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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا

سيطر جاك ميلر درّاج دوكاتي، المنتشي بانتصاره في خيريز، على مجريات التجارب الحرّة الأولى الرطبة ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي بعد مغامرته بالانتقال إلى الإطارات الملساء في النهاية.

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا

من المنتظر أن تؤثّر الظروف الجويّة على كامل مجريات عطلة نهاية الأسبوع الجاري في فرنسا، حيث جرت الحصّة الأولى في أجواء رطبة بالفعل.

وعنى ذلك تحسّن الأزمنة بشكلٍ واضح خلال المراحل الأولى، حيث انتزع ميلر الصدارة مع انطلاق الحصّة مُسجّلًا 1:47.320 دقيقة قبل أن يُحسّنه بأربع ثوانٍ كاملة بعد بضع لفّات.

وتتابع دخول الدرّاجين إلى الحلبة إثر ذلك وتداول العديدون على الصدارة ومن بينهم ميغيل أوليفيرا، ومارك ماركيز وجوان مير ويوهان زاركو.

وبدأ خطٌ جافٌ بالظهور مع بقاء 12 دقيقة على النهاية، وجازف ميلر وأليكس ماركيز بالانتقال إلى إطارات ملساء حينها.

لكنّ جهود ماركيز الأصغر انتهت عند المنعطف الثالث مع بقاء 7 دقائق على نهاية الحصّة عندما تعرّض لحادث، بينما كان ميلر قادرًا على القفز إلى المركز الثاني في مرحلة أولى، قبل أن يعود لتحسين زمنه بشكلٍ حاسم مُسجّلًا 1:38.007 دقيقة ليكون أسرع بـ 2.3 ثانية من أقرب ملاحقيه عندما عادت الأمطار حينها.

وأجبر ذلك الجميع على العودة إلى إطارات الأمطار، حيث نجح البعض في تحسين زمنه في اللحظات الأخيرة.

وحلّ زاركو ثانيًا في النهاية على بُعد 1.4 ثانية عن مير، بينما أكمل مير ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ هوندا بول إسبارغارو ومارك ماركيز.

أمّا لورينزو سافادوري درّاج أبريليا فقد حلّ سادسًا أمام متصدّر ترتيب البطولة فرانشيسكو بانيايا، في حين أكمل أوليفيرا، وأليكس رينز وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

وواجه درّاجو ياماها بعض الأوقات العصيبة، حيث يتواجد أربعتهم خارج العشرة الأوائل، وفي حال كانت الأحوال الجويّة أسوأ في بقيّة اليوم وصباح السبت، فسيتعيّن عليهم المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 14 1:38.007     163.163
2 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:39.488 1.481 1.481 160.734
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 13 1:40.069 2.062 0.581 159.801
4 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 16 1:40.115 2.108 0.046 159.728
5 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:40.121 2.114 0.006 159.718
6 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 18 1:40.244 2.237 0.123 159.522
7 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1:40.256 2.249 0.012 159.503
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 16 1:40.582 2.575 0.326 158.986
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 16 1:40.679 2.672 0.097 158.833
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 1:41.029 3.022 0.350 158.283
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:41.258 3.251 0.229 157.925
12 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 14 1:41.299 3.292 0.041 157.861
13 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:41.423 3.416 0.124 157.668
14 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 1:41.524 3.517 0.101 157.511
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 17 1:41.576 3.569 0.052 157.430
16 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:41.641 3.634 0.065 157.330
17 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:42.500 4.493 0.859 156.011
18 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:42.899 4.892 0.399 155.406
19 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 12 1:43.045 5.038 0.146 155.186
20 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:43.262 5.255 0.217 154.860
21 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 21 1:43.469 5.462 0.207 154.550
22 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 16 1:43.644 5.637 0.175 154.289
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