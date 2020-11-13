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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع أمام موربيديللي في التجارب الحرة الأولى في فالنسيا

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موتو جي بي: ناكاغامي الأسرع أمام موربيديللي في التجارب الحرة الأولى في فالنسيا

سجّل تاكاكي ناكاغامي الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة فالنسيا الكبرى في الموتو جي بي على متن دراجته "ال سي آر هوندا"، بينما كان متصدّر البطولة جوان مير ثامن أسرع الدراجين.

بعد فوزه بجائزة أوروبا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، توجّه مير إلى السباق الثاني في فالنسيا بصدارة ترتيب تبلغ 37 نقطة.

ومع انطلاق التجارب الأولى، سجّل فرانكو موربيديللي الزمن الأسرع المؤقت مبكرًا مع دقيقة و32.195 ثانية، قبل أن يتناوب بعد ذلك رفقة بول إسبارغارو على الصدارة للدقائق العشر الأولى من الحصة.

ومع تسجيله دقيقة و30.944 ثانية، ظل زمن موربيديللي هذا صامدًا للدقائق العشر التالية، قبل أن يقفز ناكاغامي على متن درّاجته بمواصفات 2019 إلى الصدارة مع دقيقة و30.829 ثانية.

وفي ظل عدم توقّع لهطول الأمطار لما تبقى من اليوم، فلم يكن هنالك استعجال للهجوم على الأزمنة في المراحل الأخيرة من الحصة، ليظل زمن ناكاغامي صامدًا حتى النهاية.

واكتفى موربيديللي بالمركز الثاني بفارق 0.115 ثانية، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى ضمن بداية مشجّعة أكثر لنهاية هذا الأسبوع من جائزة أوروبا الكبرى الكارثية.

إسبارغارو حافظ على المركز الرابع على متن درّاجته "كاي تي ام" أمام أخيه من فريق أبريليا أليكس إسبارغارو، بينما حلّ يوهان زاركو سادسًا كأفضل درّاجي دوكاتي في الحصة.

المركز السابع كان من نصيب أندريا دوفيزيوزو - الذي أعلن مؤخرًا بأنّه لن يشارك في موسم 2021 في الموتو جي بي.

وتقدّم دوفيزيوزو بفارق 0.026 ثانية أمام ميز على متن دراجة سوزوكي، في حين أكمل ميغيل أوليفيرا وستيفان برادل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

 

المركز # الدراج   عدد اللفات التوقيت الفارق      
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي   23 1:30.829        
2 21 Italy فرانكو موربيديلي   21 1:30.944 0.115      
3 12 Spain مافيريك فينياليس   21 1:30.968 0.139      
4 44 Spain بول إسبارغارو   20 1:31.052 0.223      
5 41 Spain أليكس إسبارغارو   20 1:31.170 0.341      
6 5 France يوهان زاركو   19 1:31.297 0.468      
7 4 Italy أندريا دوفيزيوزو   17 1:31.410 0.581      
8 36 Spain جوان مير   21 1:31.436 0.607      
9 88 Portugal ميغيل أوليفيرا   19 1:31.486 0.657      
10 6 Germany ستيفان برادل   23 1:31.514 0.685      
11 42 Spain أليكس رينز   21 1:31.528 0.699      
12 43 Australia جاك ميلر   21 1:31.541 0.712      
13 46 Italy فالنتينو روسي   24 1:31.545 0.716      
14 35 United Kingdom كال كراتشلو   20 1:31.572 0.743      
15 73 Spain أليكس ماركيز   22 1:31.598 0.769      
16 20 France فابيو كوارتارارو   22 1:31.617 0.788      
17 33 South Africa براد بيندر   22 1:31.678 0.849      
18 9 Italy دانيلو بيتروشي   22 1:31.805 0.976      
19 63 Italy فرانشيسكو بانيايا   20 1:31.828 0.999      
20 53 Spain تيتو راباط   25 1:32.198 1.369      
21 32 Italy لورينزو سافادوري   22 1:32.772 1.943      

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