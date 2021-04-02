موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

بعد أن استخدم محرّكه الثالث لهذا الموسم على إثر مشكلة في الحصّة الأولى، وضع فرانكو موربيديللي المعيار لصالح بيتروناس ياماها في بداية الحصّة المسائيّة.

لكنّ فرانشيسكو بانيايا تفوّق عليه إثر ذلك ومن ثمّ تلاه مافيريك فينياليس درّاج ياماها، لكنّ بانيايا استعاد المركز الأوّل مُسجّلًا 1:54.074 دقيقة وحافظ على الصدارة طوال الدقائق الـ 20 التالية.

ومع بقاء رُبع ساعة على نهاية الحصّة، فقد تقدّم خورخي مارتن درّاج براماك إلى المركز الأوّل لكن لثوانٍ قليلة كون أليكس رينز كان أوّل من يكسر حاجز الـ 114 ثانية، وانطلقت التحسينات المتتابعة حينها كما لو أنّها حصّة تصفيات لتحديد العابرين بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من تصفيات السبت.

وتتادول الكثير من الدرّاجين على الصدارة حينها، إلى أن سجّل ميلر الزمن الأسرع البالغ 1:53.145 دقيقة.

وحلّ زميله بانيايا ثانيًا بفارقٍ كبيرٍ نسبيًا بلغ 0.313 ثانية، بينما أكمل يوهان زاركو ثلاثيّة دوكاتي لصالح الفريق الرديف براماك.

أمّا كوارتارارو فقد تواجد في المركز الرابع لصالح ياماها، بينما واصل مارتن إثارة الإعجاب بحلوله خامسًا بفارق أقلّ من نصف ثانية عن المتصدّر.

وبالنسبة لأليكس إسبارغارو درّاج سوزوكي متصدّر الحصّة الأولى فقد حلّ سادسًا مباشرة أمام موربيديللي وأليكس رينز المتقاربين.

وانتهى المطاف بفينياليس تاسعًا أمام ستيفان برادل.

وبالنسبة لجوان مير حامل اللقب فقد عانى مرّة أخرى واكتفى بالمركز الـ 13 مباشرة أمام فالنيتينو روسي، وبالنظر إلى إقامة التجارب الحرّة الثالثة بعد الظهر في الأجواء الحارة فمن المستبعد أن يتمكّنا من تحسين زمنيهما، ما يعني اضطراراهما للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات على الأرجح

نتيجة الحصّة: