موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا

من المنتظر أن تؤثّر الظروف الجويّة على كامل مجريات عطلة نهاية الأسبوع الجاري في فرنسا، حيث جرت الحصّة الأولى في أجواء رطبة بالفعل.

وعنى ذلك تحسّن الأزمنة بشكلٍ واضح خلال المراحل الأولى، حيث انتزع ميلر الصدارة مع انطلاق الحصّة مُسجّلًا 1:47.320 دقيقة قبل أن يُحسّنه بأربع ثوانٍ كاملة بعد بضع لفّات.

وتتابع دخول الدرّاجين إلى الحلبة إثر ذلك وتداول العديدون على الصدارة ومن بينهم ميغيل أوليفيرا، ومارك ماركيز وجوان مير ويوهان زاركو.

وبدأ خطٌ جافٌ بالظهور مع بقاء 12 دقيقة على النهاية، وجازف ميلر وأليكس ماركيز بالانتقال إلى إطارات ملساء حينها.

لكنّ جهود ماركيز الأصغر انتهت عند المنعطف الثالث مع بقاء 7 دقائق على نهاية الحصّة عندما تعرّض لحادث، بينما كان ميلر قادرًا على القفز إلى المركز الثاني في مرحلة أولى، قبل أن يعود لتحسين زمنه بشكلٍ حاسم مُسجّلًا 1:38.007 دقيقة ليكون أسرع بـ 2.3 ثانية من أقرب ملاحقيه عندما عادت الأمطار حينها.

وأجبر ذلك الجميع على العودة إلى إطارات الأمطار، حيث نجح البعض في تحسين زمنه في اللحظات الأخيرة.

وحلّ زاركو ثانيًا في النهاية على بُعد 1.4 ثانية عن مير، بينما أكمل مير ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ هوندا بول إسبارغارو ومارك ماركيز.

أمّا لورينزو سافادوري درّاج أبريليا فقد حلّ سادسًا أمام متصدّر ترتيب البطولة فرانشيسكو بانيايا، في حين أكمل أوليفيرا، وأليكس رينز وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

وواجه درّاجو ياماها بعض الأوقات العصيبة، حيث يتواجد أربعتهم خارج العشرة الأوائل، وفي حال كانت الأحوال الجويّة أسوأ في بقيّة اليوم وصباح السبت، فسيتعيّن عليهم المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة التجارب: