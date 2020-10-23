موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في ترويل

بات أندريا دوفيزيوزو على بعد 15 نقطة فقط من تصدر البطولة، لكن مشاكله تواصلت حيث أنهى التجارب الحرة الثانية بفارق 1.4 ثانية خلف المتصدر، ليكتفي بالمركز 18.

بينما كان أليكس أسبارغارو أول من سجل زمناً سريعاً، قبل أن يتقدم عليه فرانكو موربيديللي محسناً الزمن بفارق أقل من ثانية بقليل.

لاحقاً تقدم عليه أليكس رينز الفائز بسباق آراغون، بينما عاد موربيديللي إلى الصدارة مجدداً مع دقيقة و48.612 ثانية.

ومع بقاء أقل من نصف ساعة على نهاية الحصة، تقدم ناكاغامي إلى الصدارة مع دقيقة و48.345 ثانية.

ونجح بول أسبارغارو بالاقتراب حتى 0.085 ثانية من زمن اليابانيّ، لكن التوقيت بقي صامداً مع تركيز الدراجين على محاكاة المسافات الطويلة.

وشهدت الأزمنة تحسناً خلال القسم الأخير حين تقدم متصدر الترتيب جوان مير إلى المركز الأول مع دقيقة و48.182 ثانية.

لكن ردّ ناكاغامي جاء سريعاً مع دقيقة و47.931 ثانية ومن ثم حسنه إلى دقيقة و47.782 ثانية.

فينياليس حسن بدوره من زمنه ليتقدم إلى المركز الثاني فاصلاً دراجي ال سي ار، بينما أكمل كال كراتشلو ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

المركز الرابع حققه فابيو كوارتارارو أمام مير، بينما أحرز مير المركز السادس متقدماً على إيكر لوكونا.

أليكس أسبارغارو احتل المركز الثامن أمام شقيقه بول، وأكمل أليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى

أفضل دراجي دوكاتي كان يوهان زاركو بالمركز 13، بينما احتل دانيلو بيتروشي المركز 17 أمام دوفيزيوزو وفرانشيسكو بانيايا الذي تعرض لحادثة في المنعطف الأول أواخر الحصة.

وذلك ما أجبر زميله جاك ميلر على إلغاء لفته ليتراجع إلى المركز 21.