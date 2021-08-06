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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

سجّل تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر" هوندا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي في ظلّ تسجيل داني بيدروسا وكال كراتشلو عودتهما إلى الموتو جي بي.

موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

بعد إلغاء جائزة فنلندا الكبرى في يوليو الماضي، أُضيفت جائزة ستيريا الكبرى إلى الروزنامة لتشكيل سباقَين متتاليين على حلبة النمسا بعد العطلة الصيفيّة.

ووضع جوان مير حامل اللقب المعيار مبكّرًا لصالح سوزوكي بـ 1:25.933 دقيقة وذلك بعد أن جلب الصانع الياباني أخيرًا جهاز التحكّم في ارتفاع القسم الخلفيّ من الدرّاجة، بالرغم من أنّ مير وزميله أليكس رينز لم يستخدماه في الحصّة الأولى.

وتغيّرت الصدارة مرارًا بين فابيو كوارتارارو، ومارك ماركيز ويوهان زاركو ومير في المراحل الأولى.

لكن مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة فقد تقدّم أليكس إسبارغارو درّاج أبيريليا إلى المركز الأوّل بـ 1:24.291 دقيقة.

وتتالت التحسينات إثر ذلك مع عودة الدرّاجين على إطارات جديدة، إلى أن دخلنا فلك 1:23 دقيقة بعد أن سجّل ناكاغامي الزمن الأسرع البالغ 1:23.805 دقيقة متفوّقًا بفارق 0.076 ثانية عن مير، في حين أكمل إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

ووضع أليكس رينز درّاجة سوزوكي الثانية في المركز الرابع أمام ثنائيّ الفريق المصنعيّ لهوندا بول إسبارغارو وماركيز.

وتلاهما ثنائيّ الفريق المصنعيّ لياماها مافيريك فينياليس وكوارتارارو في المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما أكمل زاركو وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا بيدروسا المشارك ببطاقة دعوة من كاي تي ام فقد حلّ في المركز الـ 11 ضمن مشاركته الرسميّة الأولى من آخر جائزة كبرى له في فالنسيا 2018.

وبعد أن أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري، احتلّ روسي المركز الـ 16 في هذه الحصّة، أمّا زميله المؤقّت كراتشلو الذي يُعوّض فرانكو موربيديللي المصاب خلال السباقات الثلاثة المقبلة فقد تذيّل الترتيب في المركز الـ 23.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 1:23.805     185.831
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 22 1:23.881 0.076 0.076 185.663
3 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 22 1:24.183 0.378 0.302 184.996
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 23 1:24.221 0.416 0.038 184.913
5 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22 1:24.254 0.449 0.033 184.841
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 24 1:24.475 0.670 0.221 184.357
7 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 25 1:24.492 0.687 0.017 184.320
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 26 1:24.580 0.775 0.088 184.128
9 5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1:24.580 0.775 0.000 184.128
10 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:24.827 1.022 0.247 183.592
11 26 Spain داني بيدروسا كاي تي ام 21 1:24.850 1.045 0.023 183.542
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 26 1:24.915 1.110 0.065 183.402
13 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 1:24.959 1.154 0.044 183.307
14 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 1:25.207 1.402 0.248 182.773
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 14 1:25.238 1.433 0.031 182.707
16 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 22 1:25.264 1.459 0.026 182.651
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 22 1:25.316 1.511 0.052 182.540
18 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 1:25.033 1.228   183.147
19 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 1:25.409 1.604 0.376 182.341
20 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 20 1:25.499 1.694 0.090 182.149
21 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 21 1:25.275 1.470   182.627
22 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 21 1:25.793 1.988 0.518 181.525
23 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 20 1:26.090 2.285 0.297 180.899
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