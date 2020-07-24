موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الثانية في خيريز

تبادل بول إسبارغارو وبراد بيندر الصدارة لصالح كاي تي ام في البداية، لكنّ يوهان زاركو درّاج أفينتيا دوكاتي نجح في التغلّب على الأخير بعُشرين من الثانية وذلك في ظلّ بقاء جميع الدرّاجين ضمن فلك 1:38 دقيقة.

وتعرّض زاركو لحادث في مرحلة أولى، وكاد أن يتسبّب في حادث لكاي تي ام عندما احتكّ بإسبارغارو عند المنعطف الثاني وأجبره على العبور على المنطقة الحصويّة مع بقاء 20 دقيقة على النهاية، ولم ينجح إسبارغارو في إعادة تشغيل درّاجته.

بالعودة إلى المنافسة على الصدارة فقد تقدّم زاركو إلى المركز الأوّل مع بداية الدقائق الختاميّة مُسجّلًا 1:37.870 دقيقة، لكنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تفوّق عليه ناكاغامي بزمن وقدره دقيقة واحدة و37.715 ثانية ليضمن المركز الأوّل مع نهاية الحصّة.

لكنّ زمن الياباني يبقى أبطأ بقرابة سبعة أعشارٍ من الثانية من زمن مافيريك فينياليس من الحصّة الأولى.

وتشبّث زاركو بالمركز الثاني أمام إسبارغارو وفرانكو موربيديللي الذي تقدّم ثلاثيًا من درّاجي ياماها.

وحلّ فينياليس خامسًا أمام فابيو كوارتارارو ولم يفصل بينهما سوى 0.025 ثانية.

أمّا جوان مير فقد وضع درّاجة سوزوكي في المركز السابع أمام فالنتينو روسي الذي يبدو أنّه حقّق خطوة نهاية هذا الأسبوع، بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التجارب: