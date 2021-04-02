موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي / جائزة الدوحة الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

تفوّق جاك ميلر على جميع منافسيه في التجارب الحرّة الثانية من جائزة الدوحة الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم ثلاثيّة دوكاتي، في الوقت الذي يواجه فيه حامل اللقب جوان مير خطر المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات مجدّدًا.

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

بعد أن استخدم محرّكه الثالث لهذا الموسم على إثر مشكلة في الحصّة الأولى، وضع فرانكو موربيديللي المعيار لصالح بيتروناس ياماها في بداية الحصّة المسائيّة.

لكنّ فرانشيسكو بانيايا تفوّق عليه إثر ذلك ومن ثمّ تلاه مافيريك فينياليس درّاج ياماها، لكنّ بانيايا استعاد المركز الأوّل مُسجّلًا 1:54.074 دقيقة وحافظ على الصدارة طوال الدقائق الـ 20 التالية.

ومع بقاء رُبع ساعة على نهاية الحصّة، فقد تقدّم خورخي مارتن درّاج براماك إلى المركز الأوّل لكن لثوانٍ قليلة كون أليكس رينز كان أوّل من يكسر حاجز الـ 114 ثانية، وانطلقت التحسينات المتتابعة حينها كما لو أنّها حصّة تصفيات لتحديد العابرين بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من تصفيات السبت.

وتتادول الكثير من الدرّاجين على الصدارة حينها، إلى أن سجّل ميلر الزمن الأسرع البالغ 1:53.145 دقيقة.

وحلّ زميله بانيايا ثانيًا بفارقٍ كبيرٍ نسبيًا بلغ 0.313 ثانية، بينما أكمل يوهان زاركو ثلاثيّة دوكاتي لصالح الفريق الرديف براماك.

أمّا كوارتارارو فقد تواجد في المركز الرابع لصالح ياماها، بينما واصل مارتن إثارة الإعجاب بحلوله خامسًا بفارق أقلّ من نصف ثانية عن المتصدّر.

وبالنسبة لأليكس إسبارغارو درّاج سوزوكي متصدّر الحصّة الأولى فقد حلّ سادسًا مباشرة أمام موربيديللي وأليكس رينز المتقاربين.

وانتهى المطاف بفينياليس تاسعًا أمام ستيفان برادل.

وبالنسبة لجوان مير حامل اللقب فقد عانى مرّة أخرى واكتفى بالمركز الـ 13 مباشرة أمام فالنيتينو روسي، وبالنظر إلى إقامة التجارب الحرّة الثالثة بعد الظهر في الأجواء الحارة فمن المستبعد أن يتمكّنا من تحسين زمنيهما، ما يعني اضطراراهما للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات على الأرجح

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 15 1:53.145     171.178 348
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 15 1:53.458 0.313 0.313 170.706 348
3 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:53.537 0.392 0.079 170.587 356
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 1:53.583 0.438 0.046 170.518 343
5 89 Spain جورج مارتن دوكاتي 17 1:53.593 0.448 0.010 170.503 354
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 11 1:53.646 0.501 0.053 170.423 343
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 15 1:53.699 0.554 0.053 170.344 342
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 1:53.713 0.568 0.014 170.323 342
9 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 18 1:53.872 0.727 0.159 170.085 342
10 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:53.914 0.769 0.042 170.022 349
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:53.944 0.799 0.030 169.978 347
12 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 16 1:53.969 0.824 0.025 169.940 343
13 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 1:54.012 0.867 0.043 169.876 341
14 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 18 1:54.112 0.967 0.100 169.727 347
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 13 1:54.127 0.982 0.015 169.705 348
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 16 1:54.148 1.003 0.021 169.674 347
17 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 15 1:54.205 1.060 0.057 169.589 350
18 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:54.237 1.092 0.032 169.542 350
19 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 16 1:54.516 1.371 0.279 169.129 347
20 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:54.680 1.535 0.164 168.887 346
21 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 17 1:54.971 1.826 0.291 168.459 338
22 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 15 1:55.369 2.224 0.398 167.878 346
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

المقال السابق

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الدوحة الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

2
فورمولا 1

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

3
فورمولا 1

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

4
فورمولا 1

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

10س
5
فورمولا 1

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن

أحدث الأخبار
موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

12س
إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا
موتو جي بي

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا

01-04-2021
مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021
موتو جي بي

مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021

31-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

الأكثر شعبية اليوم

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن

المسار الجديد لحلبة ألبرت بارك سيكون أسرع بـ 5 ثوان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المسار الجديد لحلبة ألبرت بارك سيكون أسرع بـ 5 ثوان

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

أحدث الأخبار

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.