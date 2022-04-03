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موتو جي بي: ميلر يتلقى عقوبة بعد واقعته مع كوارتارارو في التصفيات

تلقّى جاك ميلر عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لتعطيله فابيو كوارتارارو في تصفيات جائزة الأرجنتين الكبرى، وهي واقعة وصفها درّاج ياماها بـ "غير المنصفة".

موتو جي بي: ميلر يتلقى عقوبة بعد واقعته مع كوارتارارو في التصفيات

كان كوارتارارو بصدد إكمال لفّة سريعة في المراحل الأخيرة من القسم الثاني من تصفيات الأرجنتين عندما وصل إلى المنعطف السابع وكان أمامه ميلر.

وكان الأخير يسير ببطء على خطّ التسابق وكان عند نقطة الكبح المثاليّة لدخول المنعطف، ما أجبر كوارتارارو على إلغاء لفّته.

وتأهّل كوارتارارو سادسًا في النهاية، وشعر بأنّ تلك الواقعة كلّفته نتيجة أفضل.

وقال في هذا الصدد: "إن لم تُقدّم أفضل لفّاتك في المحاولة الأولى على الإطار الجديد على هذه الحلبة فإنّك تخسر بالفعل".

وأكمل: "لم يكن على خطّ التسابق بالضبط، لكن عندما تصل إلى هذا النوع من المنعطفات على الغيار الرابع بسرعة عالية ويكون أحدهم على خطّ التسابق تقريبًا فإنّ ذلك مُشتّت. ليس من العادل التواجد على خطّ التسابق هكذا بالنسبة لي".

وأردف: "بذلت أفضل ما في وسعي، نعلم أين نخسر، لكنّني أعتقد بأنّه لم يسبق لي أن كبحت بهكذا نحوٍ متأخّرٍ وقوي في المنعطف الخامس طوال حياتي. بذلت أفضل ما في وسعي، وربّما ليس الصفّ الثاني أفضل نتيجة، لكن هكذا جرت الأمور وأعتقد بأنّنا في موقعٍ جيّد للسباق بالنظر إلى أنّ وتيرتنا ليست الأفضل وليست الأسوأ".

من جانبه انتقد ميلر أسلوب قيادة كوارتارارو بعد احتكاكهما الطفيف في إندونيسيا، وكشف ميلر عن تلقيه لعقوبة التراجع ثلاثة مراكز لقاء واقعة التصفيات، ما يعني انطلاقه من المركز الـ 14.

وقال حيال ذلك: "لقد تمّ إخباري للتوّ أنّ لديّ عقوبة التراجع ثلاثة مراكز".

وأكمل: "لا أعلم ما يريدون مني فعله. غيّرت الدرّاجة والبذلة لأكون مرتاحًا فيهما. لا أفهم، لكن لم يكن الأمر كما لو أنّني كنت أحاول إعاقة أحدهم عمًا".

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