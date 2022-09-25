موتو جي بي: ميلر يفوز بسباق اليابان وأداء باهتٌ من المتنافسين على اللقب
أحرز جاك ميلر فوزًا مسيطرًا في سباق جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تواجد فيه المتنافسون على اللقب في مراكز متأخّرة مع سقوط فرانشيسكو بانيايا في اللفّة الأخيرة.
مثلما كان متوقّعًا فقد كانت الأجواء جافة هذا اليوم، وبشكلٍ غريب فقد توجّه أليكس إسبارغارو إلى خطّ الحظائر في نهاية لفّة التحمية لتغيير درّاجته بسبب مشكلة تقنيّة ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الأخير.
ومجدّدًا قدّم براد بيندر انطلاقة صاروخيّة على درّاجة كاي تي ام ليقفز إلى الصدارة عند المنعطف الأوّل أمام خورخي مارتن ومارك ماركيز.
لكنّ مارتن انقضّ على الصدارة في منتصف اللفّة الأولى، في الوقت الذي واصل فيه ماركيز التراجع ليُصبح خامسًا.
بالتوازي مع ذلك كان جاك ميلر بصدد تحقيق تقدّم حثيث ليُصبح ثانيًا بنهاية اللفّة الثانية، وتمكّن من انتزاع الصدارة من مارتن في اللفّة الثالثة.
في الأثناء كان جميع المتنافسين على اللقب في مراكز متأخّرة، حيث كان كوارتارارو في المركز التاسع، بينما كان بانيايا في الـ 11 وإسبارغارو في الأخير.
وبدأت الفوارق بالتشكّل بين الدرّاجين في مجموعات مختلفة، في الوقت الذي بدأ فيه ميلر بالابتعاد وحيدًا في الأمام.
وبلغت أفضليّة ميلر أكثر من 4 ثوانٍ أمام مارتن مع تبقي 10 لفّات على النهاية، في الوقت الذي أصبح فيه كوارتارارو وبانيايا في المركزين الثامن والعاشر تباعًا.
وحافظ ميلر على صدارته ليعبر خطّ النهاية أوّلًا محقّقًا فوزه الأوّل هذا الموسم.
وتمكّن براد بيندر من تقديم وتيرة ختاميّة ناريّة لينتزع المركز الثاني من خورخي مارتن في اللحظات الأخيرة.
أمّا ماركيز فقد قدّم أداءً لافتًا ضمن سباقه الأوّل الكامل منذ عودته ليعبر خطّ النهاية رابعًا على بُعد 7.7 ثانية عن الصدارة، وذلك بعد أن تجاوز ميغيل أوليفيرا في اللفّات الختاميّة.
وقدّم اليافع لوكا ماريني سباقًا جيّدًا آخر هذا الموسم لصالح فريق روسي بحلوله سادسًا أمام مافيريك فينياليس الذي صمد بشدّة أمام ضغط فابيو كوارتارارو الذي كان عاجزًا عن تحقيق تقدّم في السباق بالنظر إلى ضعف قدرة درّاجة ياماها على التجاوز في الزحام.
لكنّه حدّ من الضرر هذا اليوم بالنظر إلى حلول جميع منافسيه على اللقب خلفه.
إذ تواجد إنيا باستيانيني في المركز التاسع أمام ماركو بيزيكي، وفي حين أنّ فرانشيسكو بانيايا كان يتّجه للحلول عاشرًا، إلّا أنّه تعرّض لحادث في اللفّة الأخيرة وسقط، مُنهيًا بذلك سلسلة تأدياته المثيرة في السباقات الأخيرة.
أمّا أليكس إسبارغارو فقد عبر خطّ النهاية في المركز الـ 16 خارج مراكز النقاط.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|24
|2
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|24
|3.409
|3
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|24
|4.136
|4
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|24
|7.784
|5
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|24
|8.185
|6
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|24
|8.348
|7
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|24
|9.879
|8
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|24
|10.193
|9
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|24
|10.318
|10
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|24
|16.419
|11
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|24
|16.586
|12
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|24
|17.456
|13
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|24
|18.219
|14
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|24
|19.012
|15
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|24
|19.201
|16
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|24
|25.473
|17
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|24
|27.006
|18
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|24
|29.374
|19
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|24
|29.469
|20
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|24
|43.294
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|23
|انسحب
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|14
|انسحب
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|14
|انسحب
|85
|تاكويا تسودا
|سوزوكي
|11
|انسحب
|45
|تيتسوتا ناجاشيما
|هوندا
|9
كوارتارارو "تائهٌ" بعد تصفيات اليابان الممطرة
بانيايا سقط في سباق اليابان بسبب "طموحه المفرط"
أحدث الأخبار
كوارتارارو يتحسّر على سباق موتيغي "المحبط"
قال فابيو كوارتارارو متصدّر بطولة الموتو جي بي أنّ سباق جائزة اليابان الكبرى كان "محبطًا" لأنّه لم يكن قادرًا على التجاوز مطلقًا على متن درّاجته ياماها في طريقه نحو المركز الثامن.
بانيايا سقط في سباق اليابان بسبب "طموحه المفرط"
قال فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي أنّه سقط خلال اللفّة الأخيرة من سباق جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي أثناء محاولته تجاوز فابيو كوارتارارو متصدّر الترتيب العام لأنّه كان "طموحًا بشكلٍ مفرط".
موتو جي بي: ميلر يفوز بسباق اليابان وأداء باهتٌ من المتنافسين على اللقب
أحرز جاك ميلر فوزًا مسيطرًا في سباق جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تواجد فيه المتنافسون على اللقب في مراكز متأخّرة مع سقوط فرانشيسكو بانيايا في اللفّة الأخيرة.
كوارتارارو "تائهٌ" بعد تصفيات اليابان الممطرة
اعترف فابيو كوارتارارو درّاج ياماها أنّه كان "تائهًا بعض الشيء" في التجارب التأهيليّة لجائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي وأنّه توقّع نتيجة "أفضل بكثير" من المركز التاسع.