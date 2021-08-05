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موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

يتّجه ماركو بيزيكي ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي للانضمام إلى فريق بيتروناس ياماها لموسم 2022 من بطولة العالم للموتو جي بي.

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

عرف سوق درّاجي الموتو جي بي لموسم 2022 الكثير من الإثارة هذا الصيف على إثر قرار مافيريك فينياليس الصادم بمغادرة ياماها نهاية الموسم الجاري ما تسبّب في الكثير من التحرّكات.

وبالرغم من أنّه اعترف بأنّ مستقبله "لا يزال عالقًا حاليًا، إلّا أنّه يُعتقد بأنّ فينياليس سينضمّ إلى أبريليا الموسم المقبل.

وسيكون فرانكو موربيديللي درّاج "اس.آر.تي" الحالي الخيار المنطقي لمجاورة زميله السابق فابيو كوارتارارو في صفوف الفريق المصنعيّ العام المقبل.

لكنّ ذلك يترك فريق بيتروناس أمام مقعدين على الأرجح لملئهما، وذلك في ظلّ توقّع إعلان روسي مغادرته الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأعلنت دورنا سبورتس صباح اليوم الخميس عن عقد مؤتمر صحفي استثنائيّ على الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت النمسا لروسي، حيث سيُعلن فيه الإيطالي عن خططه المستقبليّة.

ولا يزال من غير الواضح في الوقت الحاضر إن كان روسي سيُعلن اعتزاله أم أنّه سيُ‘لن تسابقه في 2022 مع فريقه الخاص "في.آر46".

أمّا بيزيكي، الذي يتسابق لفريق روسي في فئة الموتو 2، فقد تلقّى عرضًا من أبريليا للقيادة لصالحها في 2021 لكنّه رفض ذلك، وكان يُعتقد بأنّه سينضمّ إلى لوكا ماريني في صفوف فريق "في.آر46 دوكاتي" العام المقبل.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّ بيزيكي توصّل إلى اتّفاق مع فريق بيتروناس ياماها للقيادة لصالحه العام المقبل، بالرغم من أنّه لا يزال من غير الواضح إن كان سيحصل على درّاجة مصنعيّة مثل التي يقودها روسي حاليًا أو درّاجة بـ "الخصائص أ" مثل موربيديللي.

وكان من المتوقّع أن يتعاقد الفريق مع راوول فيرنانديز المنافس على لقب الموتو 2 مع فريق "آجو كاي تي ام"، لكنّه رضخ لضغط الصانع النمساويّ وسينضمّ إلى فريق "تيك3" الرديف في الموتو جي بي العام المقبل.

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