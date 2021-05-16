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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني

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أحرز الأسترالي جاك ميلر درّاج دوكاتي انتصاره الثاني على التوالي في هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي ضمن سباق جائزة فرنسا الكبرى الجنوني المليء بالحوادث والدراما والذي شهد خروجه عن المسار وتلقيه لعقوبتين.

موتو جي بي: ميلر يخرج منتصرًا من سباق لومان الجنوني

أصبح ميلر أوّل أسترالي يفوز بسباقَين على التوالي منذ مواطنه كايسي ستونر في 2012، وذلك ضمن سباقٍ كاد أن يسقط فيه وشهد تلقيه لعقوبتين لتجاوزه السرعة القصوى في خطّ الحظائر عند تبديله لدرّاجته بعد تهاطل الأمطار.

وتمكّن درّاج دوكاتي من تجاوز البطل المحلي فابيو كوارتارارو قرب منتصف السباق ويُحكم قبضته على الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية.

وتقدّم الأسترالي على يوهان زاركو الذي كان أسرع الدرّاجين على المسار في المراحل الأخيرة، بينما نجى كوارتارارو ليعبر خطّ النهاية ثالثًا.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي الآخر رابعًا أمام دانيلو بيتروشي الذي حقّق أفضل نتائجه مع كاي تي ام.

وكان أليكس ماركيز أفضل درّاجي هوندا لصالح الفريق الرديف ال سي آر بعد حلوله سادسًا، وتقدّم على تاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو.

أمّا إيكر ليكونا فقد حلّ تاسعًا، في حين أكمل مافيريك فينياليس سباقه عاشرًا.

مجريات السباق

مثل المعتاد فقد قدّم ميلر درّاج دوكاتي انطلاقة صاروخيّة وانتزع الصدارة سريعًا، بينما خسر كوارتارارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل مركزًا إضافيًا لصالح زميله في ياماها فينياليس.

في الأثناء ارتكب بول إسبارغارو خطأ ولدى عودته إلى خطّ التسابق الطبيعيّ فقد حشر نفسه بين درّاجَي بيتروناس ياماها فالنتينو روسي وفرانكو موربيديللي وتسبّب في خروجهما عن المسار وسقوط الأخير.

واستعاد كوارتارارو زخمه وتجاوز زميله – الذي خسر عدّة مراكز إضافيّة سريعًا - في مرحلة أولى قبل أن يدخل في معركة كرٍ وفر مع ميلر.

وأعلنت إدارة السباق عن رفع العلم الأبيض إيذانًا بالسماح للدرّاجين بتغيير درّاجاتهم بالنظر إلى بدء تهاطل الأمطار حينها.

وابتعد بحلول تلك المرحلة رباعيّ الصدارة، كوارتارارو، وميلر وماركيز ورينز بشكلٍ كبير عن بقيّة منافسيهم بالرغم من أنّ السباق كان لا يزال في لفّته الخامسة.

وازدادت حدّة الأمطار حينها وخرج ميلر عن المسار قبل بضع منعطفات من نهاية اللفّة، في حين دخل ثلاثيّ الصدارة مباشرة أمامه لتغيير درّاجاتهم.

لكنّ توقّف كوارتارارو كان أبطأ وتجاوزه ماركيز ورينز، في الأثناء تعرّض حامل لقب العام الماضي أليكس رينز لحادث.

ولم تأت المتاعب فرادى بالنسبة لسوزوكي، إذ بعد لحظات قليلة من مغادرته لخطّ الحظائر انزلق رينز عند المنعطف الرابع وتعرّض لحادث.

نتيجة لذلك بقي ماركيز وكوارتارارو وحيدين في الصدارة، وبدأ ماركيز بالابتعاد قليلًا عن منافسه.

لكنّ ماركيز تعرّض لحادث في اللفّة الثامنة وقُذف عن درّاجته، لكنّه تمكّن من الوقوف واستئناف سباقه في المركز الـ 18.

بالتوازي مع ذلك كان ميلر بصدد تقليص الفارق سريعًا مع كوارتارارو المتصدّر، لكنّ درّاج دوكاتي تلقّى عقوبة اللفّة الطويلة لإفراطه في السرعة عند دخول خطّ الحظائر.

لكنّ ذلك لم يكن له تأثيرٌ كبير بالنظر إلى سرعة درّاج دوكاتي، حيث قلّص الفارق سريعًا وتجاوز كوارتارارو في اللفّة الـ 12.

بالتزامن مع ذلك أعلنت إدارة السباق توجيه عقوبة اللفّة الطويلة على كوارتارارو لارتكابه لخطأ في تغيير درّاجته، كونه توقّف بجانب درّاجة زميله فينياليس وليس في منطقته.

وبدا أنّ كلّ الأوراق مطروحة في المرحلة التالية من عمر السباق، حيث كان يوهان زاركو صاحب المركز الثالث من بين أسرع الدرّاجين على المسار، بل وحتّى ماركيز الذي وصل إلى المركز الـ 11 حينها.

لكنّ ماركيز سقط مع بقاء 10 لفّات على النهاية عند المنعطف الرابع وانسحب هذه المرّة ولم يكترث بالمواصلة.

أمّا زاركو فقد كان يُحلّق وكان يُقلّص الفارق مع كوارتارارو بحوالي 1.5 ثانية في اللفّة، وبقدرٍ أقلّ قليلًا مع ميلر المتصدّر، وهو ما كان يعني امتلاكه لفرصة حقيقيّة للمنافسة على الفوز في ظلّ وجود 10 ثوانٍ فقط بينه وبين الصدارة.

وبالفعل نجح زاركو في تجاوز كوارتارارو مع بقاء 7 لفّات على النهاية، وكان المسار قد جفّ حينها.

ومع بقاء 5 لفّات على النهاية فقد كانت 6.5 ثانية تفصل بين زاركو وميلر المتصدّر.

لكنّ تقدّم زاركو تقلّص في اللفّات الأخيرة ما سمح لميلر بضمان انتصاره الثاني على التوالي أمام زاركو، بينما نجى كوارتارارو وحقّق المركز الثالث ما منحه فرحة عارمة بعد تشاؤمه بالأمس حيال فرص ياماها في سباقٍ متقلّب الأجواء.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق
1   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27  
2   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 3.970
3   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 14.468
4   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27 16.172
5   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 27 21.430
6   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 23.509
7   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 30.164
8   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 27 35.221
9   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 27 40.432
10   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 27 40.577
11   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 42.198
12   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 52.408
13   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 59.377
14   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27 1:02.224
15   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 27 1:09.651
16   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 1:19.719
  انسحب 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17  
  انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15  
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 12  
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 12  
  انسحب 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 11  
  انسحب 36 Spain جوان مير سوزوكي 4  
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فرنسا الكبرى
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الكاتب مروان الوافي

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