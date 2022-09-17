موتو جي بي: ميلر يتقدم على بانيايا خلال التجارب الحرة الثالثة في أراغون

ظهر ماركيز في عطلة نهاية الأسبوع بعد غياب 110 أيام، نتيجة تعافيه من عمليته الجراحية الرابعة في ساعده الأيمن.

وأنهى يوم الجمعة ثامناً ضمن الترتيب، لكنه اعترف بأنه لم يجد بعد الحدود اللازمة تفادياً لأية حوادث.

وقدم ماركيز أداءً جيداً وضعه في أزمنة جيدة بعد مرور عشر دقائق فقط من الحصة.

لكنه وبحلول منتصف الحصة، تعرض لحادثة في المنعطف السابع لكنه تمكن من العودة مجدداً ليكتفي بالمركز 12.

ومع ظروف الطقس البارد لم تحصل إلا تغييرات قليلة على الأزمنة.

تصدر ماركو بيزيتشي دراج "في.آر46" أسرع الأزمنة بعد عشر دقائق لكن زمنه هذا وضعه بالمركز 14 الإجمالي.

بحلول هذه المرحلة، لم يسجل إلا بيزيتشي، فابيو دي جيانتونيو، دارين بيندر وجوان مير وبول إسبارغارو أزمنة أفضل من أزمنتهم يوم الجمعة، وبقيوا جميعاً حينها خارج القسم الثاني للتصفيات للمراكز العشرة الأولى.

لكن مير، حقق أول تقدم واضح له قبل 23 دقيقة من نهاية الحصة.

وتقدم دراج سوزوكي حتى المركز التاسع، ما وضعه في الزمن الأسرع الفردي.

وبقي توقيت خورخي مارتين الأفضل يوم الجمعة، صامداً حتى الدقيقة 12 ما قبل الأخيرة حتى تجاوزه جاك ميلر بدقيقة و46.992 ثانية وبفارق 0.030 ثانية.

ولاحقاً تم رفع الأعلام الصفراء عدة مرات بسبب عدة حوادث في اللفات الأخيرة حين كان يحاول الدراجون تسجيل تواجدهم في القسم الثاني للتصفيات.

نجح البعض بذلك مثل بيزيتشي وإينيا باستيانيني بالمركزين الرابع والخامس.

مارتن كان خامساً أمام دراجي كاي تي ام، براد بيندر وميغيل مولينا، اللذين تفوقا على فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

آخر مركزين من القسم الثاني للتصفيات حققه تاكاكي ناكاغامي دراج ال.سي.آر هوندا وأليكس رينز دراج سوزوكي.

التجارب الحرة الثالثة :