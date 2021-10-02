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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

فرض جاك ميلر دراج دوكاتي سيطرته على مجربات التجارب الحرة الثالثة لجائزة الأمريكيتين الكبرى في "الموتو جي بي"، في الوقت الذي تراجع فيه حامل اللقب جوان مير ليخوض القسم الأول من التصفيات.

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

أُقيمت التجارب الحرة الثالثة اليوم السبت بشكل طبيعي رُغم التعليقات الكثيرة من الدراجين بعد تجارب الأمس والتي وصفت سطح مسار حلبة الأمريكيتين بالخطير.

وسجّل تاكاكي ناكاغامي الزمن الأسرع المبدئي لصالح "ال سي آر" مع دقيقتين و04.918 ثانية، قبل أنّ يُطيح به زميله في معكسر هوندا ودرّاج "اتش آر سي" مارك ماركيز.

وسجّل الإسباني دقيقتين و04.839 ثانية، قبل أن يكون ناكاغامي ليُمسك زمام المبادرة مسجلًا دقيقتين و04.616 ثانية.

ومع بقاء 25 دقيقة على نهاية الحصة، كان 5 دراجين فقط هم من حسّنوا من أزمنتهم المجمعة.

وجاء أول هجوم كبيرة على الأزمنة المجمّعة من ناكاغامي قبل 18 دقيقة من النهاية، حيث سجّل دقيقتين و03.739 ثانية، ليكون الأسرع بين الجميع، بفارق 4 أعشار من الثانية من أفضل أزمنة ماركيز بالأمس.

ومن ثمّ أتى ميلر ليعتلي صدارة الأزمنة مع دقيقتين و03.549 ثانية، الزمن الذي ظلّ صامدًا حتى الدقيقة الأخيرة، عندما حسّن درّاج دوكاتي من زمنه أكثر مع دقيقتين و02.923 ثانية ليتصدر التجارب الثالثة بأريحية بفارق 0.679 ثانية.

ناكاغامي حلّ ثانيًا بعدما أطاح في اللحظات الأخيرة بأليكس رينز إلى المركز الثالث، بينما تواجد ماركيز بالمركز الرابع أمام يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو اكتفى بالمركز السادس ليعبر بأريحية مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات لصالح ياماها.

وقد أكمل العشرة الأوائل على الترتيب كل من بول إسبارغارو (هوندا)، براد بيندر (كاي تي ام)، فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) وخورخي مارتن (براماك دوكاتي).

مير حامل اللقب تراجع إلى المركز الـ 13 ليخوض القسم الأول للتصفيات، يرافقه فالنتنيو روسي.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 43 Australia جاك ميلر 16 2:02.923  
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 16 2:03.602 0.679
3 42 Spain أليكس رينز 17 2:03.727 0.804
4 93 Spain مارك ماركيز 17 2:03.804 0.881
5 5 France يوهان زاركو 17 2:03.823 0.900
6 20 France فابيو كوارتارارو 17 2:03.867 0.944
7 44 Spain بول إسبارغارو 12 2:04.020 1.097
8 33 South Africa براد بيندر 15 2:04.040 1.117
9 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 15 2:04.125 1.202
10 89 Spain خورخي مارتن 15 2:04.197 1.274
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 16 2:04.260 1.337
12 23 Italy إنيا باستيانيني 16 2:04.427 1.504
13 36 Spain جوان مير 16 2:04.494 1.571
14 21 Italy فرانكو موربيديلي 16 2:04.510 1.587
15 46 Italy فالنتينو روسي 17 2:04.860 1.937
16 27 Spain إيكر ليكونا 14 2:04.890 1.967
17 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 15 2:05.310 2.387
18 73 Spain أليكس ماركيز 14 2:05.539 2.616
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