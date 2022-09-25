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موتو جي بي / جائزة اليابان الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: ميلر يفوز بسباق اليابان وأداء باهتٌ من المتنافسين على اللقب

أحرز جاك ميلر فوزًا مسيطرًا في سباق جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تواجد فيه المتنافسون على اللقب في مراكز متأخّرة مع سقوط فرانشيسكو بانيايا في اللفّة الأخيرة.

موتو جي بي: ميلر يفوز بسباق اليابان وأداء باهتٌ من المتنافسين على اللقب

مثلما كان متوقّعًا فقد كانت الأجواء جافة هذا اليوم، وبشكلٍ غريب فقد توجّه أليكس إسبارغارو إلى خطّ الحظائر في نهاية لفّة التحمية لتغيير درّاجته بسبب مشكلة تقنيّة ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الأخير.

ومجدّدًا قدّم براد بيندر انطلاقة صاروخيّة على درّاجة كاي تي ام ليقفز إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل أمام خورخي مارتن ومارك ماركيز.

لكنّ مارتن انقضّ على الصدارة في منتصف اللفّة الأولى، في الوقت الذي واصل فيه ماركيز التراجع ليُصبح خامسًا.

بالتوازي مع ذلك كان جاك ميلر بصدد تحقيق تقدّم حثيث ليُصبح ثانيًا بنهاية اللفّة الثانية، وتمكّن من انتزاع الصدارة من مارتن في اللفّة الثالثة.

في الأثناء كان جميع المتنافسين على اللقب في مراكز متأخّرة، حيث كان كوارتارارو في المركز التاسع، بينما كان بانيايا في الـ 11 وإسبارغارو في الأخير.

وبدأت الفوارق بالتشكّل بين الدرّاجين في مجموعات مختلفة، في الوقت الذي بدأ فيه ميلر بالابتعاد وحيدًا في الأمام.

وبلغت أفضليّة ميلر أكثر من 4 ثوانٍ أمام مارتن مع تبقي 10 لفّات على النهاية، في الوقت الذي أصبح فيه كوارتارارو وبانيايا في المركزين الثامن والعاشر تباعًا.

وحافظ ميلر على صدارته ليعبر خطّ النهاية أوّلًا محقّقًا فوزه الأوّل هذا الموسم.

وتمكّن براد بيندر من تقديم وتيرة ختاميّة ناريّة لينتزع المركز الثاني من خورخي مارتن في اللحظات الأخيرة.

أمّا ماركيز فقد قدّم أداءً لافتًا ضمن سباقه الأوّل الكامل منذ عودته ليعبر خطّ النهاية رابعًا على بُعد 7.7 ثانية عن الصدارة، وذلك بعد أن تجاوز ميغيل أوليفيرا في اللفّات الختاميّة.

وقدّم اليافع لوكا ماريني سباقًا جيّدًا آخر هذا الموسم لصالح فريق روسي بحلوله سادسًا أمام مافيريك فينياليس الذي صمد بشدّة أمام ضغط فابيو كوارتارارو الذي كان عاجزًا عن تحقيق تقدّم في السباق بالنظر إلى ضعف قدرة درّاجة ياماها على التجاوز في الزحام.

لكنّه حدّ من الضرر هذا اليوم بالنظر إلى حلول جميع منافسيه على اللقب خلفه.

إذ تواجد إنيا باستيانيني في المركز التاسع أمام ماركو بيزيكي، وفي حين أنّ فرانشيسكو بانيايا كان يتّجه للحلول عاشرًا، إلّا أنّه تعرّض لحادث في اللفّة الأخيرة وسقط، مُنهيًا بذلك سلسلة تأدياته المثيرة في السباقات الأخيرة.

أمّا أليكس إسبارغارو فقد عبر خطّ النهاية في المركز الـ 16 خارج مراكز النقاط.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 24  
2   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 24 3.409
3   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 24 4.136
4   93 Spain مارك ماركيز هوندا 24 7.784
5   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24 8.185
6   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 24 8.348
7   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 24 9.879
8   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 24 10.193
9   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 24 10.318
10   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 24 16.419
11   5 France يوهان زاركو دوكاتي 24 16.586
12   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 24 17.456
13   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 18.219
14   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 24 19.012
15   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 24 19.201
16   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 24 25.473
17   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 24 27.006
18   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 24 29.374
19   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 24 29.469
20   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 24 43.294
    63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 23  
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 14  
  انسحب 40 South Africa دارين بيندر ياماها 14  
  انسحب 85 Japan تاكويا تسودا سوزوكي 11  
  انسحب 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 9  
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