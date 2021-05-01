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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الثالثة وماركيز يتعرّض لحادث كبير في خيريز

تفوّق تاكاكي ناكاغامي على فابيو كورتارارو ضمن حصّة التجارب الحرّة الثالثة المحتدمة من جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي، في حين فشل مارك ماركيز في العبور بشكلٍ مباشرٍ للقسم الثاني من التصفيات بعد تعرّضه لحادث كبير.

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الثالثة وماركيز يتعرّض لحادث كبير في خيريز

كانت الفوارق ضئيلة في هذه الحصّة على حلبة خيريز في ظلّ تغطية 0.98 ثانية للسبعة الأوائل.

وبعد أن أمضى مجريات الجمعة في التحقّق من مشاكله من سباق بورتيماو، وضع مافيريك فينياليس المعيار مبكّرًا بتوقيت وقدره 1:37.889 دقيقة.

لكنّ ذلك لم يكن زمنه الأسرع في جدول الأزمنة المزدوج. في الأثناء انتز مارك ماركيز الصدارة بدقيقة و37.695 ثانية وأصبح خامسًا في الجدول المزدوج.

وتتابع تحسين الأزمنة إثر ذلك إلى أن كسر كوارتارارو أفضل أزمنة فرانشيسكو بانيايا من يوم الجمعة مع بقاء 15 دقيقة من الحصّة بعد أن سجّل 1:37.010 دقيقة.

لكن مع دخول الدقائق الأخيرة فقد انطلقت سلسلة تحسينات جديدة وجاء أوّلها عبر فرانكو موربيديللي الذي كان أوّل من يكسر حاجز الـ 97 ثانية، لكنّ تلك اللفّة شُطبت لتجاوزه حدود المسار.

وترك ذلك الباب مفتوحًا أمام ناكاغامي درّاج ال سي آر هوندا لضمان الصدارة بـ 1:36.985 دقيقة.

وفي حين حاول كوارتارارو تحسين زمنه مجدّدًا، إلّا أنّ محاولته باءت بالفشل وانتهى به المطاف على بُعد 0.025 ثانية عن ناكاغامي.

وحلّ ستيفان برادل ثالثًا أمام مير الذي ضمن عبوره المباشر للقسم الثاني للمرّة الأولى هذا العام بعد أن تقدّم على أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

وأكمل فينياليس ترتيب الستّة الأوائل أمام موربيديللي، بينما حلّ بانيايا ثامنًا في اللحظات الأخيرة، في حين أكمل جوهان زاركو وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

وأكمل ماركيز الحصّة في المركز الـ 12 بعد أن تعرّض لحادث كبير إثر انزلاقه عند المنعطف السابع السريع، وفي حين أنّ الضرر الذي لحق بسيارته كان كبيرًا إلّا أنّه بدا بخير.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:36.985     164.177 290
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:37.010 0.025 0.025 164.135 289
3 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:37.026 0.041 0.016 164.108 297
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:37.036 0.051 0.010 164.091 288
5 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:37.049 0.064 0.013 164.069 290
6 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22 1:37.083 0.098 0.034 164.012 289
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:37.083 0.098 0.000 164.012 288
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 1:37.136 0.151 0.053 163.922 294
9 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:37.157 0.172 0.021 163.887 296
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:37.178 0.193 0.021 163.851 292
11 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:37.188 0.203 0.010 163.835 297
12 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 1:37.354 0.369 0.166 163.555 291
13 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:37.360 0.375 0.006 163.545 291
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:37.642 0.657 0.282 163.073 291
15 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:37.704 0.719 0.062 162.969 286
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:37.710 0.725 0.006 162.959 294
17 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:37.753 0.768 0.043 162.888 294
18 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 1:37.771 0.786 0.018 162.858 290
19 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 19 1:37.814 0.829 0.043 162.786 286
20 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 1:37.913 0.928 0.099 162.621 291
21 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 15 1:37.934 0.949 0.021 162.587 285
22 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 19 1:38.413 1.428 0.479 161.795 292
23 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 17 1:38.501 1.516 0.088 161.651 291
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