موتو جي بي: ميلر يمنح دوكاتي صدارة التجارب الحرة الثالثة في بريطانيا

قبيل الحصة، أعلنت أبريليا أن لورينزو سالفادوري سينسحب من بقية مجريات الجولة نظراً لمعاناته المتواصلة مع كاحله المكسور بعد حادثة ستيريا العنيفة.

وكانت تعني الظروف الجوية الباردة في التجارب الحرة الثالثة عدم تغيير كبيرٍ في الأزمنة المسجلة خلال النصف الأول للحصة.

وبعد 25 دقيقة، لم يكن جوان مير حامل اللقب إلا بالمركز 12 وتاكاكي ناكاغامي بالمركز 14، ويوهان زاركو دراج براماك بالمركز 15.

لكن سرعان ما حسّن أليكس أسبارغارو دراج أبريليا زمنه إلى الثالث الإجمالي مع دقيقة 59.840 ثانية.

ومباشرة مع بقاء 11 دقيقة حتى نهاية الحصة، تمكن ميلر من التفوق على زمن فابيو كوارتارارو من يوم الجمعة، مع دقيقة و59.288 ثانية.

وفي المراحل الختامية للحصة، بدأت الأزمنة بالتحسن سريعاً حيث بدأ الدراجون يحاولون التأهل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

لكن لم ينجح أحد بالتفوق على رقم ميلر، وكان أسبارغارو دراج أبريليا أقرب الملاحقين مع دقيقة و59.386 ثانية بفارق 0.098 ثانية.

خورخي مارتين دراج براماك أحرز المركز الثالث أمام فابيو كوارتارارو دراج ياماها، بينما بقي متصدر الترتيب العام بالمركز الثاني الإجمالي بفضل زمنه في التجارب الحرة الثانية.

بينما أكمل فرانسيشكو بانيايا ترتيب المراكز الخمسة الأولى على متن دراجة دوكاتي الثانية أمام بول أسبارغارو دراج هوندا، الذي حجز موقعاً له في القسم الثاني للتصفيات.

فالنتينو روسي شعر أنه قد وجد ثانية إضافية على توقيته لينجح بالتقدم إلى القسم الثاني للتصفيات مع دقيقة و59.533 ثانية ليحرز سابع أسرع الأزمنة أمام مير، براد بيندر دراج كاي تي ام ومارك ماركيز دراج هوندا.

وسيواجه يوهان زاركو قسماً أول صعباً في التصفيات، بينما يتجه دراج براماك للانضمام إلى كال كراتشلو دراج ياماها - الذي وصل إلى المركز التاسع قبل التراجع حتى 13 - ورينز، الذي تعرض لحادثة خلال لفته السريعة.