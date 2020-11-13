موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع أمام موربيديللي في التجارب الحرة الأولى في فالنسيا

بعد فوزه بجائزة أوروبا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، توجّه مير إلى السباق الثاني في فالنسيا بصدارة ترتيب تبلغ 37 نقطة.

ومع انطلاق التجارب الأولى، سجّل فرانكو موربيديللي الزمن الأسرع المؤقت مبكرًا مع دقيقة و32.195 ثانية، قبل أن يتناوب بعد ذلك رفقة بول إسبارغارو على الصدارة للدقائق العشر الأولى من الحصة.

ومع تسجيله دقيقة و30.944 ثانية، ظل زمن موربيديللي هذا صامدًا للدقائق العشر التالية، قبل أن يقفز ناكاغامي على متن درّاجته بمواصفات 2019 إلى الصدارة مع دقيقة و30.829 ثانية.

وفي ظل عدم توقّع لهطول الأمطار لما تبقى من اليوم، فلم يكن هنالك استعجال للهجوم على الأزمنة في المراحل الأخيرة من الحصة، ليظل زمن ناكاغامي صامدًا حتى النهاية.

واكتفى موربيديللي بالمركز الثاني بفارق 0.115 ثانية، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ضمن بداية مشجّعة أكثر لنهاية هذا الأسبوع من جائزة أوروبا الكبرى الكارثية.

إسبارغارو حافظ على المركز الرابع على متن درّاجته "كاي تي ام" أمام أخيه من فريق أبريليا أليكس إسبارغارو، بينما حلّ يوهان زاركو سادسًا كأفضل درّاجي دوكاتي في الحصة.

المركز السابع كان من نصيب أندريا دوفيزيوزو - الذي أعلن مؤخرًا بأنّه لن يشارك في موسم 2021 في الموتو جي بي.

وتقدّم دوفيزيوزو بفارق 0.026 ثانية أمام ميز على متن دراجة سوزوكي، في حين أكمل ميغيل أوليفيرا وستيفان برادل ترتيب المراكز العشرة الأولى.