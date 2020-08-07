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موتو جي بي / جائزة التشيك الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برنو

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موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برنو
من قبل:
07-08-2020

نجح الياباني تاكاكي ناكاغامي في التفوّق على جوان مير بفارق 0.011 ثانية فقط ليضمن صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة التشيك الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تعرّض فيه مافيريك فينياليس لحادث.

اتّسمت الحصّة بالتقارب في الأداء بشكلٍ عام في ظلّ تغطية 0.4 ثانية فقط لكلّ العشرة الأوائل.

وبالتطرّق أكثر إلى تفاصيل الحصّة فقد قدّمت كاي تي ام أداءً قويًا منذ البداية عبر درّاجها بول إسبارغارو – الذي سينتقل إلى هوندا في الموسم المقبل – بتوقيت وقدره 1:57.392 دقيقة.

في أثناء ذلك تعرّض فينياليس لحادث تمثّل في فقدانه السيطرة على درّاجته عند المنعطف الـ 13 بعد أن باغته مستوى التماسك على الإطار البارد.

وبقي زمن إسبارغارو صامدًا في الصدارة إلى حين بقاء أقلّ من خمس دقائق على النهاية عندما نجح مير في تسجيل دقيقة واحدة و57.364 ثانية مستخدمًا إطارًا خلفيًا قاسيًا جديدًا.

ولم يمضِ الكثير من الوقت قبل أن يتمكّن ناكاغامي من إزاحة الإسباني عن الصدارة مسجّلًا الزمن الأسرع في الحصّة والبالغ 1:57.353 دقيقة، مستفيدًا ممّا يبدو ممّا ذكر سابقًا أنّها محاولة لنسخ أسلوب قيادة مارك ماركيز عند الكبح.

وأكمل إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل، بينما قفز يوهان زاركو إلى المركز الرابع كأفضل درّاجي دوكاتي لصالح فريق أفينتيا.

أمّا فينياليس فقد عاد على الدرّاجة الثانية وتمكّن من التواجد في المركز الخامس على بُعد عُشرين من الثانية، وتقدّم درّاج ياماها على رباعيّ إيطالي خالص.

إذ حلّ أندريا دوفيزيوزو سادسًا أمام زميله دانيلو بيتروشي، بينما تقدّم فالنتينو روسي على تلميذه السابق فرانكو موربيديلي، بينما أكمل كال كراتشلو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 17 1:57.353     165.746 0
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 1:57.364 0.011 0.011 165.730 0
3 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 16 1:57.392 0.039 0.028 165.691 0
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:57.460 0.107 0.068 165.595 0
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 14 1:57.565 0.212 0.105 165.447 0
6 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 16 1:57.632 0.279 0.067 165.352 0
7 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 13 1:57.638 0.285 0.006 165.344 0
8 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 17 1:57.646 0.293 0.008 165.333 0
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18 1:57.718 0.365 0.072 165.232 0
10 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 17 1:57.753 0.400 0.035 165.183 0
11 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 1:57.789 0.436 0.036 165.132 0
12 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 14 1:57.823 0.470 0.034 165.084 0
13 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:57.831 0.478 0.008 165.073 0
14 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 15 1:57.836 0.483 0.005 165.066 0
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 14 1:57.839 0.486 0.003 165.062 0
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 1:57.867 0.514 0.028 165.023 0
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:58.161 0.808 0.294 164.612 0
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 1:58.579 1.226 0.418 164.032 0
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 15 1:58.728 1.375 0.149 163.826 0
20 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 14 1:58.817 1.464 0.089 163.703 0
21 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 19 1:59.136 1.783 0.319 163.265 0
22 6 Germany ستيفان برادل هوندا 16 1:59.193 1.840 0.057 163.187 0
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة التشيك الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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