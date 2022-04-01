موتو جي بي: ميلر يُهاجم الحظر "غير العادل" لنظام التحكّم في ارتفاع الدرّاجة

أصبحت أنظمة تعديل ارتفاع الدرّاجات حاضرة في المشهد التقنيّ للموتو جي بي خلال الأعوام القليلة الأخيرة من خلال عددٍ من الأشكال المختلفة، حيث كانت دوكاتي من أطلقتها.

وشُوهد التطوير الأحدث على درّاجتها "جي.بي22" خلال التجارب التحضيريّة للموسم الجديد، حيث ضمّنتها نظام تعديل لارتفاع مقدّمة الدرّاجة، بالرغم من أنّه لا يزال بحاجة للمزيد من التحسينات ولم يكن حاضرًا إلى لدى فريقها الرديف براماك فقط حتّى الآن.

لكن بعد عقد اجتماع خمسة من المصنّعين الستّة في قطر واقتراح حظر أنظمة تعديل ارتفاع المقدّمة بناءً على أسس التكاليف والسلامة، صادت جمعيّة الجائزة الكبرى على ذلك في مارس. نتيجة لذلك سيتمّ حظر أنظمة تعديل ارتفاع المقدّمة بدءًا من 2023.

وقال ميلر درّاج دوكاتي حول ذلك: "هذا الحظر غير عادل برأيي، حتّى لو استخدمناه أو لا. ذلك لا يهمّ، يبدو أنّ الكثير من المصنّعين الآخرين... أنفقت دوكاتي الكثير من الأموال والوقت لتطوير هذا النظام وجعله يعمل".

وأكمل: "عندما تفعل ذلك فإنّك تقلّل من موارد جوانب أخرى من الدرّاجة. دوكاتي ليست شركة ضخمة مثل بعض المصنّعين الآخرين، ومن السهل عليهم التذمّر ووضع القوانين، حيث يقولون أنّ نظام التحكّم في ارتفاع القسم الخلفي مقبول، لأنّ المصنّعين الآخرين يُحاولون اعتماده".

وأردف: "هذا غير عادلٍ بالنسبة لي، لا يُمكنك انتقاء أيّ القوانين تريدها وأيّها لا تريدها، ولا أتّفق مع هذا القرار".