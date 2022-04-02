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موتو جي بي: ناكاغامي يتغلّب على كوارتارارو في التجارب الحرّة الأولى

تصدّر تاكاكي ناكاغامي التجارب الحرّة الأولى المؤجّلة من جائزة الأرجنتين الكبرى للموتو جي بي وذلك بالرغم من عودته متأخّرًا إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع هذا الأسبوع.

موتو جي بي: ناكاغامي يتغلّب على كوارتارارو في التجارب الحرّة الأولى

طغت مسألة تأخّر وصول الشحنات على عطلة نهاية أسبوع جائزة الأرجنيتن الكبرى التي تعود إلى الروزنامة بعد غياب عامين نتيجة وباء كورونا.

وبعد إلغاء مجريات الجمعة، تمّ تأخير التجارب الحرّة الأولى اليوم السبت وتمديدها برُبع ساعة.

وسمح ذلك التأخير لناكاغامي، الذي كان من المفترض أن لا يُشارك في هذه الجولة بسبب تلقيه لنتيجة تحليل إيجابيّة، باللحاق إثر تلقيه لعدّة تحليلات سلبيّة.

وكانت سطح المسار متّسخًا مع بداية الحصّة، وهو ما أدّى إلى تحسّن الأزمنة مع تحسّن مستويات التماسك.

ومع دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة فقد نزلت الأزمنة تحت عتبة الـ 100 ثانية، وتتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة إلى أن حسمها ناكاغامي لصالحه بـ 1:39.028 دقيقة، ليتفوّق بـ 0.127 ثانية على كوارتارارو.

وتواجد بول إسبارغارو في المركز الثالث لصالح هوندا وتقدّم على شقيقه أليكس درّاج أبريليا، في حين تواجد ماركو بيزيكي ناشئ فريق روسي في المركز الخامس عبر لفّة باهرة.

وأكمل أليكس رينز الحصّة سادسًا أمام ميغيل أوليفيرا الفائز بالجولة الماضية في إندونيسيا، بينما أكمل مافيريك فينياليس، وبراد بيندر وجوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 25 1:39.028     174.714
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 28 1:39.155 0.127 0.127 174.490
3 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 24 1:39.223 0.195 0.068 174.370
4 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:39.224 0.196 0.001 174.369
5 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:39.230 0.202 0.006 174.358
6 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 26 1:39.274 0.246 0.044 174.281
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 26 1:39.318 0.290 0.044 174.204
8 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 23 1:39.396 0.368 0.078 174.067
9 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 26 1:39.425 0.397 0.029 174.016
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 26 1:39.427 0.399 0.002 174.013
11 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:39.589 0.561 0.162 173.730
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 25 1:39.622 0.594 0.033 173.672
13 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 22 1:39.704 0.676 0.082 173.529
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 1:39.756 0.728 0.052 173.439
15 5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 1:39.802 0.774 0.046 173.359
16 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:39.830 0.802 0.028 173.310
17 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:39.899 0.871 0.069 173.190
18 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 1:39.960 0.932 0.061 173.085
19 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 1:40.004 0.976 0.044 173.009
20 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 24 1:40.182 1.154 0.178 172.701
21 40 South Africa دارين بيندر ياماها 23 1:40.293 1.265 0.111 172.510
22 6 Germany ستيفان برادل هوندا 23 1:40.346 1.318 0.053 172.419
23 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 26 1:40.474 1.446 0.128 172.199
24 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 26 1:40.721 1.693 0.247 171.777
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