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موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الثانية في خيريز

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موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الثانية في خيريز
من قبل:
24-07-2020

فاجأ تاكاكي ناكاغامي الجميع بتصدّر التجارب الحرّة الثانية لجائزة الأندلس الكبرى الجولة الثانية من موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي.

تبادل بول إسبارغارو وبراد بيندر الصدارة لصالح كاي تي ام في البداية، لكنّ يوهان زاركو درّاج أفينتيا دوكاتي نجح في التغلّب على الأخير بعُشرين من الثانية وذلك في ظلّ بقاء جميع الدرّاجين ضمن فلك 1:38 دقيقة.

وتعرّض زاركو لحادث في مرحلة أولى، وكاد أن يتسبّب في حادث لكاي تي ام عندما احتكّ بإسبارغارو عند المنعطف الثاني وأجبره على العبور على المنطقة الحصويّة مع بقاء 20 دقيقة على النهاية، ولم ينجح إسبارغارو في إعادة تشغيل درّاجته.

بالعودة إلى المنافسة على الصدارة فقد تقدّم زاركو إلى المركز الأوّل مع بداية الدقائق الختاميّة مُسجّلًا 1:37.870 دقيقة، لكنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تفوّق عليه ناكاغامي بزمن وقدره دقيقة واحدة و37.715 ثانية ليضمن المركز الأوّل مع نهاية الحصّة.

لكنّ زمن الياباني يبقى أبطأ بقرابة سبعة أعشارٍ من الثانية من زمن مافيريك فينياليس من الحصّة الأولى.

وتشبّث زاركو بالمركز الثاني أمام إسبارغارو وفرانكو موربيديللي الذي تقدّم ثلاثيًا من درّاجي ياماها.

وحلّ فينياليس خامسًا أمام فابيو كوارتارارو ولم يفصل بينهما سوى 0.025 ثانية.

أمّا جوان مير فقد وضع درّاجة سوزوكي في المركز السابع أمام فالنتينو روسي الذي يبدو أنّه حقّق خطوة نهاية هذا الأسبوع، بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:37.715     162.951 284
2 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:37.870 0.155 0.155 162.693 288
3 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 16 1:37.889 0.174 0.019 162.661 287
4 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 1:38.010 0.295 0.121 162.460 281
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 24 1:38.107 0.392 0.097 162.300 281
6 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22 1:38.132 0.417 0.025 162.258 284
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:38.144 0.429 0.012 162.239 284
8 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 23 1:38.292 0.577 0.148 161.994 282
9 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 21 1:38.309 0.594 0.017 161.966 289
10 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18 1:38.385 0.670 0.076 161.841 287
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 1:38.441 0.726 0.056 161.749 283
12 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 20 1:38.442 0.727 0.001 161.748 289
13 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 19 1:38.543 0.828 0.101 161.582 288
14 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 20 1:38.557 0.842 0.014 161.559 284
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 1:38.642 0.927 0.085 161.420 281
16 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:38.722 1.007 0.080 161.289 284
17 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 17 1:38.768 1.053 0.046 161.214 282
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:38.806 1.091 0.038 161.152 286
19 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 19 1:38.847 1.132 0.041 161.085 286
20 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 16 1:39.101 1.386 0.254 160.672 286
21 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 22 1:39.476 1.761 0.375 160.066 286
22 93 Spain مارك ماركيز هوندا 0          
فينياليس يتقدّم على روسي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة الأندلس الكبرى

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السلاسل موتو جي بي
الكاتب مروان الوافي

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