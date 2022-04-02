موتو جي بي: ناكاغامي يتغلّب على كوارتارارو في التجارب الحرّة الأولى

طغت مسألة تأخّر وصول الشحنات على عطلة نهاية أسبوع جائزة الأرجنيتن الكبرى التي تعود إلى الروزنامة بعد غياب عامين نتيجة وباء كورونا.

وبعد إلغاء مجريات الجمعة، تمّ تأخير التجارب الحرّة الأولى اليوم السبت وتمديدها برُبع ساعة.

وسمح ذلك التأخير لناكاغامي، الذي كان من المفترض أن لا يُشارك في هذه الجولة بسبب تلقيه لنتيجة تحليل إيجابيّة، باللحاق إثر تلقيه لعدّة تحليلات سلبيّة.

وكانت سطح المسار متّسخًا مع بداية الحصّة، وهو ما أدّى إلى تحسّن الأزمنة مع تحسّن مستويات التماسك.

ومع دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة فقد نزلت الأزمنة تحت عتبة الـ 100 ثانية، وتتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة إلى أن حسمها ناكاغامي لصالحه بـ 1:39.028 دقيقة، ليتفوّق بـ 0.127 ثانية على كوارتارارو.

وتواجد بول إسبارغارو في المركز الثالث لصالح هوندا وتقدّم على شقيقه أليكس درّاج أبريليا، في حين تواجد ماركو بيزيكي ناشئ فريق روسي في المركز الخامس عبر لفّة باهرة.

وأكمل أليكس رينز الحصّة سادسًا أمام ميغيل أوليفيرا الفائز بالجولة الماضية في إندونيسيا، بينما أكمل مافيريك فينياليس، وبراد بيندر وجوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: