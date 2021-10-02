موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

أُقيمت التجارب الحرة الثالثة اليوم السبت بشكل طبيعي رُغم التعليقات الكثيرة من الدراجين بعد تجارب الأمس والتي وصفت سطح مسار حلبة الأمريكيتين بالخطير.

وسجّل تاكاكي ناكاغامي الزمن الأسرع المبدئي لصالح "ال سي آر" مع دقيقتين و04.918 ثانية، قبل أنّ يُطيح به زميله في معكسر هوندا ودرّاج "اتش آر سي" مارك ماركيز.

وسجّل الإسباني دقيقتين و04.839 ثانية، قبل أن يكون ناكاغامي ليُمسك زمام المبادرة مسجلًا دقيقتين و04.616 ثانية.

ومع بقاء 25 دقيقة على نهاية الحصة، كان 5 دراجين فقط هم من حسّنوا من أزمنتهم المجمعة.

وجاء أول هجوم كبيرة على الأزمنة المجمّعة من ناكاغامي قبل 18 دقيقة من النهاية، حيث سجّل دقيقتين و03.739 ثانية، ليكون الأسرع بين الجميع، بفارق 4 أعشار من الثانية من أفضل أزمنة ماركيز بالأمس.

ومن ثمّ أتى ميلر ليعتلي صدارة الأزمنة مع دقيقتين و03.549 ثانية، الزمن الذي ظلّ صامدًا حتى الدقيقة الأخيرة، عندما حسّن درّاج دوكاتي من زمنه أكثر مع دقيقتين و02.923 ثانية ليتصدر التجارب الثالثة بأريحية بفارق 0.679 ثانية.

ناكاغامي حلّ ثانيًا بعدما أطاح في اللحظات الأخيرة بأليكس رينز إلى المركز الثالث، بينما تواجد ماركيز بالمركز الرابع أمام يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو اكتفى بالمركز السادس ليعبر بأريحية مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات لصالح ياماها.

وقد أكمل العشرة الأوائل على الترتيب كل من بول إسبارغارو (هوندا)، براد بيندر (كاي تي ام)، فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) وخورخي مارتن (براماك دوكاتي).

مير حامل اللقب تراجع إلى المركز الـ 13 ليخوض القسم الأول للتصفيات، يرافقه فالنتنيو روسي.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: