تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / ماركيز يغيب عن جولة الأرجنتين بعد حادثه في مانداليكا التالي / تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات
موتو جي بي / جائزة الأرجنتين الكبرى أخبار عاجلة

موتو جي بي: ميلر يُهاجم الحظر "غير العادل" لنظام التحكّم في ارتفاع الدرّاجة

قال جاك ميلر أنّ قرار حظر نظام التحكّم في ارتفاع درّاجة الموتو جي بي بدءًا من موسم 2023 "غير عادلٍ" بالنسبة لدوكاتي، ويشعر بأنّ هذا القرار "انتقائيّ" من قبل المصنّعين الآخرين.

موتو جي بي: ميلر يُهاجم الحظر "غير العادل" لنظام التحكّم في ارتفاع الدرّاجة

أصبحت أنظمة تعديل ارتفاع الدرّاجات حاضرة في المشهد التقنيّ للموتو جي بي خلال الأعوام القليلة الأخيرة من خلال عددٍ من الأشكال المختلفة، حيث كانت دوكاتي من أطلقتها.

وشُوهد التطوير الأحدث على درّاجتها "جي.بي22" خلال التجارب التحضيريّة للموسم الجديد، حيث ضمّنتها نظام تعديل لارتفاع مقدّمة الدرّاجة، بالرغم من أنّه لا يزال بحاجة للمزيد من التحسينات ولم يكن حاضرًا إلى لدى فريقها الرديف براماك فقط حتّى الآن.

لكن بعد عقد اجتماع خمسة من المصنّعين الستّة في قطر واقتراح حظر أنظمة تعديل ارتفاع المقدّمة بناءً على أسس التكاليف والسلامة، صادت جمعيّة الجائزة الكبرى على ذلك في مارس. نتيجة لذلك سيتمّ حظر أنظمة تعديل ارتفاع المقدّمة بدءًا من 2023.

وقال ميلر درّاج دوكاتي حول ذلك: "هذا الحظر غير عادل برأيي، حتّى لو استخدمناه أو لا. ذلك لا يهمّ، يبدو أنّ الكثير من المصنّعين الآخرين... أنفقت دوكاتي الكثير من الأموال والوقت لتطوير هذا النظام وجعله يعمل".

وأكمل: "عندما تفعل ذلك فإنّك تقلّل من موارد جوانب أخرى من الدرّاجة. دوكاتي ليست شركة ضخمة مثل بعض المصنّعين الآخرين، ومن السهل عليهم التذمّر ووضع القوانين، حيث يقولون أنّ نظام التحكّم في ارتفاع القسم الخلفي مقبول، لأنّ المصنّعين الآخرين يُحاولون اعتماده".

وأردف: "هذا غير عادلٍ بالنسبة لي، لا يُمكنك انتقاء أيّ القوانين تريدها وأيّها لا تريدها، ولا أتّفق مع هذا القرار".

المشاركات
التعليقات
ماركيز يغيب عن جولة الأرجنتين بعد حادثه في مانداليكا
المقال السابق

ماركيز يغيب عن جولة الأرجنتين بعد حادثه في مانداليكا
المقال التالي

تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات

تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: ناكاغامي يتغلّب على كوارتارارو في التجارب الحرّة الأولى
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناكاغامي يتغلّب على كوارتارارو في التجارب الحرّة الأولى

كوارتارارو: الحصول على التماسك على درّاجة ياماها لموسم 2022 "مسألة حظ"
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو: الحصول على التماسك على درّاجة ياماها لموسم 2022 "مسألة حظ"

تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات
موتو جي بي موتو جي بي

تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات

موتو جي بي: ميلر يُهاجم الحظر "غير العادل" لنظام التحكّم في ارتفاع الدرّاجة
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يُهاجم الحظر "غير العادل" لنظام التحكّم في ارتفاع الدرّاجة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.