1.241 0.028 174.990 351
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 18 1:48.078 1.416 0.175 174.707 348
22 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 18 1:48.253 1.591 0.175 174.424 351
23 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 17 1:48.335 1.673 0.082 174.292 348
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 18 1:48.910 2.248 0.575 173.372 354
25 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 18 1:48.911 2.249 0.001 173.370 346
26 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 16 1:48.960 2.298 0.049 173.292 345
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