موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الثالثة وماركيز يتعرّض لحادث كبير في خيريز

كانت الفوارق ضئيلة في هذه الحصّة على حلبة خيريز في ظلّ تغطية 0.98 ثانية للسبعة الأوائل.

وبعد أن أمضى مجريات الجمعة في التحقّق من مشاكله من سباق بورتيماو، وضع مافيريك فينياليس المعيار مبكّرًا بتوقيت وقدره 1:37.889 دقيقة.

لكنّ ذلك لم يكن زمنه الأسرع في جدول الأزمنة المزدوج. في الأثناء انتز مارك ماركيز الصدارة بدقيقة و37.695 ثانية وأصبح خامسًا في الجدول المزدوج.

وتتابع تحسين الأزمنة إثر ذلك إلى أن كسر كوارتارارو أفضل أزمنة فرانشيسكو بانيايا من يوم الجمعة مع بقاء 15 دقيقة من الحصّة بعد أن سجّل 1:37.010 دقيقة.

لكن مع دخول الدقائق الأخيرة فقد انطلقت سلسلة تحسينات جديدة وجاء أوّلها عبر فرانكو موربيديللي الذي كان أوّل من يكسر حاجز الـ 97 ثانية، لكنّ تلك اللفّة شُطبت لتجاوزه حدود المسار.

وترك ذلك الباب مفتوحًا أمام ناكاغامي درّاج ال سي آر هوندا لضمان الصدارة بـ 1:36.985 دقيقة.

وفي حين حاول كوارتارارو تحسين زمنه مجدّدًا، إلّا أنّ محاولته باءت بالفشل وانتهى به المطاف على بُعد 0.025 ثانية عن ناكاغامي.

وحلّ ستيفان برادل ثالثًا أمام مير الذي ضمن عبوره المباشر للقسم الثاني للمرّة الأولى هذا العام بعد أن تقدّم على أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

وأكمل فينياليس ترتيب الستّة الأوائل أمام موربيديللي، بينما حلّ بانيايا ثامنًا في اللحظات الأخيرة، في حين أكمل جوهان زاركو وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

وأكمل ماركيز الحصّة في المركز الـ 12 بعد أن تعرّض لحادث كبير إثر انزلاقه عند المنعطف السابع السريع، وفي حين أنّ الضرر الذي لحق بسيارته كان كبيرًا إلّا أنّه بدا بخير.

نتيجة التجارب: