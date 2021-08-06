موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الأولى في ستيريا في ظلّ عودة بيدروسا وكراتشلو

بعد إلغاء جائزة فنلندا الكبرى في يوليو الماضي، أُضيفت جائزة ستيريا الكبرى إلى الروزنامة لتشكيل سباقَين متتاليين على حلبة النمسا بعد العطلة الصيفيّة.

ووضع جوان مير حامل اللقب المعيار مبكّرًا لصالح سوزوكي بـ 1:25.933 دقيقة وذلك بعد أن جلب الصانع الياباني أخيرًا جهاز التحكّم في ارتفاع القسم الخلفيّ من الدرّاجة، بالرغم من أنّ مير وزميله أليكس رينز لم يستخدماه في الحصّة الأولى.

وتغيّرت الصدارة مرارًا بين فابيو كوارتارارو، ومارك ماركيز ويوهان زاركو ومير في المراحل الأولى.

لكن مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة فقد تقدّم أليكس إسبارغارو درّاج أبيريليا إلى المركز الأوّل بـ 1:24.291 دقيقة.

وتتالت التحسينات إثر ذلك مع عودة الدرّاجين على إطارات جديدة، إلى أن دخلنا فلك 1:23 دقيقة بعد أن سجّل ناكاغامي الزمن الأسرع البالغ 1:23.805 دقيقة متفوّقًا بفارق 0.076 ثانية عن مير، في حين أكمل إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

ووضع أليكس رينز درّاجة سوزوكي الثانية في المركز الرابع أمام ثنائيّ الفريق المصنعيّ لهوندا بول إسبارغارو وماركيز.

وتلاهما ثنائيّ الفريق المصنعيّ لياماها مافيريك فينياليس وكوارتارارو في المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما أكمل زاركو وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا بيدروسا المشارك ببطاقة دعوة من كاي تي ام فقد حلّ في المركز الـ 11 ضمن مشاركته الرسميّة الأولى من آخر جائزة كبرى له في فالنسيا 2018.

وبعد أن أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري، احتلّ روسي المركز الـ 16 في هذه الحصّة، أمّا زميله المؤقّت كراتشلو الذي يُعوّض فرانكو موربيديللي المصاب خلال السباقات الثلاثة المقبلة فقد تذيّل الترتيب في المركز الـ 23.

نتيجة الحصّة: