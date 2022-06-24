موتو جي بي: ميلر يتقدّم على مير في التجارب الحرّة الأولى في هولندا

بالرغم من الظروف المتردية، كانت الحلبة شاهدت على الكثير من الحركة المبكّرة مع توجّه السائقين للتعوّد على تلك الظروف في ظلّ التوقّعات باستمرارها على مدار كامل عطلة نهاية الأسبوع.

وسجّل مير في البداية 1:50.988 دقيقة، لكنّه كان أوّل من يُظهر مدى صعوبة الوضع بسقوطه في المنعطف الاوّل.

وتبيّن أنّ المنعطف الأوّل يفرض تحديًا كبيرًا في النصف الأوّل من الحصّة، حيث عبر ميلر ومافيريك فينياليس بشكلٍ واسع هناك خارج المسار، بينما سقط إنيا باستيانيني وماركو بيزيكي.

وفي حين أنّهما كانا بخير، إلّا أنّ ازدياد الوضع سوءًا دفع السائقين إلى العودة إلى خطّ الحظائر في منتصف الحصّة.

وبحلول تلك المرحلة فقد كانت ميلر في الصدارة مُسجّلًا 1:44.523 دقيقة.

لكنّ الدقائق الـ 10 الأخيرة عرفت عودة الدرّاجين مع تراجع حدّة الأمطار وتحسّن حالة المسار.

وحسّن حينها معظم الدرّاجين أزمنتهم، وآلت الصدارة إلى ميلر بـ 1:42.589 دقيقة ليتقدّم بـ 0.109 ثانية عن مير، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

وكان المركز الرابع من نصيب أليكس ماركيز الذي تقدّم على أليكس إسبارغارو وميغيل أوليفيرا.

أمّا أليكس رينز فقد تواجد في المركز السابع متفوّقًا على ثنائيّ براماك يوهان زاركو وخورخي مارتن، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: