موتو جي بي: ناكاغامي يضع المعيار لصالح هوندا في التجارب الحرّة الأولى في موجيللو

انطلقت الحصّة في ظروف مثاليّة، حيث دخل ميكيللي بيرو المشارك ببطاقة دعوة من دوكاتي إلى الحلبة على متن درّاجة دوكاتي بكسوة السوبربايك.

وتمكّن بيرو من بلوغ 1:47.432 دقيقة مع نهاية سلسلة محاولاته الأولى، قبل أن يتقدّم عليه لاحقًا أليكس رينز درّاج سوزوكي، وتلاه أليكس إسبارغارو الذي سجّل 1:47.161 دقيقة.

وجلب العديد من المصنّعين تحديثات إلى جولة موجيللو، حيث جلبت أبريليا محرّكًا جديدًا وجناحًا خلفيًا أشبه بالفورمولا واحد، حيث كان درّاج اختبارات الفريق لورينزو سافادوري أوّل من يختبرهما في هذه الحصّة.

وأشار إسبارغارو أمسٍ الخميس إلى أنّه سيختبر على الأرجح المحرّك الجديد في موجيللو خلال التجارب الحرّة الثانية.

وجلبت ياماها وكاي تي ام حزمًا انسيابيّة معدّلة بهدف خفض الجرّ وتعزيز السرعة القصوى.

كما يبدو أنّ هوندا جلبت هيكلًا مختلفًا اختبرته على درّاجة مارك ماركيز هذا الصباح.

وبعد مرور 15 دقيقة من عمر الحصّة، تقدّم فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة على متن درّاجة دوكاتي المصنعيّة مُسجّلًا 1:47.070 دقيقة، وعادله أليكس إسبارغارو بعد ذلك بـ 15 دقيقة.

وفي حين أنّ التجارب الحرّة الأولى كانت خالية من الأحداث في المجمل، كادت حادثة أن تجمع إسبارغارو وميغيل أوليفيرا عند المنعطف الأوّل.

وعاد الدرّاجون في الدقائق الأخيرة على إطارات أجدد، تمكّن ناكاغامي من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:46.662 دقيقة ليضمن الصدارة.

وتقدّم الياباني بفارق 0.408 ثانية على أليكس إسبارغارو، بينما أكمل بانيايا ترتيب الثلاثة الأوائل أمام رينز وإنيا باستيانيني الفائز بالسباق الماضي في لومان.

وذهب المركز السادس إلى مافيريك فينياليس على متن درّاجة أبريليا الثانية أمام جاك ميلر، بينما أكمل بول إسبارغارو ويوهان زاركو ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: