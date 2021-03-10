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موتو جي بي / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: ميلر يكسر الزمن القياسي ويتصدّر تجارب اليوم الثالث في قطر

جاك ميلر درّاج دوكاتي يكسر الزمن القياسيّ لحلبة لوسيل ويتصدّر اليوم الافتتاحيّ من تجارب الموتو جي بي الثانية في قطر أمام فابيو كورتارارو درّاج ياماها.

موتو جي بي: ميلر يكسر الزمن القياسي ويتصدّر تجارب اليوم الثالث في قطر

بدأت التجارب الثانية بنسقٍ سريعٍ بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث سرعان ما تواجد الدرّاجون ضمن فلك الـ 1.54 دقيقة عبر كوارتارارو في الساعة الثالثة، قبل أن يتقدّم عليه بول إسبارغارو على متن هوندا في الساعة الرابعة.

لكنّ ميلر درّاج دوكاتي سرعان ما تقدّم على الإسباني، الذي اعترف الأسبوع الماضي بأنّ جهله لحدود درّاجة هوندا مُيرٌ للأعصاب.

وواصل ميلر اختبار الجنيّحات الانسيابيّة الجديدة على متن درّاجته دوكاتي، إلى جانب بعض التحديثات الإضافيّة.

وسجّل الأسترالي الزمن الأسرع في تجارب هذا العام في مرحلة أولى وبقي الوضع ثابتًا إلى حين بقاء 15 دقيقة على النهاية.

إذ عاد ميلر ليجذب الأنظار من خلال لفّة كسر من خلالها الزمن القياسيّ للحلبة، وبلغ توقيته 1:53.183 دقيقة ليضمن الصدارة.

وبشكلٍ لافت فإنّ كوارتارارو كان قريبًا منه، إذ لم تفصل بينهما سوى 0.080 ثانية، في حين ذهب المركز الثالث إلى مافيريك فينياليس في ظلّ اختباره لهيكل ياماها لموسم 2021 ضمن يومٍ أكمل فيه 77 لفّة.

وحلّ يوهان زاركو رابعًا، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الخمسة الأوائل لصالح هوندا، وتواجد مباشرة أمام شقيقه أليكس.

أمّا حامل اللقب جوان مير فقد واصل اختبار محرّك سوزوكي لموسم 2022، لكنّه لم يختبر هيكل درّاجة هذا العام، وحلّ سابعًا على بُعد قرابة تسعة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وتقدّم الإسباني على زميله أليكس رينز، بينما أكمل فرانشيسكو وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرو الأوائل.

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موربيديللي: تحديث ياماها لدرّاجتي "مفاجأة رائعة"

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