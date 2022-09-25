موتو جي بي: ميلر يفوز بسباق اليابان وأداء باهتٌ من المتنافسين على اللقب

مثلما كان متوقّعًا فقد كانت الأجواء جافة هذا اليوم، وبشكلٍ غريب فقد توجّه أليكس إسبارغارو إلى خطّ الحظائر في نهاية لفّة التحمية لتغيير درّاجته بسبب مشكلة تقنيّة ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الأخير.

ومجدّدًا قدّم براد بيندر انطلاقة صاروخيّة على درّاجة كاي تي ام ليقفز إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل أمام خورخي مارتن ومارك ماركيز.

لكنّ مارتن انقضّ على الصدارة في منتصف اللفّة الأولى، في الوقت الذي واصل فيه ماركيز التراجع ليُصبح خامسًا.

بالتوازي مع ذلك كان جاك ميلر بصدد تحقيق تقدّم حثيث ليُصبح ثانيًا بنهاية اللفّة الثانية، وتمكّن من انتزاع الصدارة من مارتن في اللفّة الثالثة.

في الأثناء كان جميع المتنافسين على اللقب في مراكز متأخّرة، حيث كان كوارتارارو في المركز التاسع، بينما كان بانيايا في الـ 11 وإسبارغارو في الأخير.

وبدأت الفوارق بالتشكّل بين الدرّاجين في مجموعات مختلفة، في الوقت الذي بدأ فيه ميلر بالابتعاد وحيدًا في الأمام.

وبلغت أفضليّة ميلر أكثر من 4 ثوانٍ أمام مارتن مع تبقي 10 لفّات على النهاية، في الوقت الذي أصبح فيه كوارتارارو وبانيايا في المركزين الثامن والعاشر تباعًا.

وحافظ ميلر على صدارته ليعبر خطّ النهاية أوّلًا محقّقًا فوزه الأوّل هذا الموسم.

وتمكّن براد بيندر من تقديم وتيرة ختاميّة ناريّة لينتزع المركز الثاني من خورخي مارتن في اللحظات الأخيرة.

أمّا ماركيز فقد قدّم أداءً لافتًا ضمن سباقه الأوّل الكامل منذ عودته ليعبر خطّ النهاية رابعًا على بُعد 7.7 ثانية عن الصدارة، وذلك بعد أن تجاوز ميغيل أوليفيرا في اللفّات الختاميّة.

وقدّم اليافع لوكا ماريني سباقًا جيّدًا آخر هذا الموسم لصالح فريق روسي بحلوله سادسًا أمام مافيريك فينياليس الذي صمد بشدّة أمام ضغط فابيو كوارتارارو الذي كان عاجزًا عن تحقيق تقدّم في السباق بالنظر إلى ضعف قدرة درّاجة ياماها على التجاوز في الزحام.

لكنّه حدّ من الضرر هذا اليوم بالنظر إلى حلول جميع منافسيه على اللقب خلفه.

إذ تواجد إنيا باستيانيني في المركز التاسع أمام ماركو بيزيكي، وفي حين أنّ فرانشيسكو بانيايا كان يتّجه للحلول عاشرًا، إلّا أنّه تعرّض لحادث في اللفّة الأخيرة وسقط، مُنهيًا بذلك سلسلة تأدياته المثيرة في السباقات الأخيرة.

أمّا أليكس إسبارغارو فقد عبر خطّ النهاية في المركز الـ 16 خارج مراكز النقاط.

نتيجة السباق: