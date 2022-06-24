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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتقدّم على مير في التجارب الحرّة الأولى في هولندا

سجّل جاك ميلر درّاج دوكاتي الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي في أجواء ممطرة ليتفوّق على جوان مير درّاج سوزوكي.

موتو جي بي: ميلر يتقدّم على مير في التجارب الحرّة الأولى في هولندا

بالرغم من الظروف المتردية، كانت الحلبة شاهدت على الكثير من الحركة المبكّرة مع توجّه السائقين للتعوّد على تلك الظروف في ظلّ التوقّعات باستمرارها على مدار كامل عطلة نهاية الأسبوع.

وسجّل مير في البداية 1:50.988 دقيقة، لكنّه كان أوّل من يُظهر مدى صعوبة الوضع بسقوطه في المنعطف الاوّل.

وتبيّن أنّ المنعطف الأوّل يفرض تحديًا كبيرًا في النصف الأوّل من الحصّة، حيث عبر ميلر ومافيريك فينياليس بشكلٍ واسع هناك خارج المسار، بينما سقط إنيا باستيانيني وماركو بيزيكي.

وفي حين أنّهما كانا بخير، إلّا أنّ ازدياد الوضع سوءًا دفع السائقين إلى العودة إلى خطّ الحظائر في منتصف الحصّة.

وبحلول تلك المرحلة فقد كانت ميلر في الصدارة مُسجّلًا 1:44.523 دقيقة.

لكنّ الدقائق الـ 10 الأخيرة عرفت عودة الدرّاجين مع تراجع حدّة الأمطار وتحسّن حالة المسار.

وحسّن حينها معظم الدرّاجين أزمنتهم، وآلت الصدارة إلى ميلر بـ 1:42.589 دقيقة ليتقدّم بـ 0.109 ثانية عن مير، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

وكان المركز الرابع من نصيب أليكس ماركيز الذي تقدّم على أليكس إسبارغارو وميغيل أوليفيرا.

أمّا أليكس رينز فقد تواجد في المركز السابع متفوّقًا على ثنائيّ براماك يوهان زاركو وخورخي مارتن، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 14 1:42.589     159.385 294
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 1:42.698 0.109 0.109 159.216 292
3 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 16 1:42.891 0.302 0.193 158.917 291
4 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 17 1:42.959 0.370 0.068 158.812 294
5 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 13 1:43.030 0.441 0.071 158.703 290
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:43.091 0.502 0.061 158.609 286
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 12 1:43.116 0.527 0.025 158.570 295
8 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:43.150 0.561 0.034 158.518 297
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 21 1:43.189 0.600 0.039 158.458 290
10 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:43.417 0.828 0.228 158.109 294
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:43.424 0.835 0.007 158.098 297
12 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 16 1:43.481 0.892 0.057 158.011 294
13 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:43.514 0.925 0.033 157.961 283
14 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 17 1:43.542 0.953 0.028 157.918 290
15 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 13 1:43.724 1.135 0.182 157.641 285
16 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 16 1:43.818 1.229 0.094 157.498 292
17 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 13 1:44.248 1.659 0.430 156.849 290
18 6 Germany ستيفان برادل هوندا 15 1:44.265 1.676 0.017 156.823 293
19 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 17 1:44.285 1.696 0.020 156.793 284
20 40 South Africa دارين بيندر ياماها 18 1:44.602 2.013 0.317 156.318 290
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 14 1:44.825 2.236 0.223 155.985 288
22 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 14 1:44.968 2.379 0.143 155.773 288
23 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 19 1:45.282 2.693 0.314 155.308 282
24 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:45.392 2.803 0.110 155.146 291
25 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 11 1:46.446 3.857 1.054 153.610 285
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