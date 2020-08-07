موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برنو

اتّسمت الحصّة بالتقارب في الأداء بشكلٍ عام في ظلّ تغطية 0.4 ثانية فقط لكلّ العشرة الأوائل.

وبالتطرّق أكثر إلى تفاصيل الحصّة فقد قدّمت كاي تي ام أداءً قويًا منذ البداية عبر درّاجها بول إسبارغارو – الذي سينتقل إلى هوندا في الموسم المقبل – بتوقيت وقدره 1:57.392 دقيقة.

في أثناء ذلك تعرّض فينياليس لحادث تمثّل في فقدانه السيطرة على درّاجته عند المنعطف الـ 13 بعد أن باغته مستوى التماسك على الإطار البارد.

وبقي زمن إسبارغارو صامدًا في الصدارة إلى حين بقاء أقلّ من خمس دقائق على النهاية عندما نجح مير في تسجيل دقيقة واحدة و57.364 ثانية مستخدمًا إطارًا خلفيًا قاسيًا جديدًا.

ولم يمضِ الكثير من الوقت قبل أن يتمكّن ناكاغامي من إزاحة الإسباني عن الصدارة مسجّلًا الزمن الأسرع في الحصّة والبالغ 1:57.353 دقيقة، مستفيدًا ممّا يبدو ممّا ذكر سابقًا أنّها محاولة لنسخ أسلوب قيادة مارك ماركيز عند الكبح.

وأكمل إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل، بينما قفز يوهان زاركو إلى المركز الرابع كأفضل درّاجي دوكاتي لصالح فريق أفينتيا.

أمّا فينياليس فقد عاد على الدرّاجة الثانية وتمكّن من التواجد في المركز الخامس على بُعد عُشرين من الثانية، وتقدّم درّاج ياماها على رباعيّ إيطالي خالص.

إذ حلّ أندريا دوفيزيوزو سادسًا أمام زميله دانيلو بيتروشي، بينما تقدّم فالنتينو روسي على تلميذه السابق فرانكو موربيديلي، بينما أكمل كال كراتشلو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: