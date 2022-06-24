موتو جي بي: ميلر يتقدّم على مير في التجارب الحرّة الأولى في هولندا
سجّل جاك ميلر درّاج دوكاتي الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي في أجواء ممطرة ليتفوّق على جوان مير درّاج سوزوكي.
بالرغم من الظروف المتردية، كانت الحلبة شاهدت على الكثير من الحركة المبكّرة مع توجّه السائقين للتعوّد على تلك الظروف في ظلّ التوقّعات باستمرارها على مدار كامل عطلة نهاية الأسبوع.
وسجّل مير في البداية 1:50.988 دقيقة، لكنّه كان أوّل من يُظهر مدى صعوبة الوضع بسقوطه في المنعطف الاوّل.
وتبيّن أنّ المنعطف الأوّل يفرض تحديًا كبيرًا في النصف الأوّل من الحصّة، حيث عبر ميلر ومافيريك فينياليس بشكلٍ واسع هناك خارج المسار، بينما سقط إنيا باستيانيني وماركو بيزيكي.
وفي حين أنّهما كانا بخير، إلّا أنّ ازدياد الوضع سوءًا دفع السائقين إلى العودة إلى خطّ الحظائر في منتصف الحصّة.
وبحلول تلك المرحلة فقد كانت ميلر في الصدارة مُسجّلًا 1:44.523 دقيقة.
لكنّ الدقائق الـ 10 الأخيرة عرفت عودة الدرّاجين مع تراجع حدّة الأمطار وتحسّن حالة المسار.
وحسّن حينها معظم الدرّاجين أزمنتهم، وآلت الصدارة إلى ميلر بـ 1:42.589 دقيقة ليتقدّم بـ 0.109 ثانية عن مير، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.
وكان المركز الرابع من نصيب أليكس ماركيز الذي تقدّم على أليكس إسبارغارو وميغيل أوليفيرا.
أمّا أليكس رينز فقد تواجد في المركز السابع متفوّقًا على ثنائيّ براماك يوهان زاركو وخورخي مارتن، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|14
|1:42.589
|159.385
|294
|2
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|17
|1:42.698
|0.109
|0.109
|159.216
|292
|3
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|16
|1:42.891
|0.302
|0.193
|158.917
|291
|4
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|17
|1:42.959
|0.370
|0.068
|158.812
|294
|5
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|13
|1:43.030
|0.441
|0.071
|158.703
|290
|6
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|19
|1:43.091
|0.502
|0.061
|158.609
|286
|7
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|12
|1:43.116
|0.527
|0.025
|158.570
|295
|8
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|21
|1:43.150
|0.561
|0.034
|158.518
|297
|9
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|21
|1:43.189
|0.600
|0.039
|158.458
|290
|10
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|19
|1:43.417
|0.828
|0.228
|158.109
|294
|11
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|18
|1:43.424
|0.835
|0.007
|158.098
|297
|12
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|16
|1:43.481
|0.892
|0.057
|158.011
|294
|13
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|19
|1:43.514
|0.925
|0.033
|157.961
|283
|14
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|17
|1:43.542
|0.953
|0.028
|157.918
|290
|15
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|13
|1:43.724
|1.135
|0.182
|157.641
|285
|16
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|16
|1:43.818
|1.229
|0.094
|157.498
|292
|17
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|13
|1:44.248
|1.659
|0.430
|156.849
|290
|18
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|15
|1:44.265
|1.676
|0.017
|156.823
|293
|19
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|17
|1:44.285
|1.696
|0.020
|156.793
|284
|20
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|18
|1:44.602
|2.013
|0.317
|156.318
|290
|21
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|14
|1:44.825
|2.236
|0.223
|155.985
|288
|22
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|14
|1:44.968
|2.379
|0.143
|155.773
|288
|23
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|19
|1:45.282
|2.693
|0.314
|155.308
|282
|24
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|18
|1:45.392
|2.803
|0.110
|155.146
|291
|25
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|11
|1:46.446
|3.857
|1.054
|153.610
|285
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