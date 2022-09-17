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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتقدم على بانيايا خلال التجارب الحرة الثالثة في أراغون

تصدر جاك ميلر ثنائية دوكاتي خلال التجارب الحرة الثالثة من جولة أراغون في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، في حصة شهدت بعض الحوادث إذ بات مارك ماركيز خارج القسم الثاني من التصفيات.

موتو جي بي: ميلر يتقدم على بانيايا خلال التجارب الحرة الثالثة في أراغون

ظهر ماركيز في عطلة نهاية الأسبوع بعد غياب 110 أيام، نتيجة تعافيه من عمليته الجراحية الرابعة في ساعده الأيمن.

وأنهى يوم الجمعة ثامناً ضمن الترتيب، لكنه اعترف بأنه لم يجد بعد الحدود اللازمة تفادياً لأية حوادث.

وقدم ماركيز أداءً جيداً وضعه في أزمنة جيدة بعد مرور عشر دقائق فقط من الحصة.

لكنه وبحلول منتصف الحصة، تعرض لحادثة في المنعطف السابع لكنه تمكن من العودة مجدداً ليكتفي بالمركز 12.

ومع ظروف الطقس البارد لم تحصل إلا تغييرات قليلة على الأزمنة.

تصدر ماركو بيزيتشي دراج "في.آر46" أسرع الأزمنة بعد عشر دقائق لكن زمنه هذا وضعه بالمركز 14 الإجمالي.

بحلول هذه المرحلة، لم يسجل إلا بيزيتشي، فابيو دي جيانتونيو، دارين بيندر وجوان مير وبول إسبارغارو أزمنة أفضل من أزمنتهم يوم الجمعة، وبقيوا جميعاً حينها خارج القسم الثاني للتصفيات للمراكز العشرة الأولى.

لكن مير، حقق أول تقدم واضح له قبل 23 دقيقة من نهاية الحصة.

وتقدم دراج سوزوكي حتى المركز التاسع، ما وضعه في الزمن الأسرع الفردي.

وبقي توقيت خورخي مارتين الأفضل يوم الجمعة، صامداً حتى الدقيقة 12 ما قبل الأخيرة حتى تجاوزه جاك ميلر بدقيقة و46.992 ثانية وبفارق 0.030 ثانية.

ولاحقاً تم رفع الأعلام الصفراء عدة مرات بسبب عدة حوادث في اللفات الأخيرة حين كان يحاول الدراجون تسجيل تواجدهم في القسم الثاني للتصفيات.

نجح البعض بذلك مثل بيزيتشي وإينيا باستيانيني بالمركزين الرابع والخامس.

مارتن كان خامساً أمام دراجي كاي تي ام، براد بيندر وميغيل مولينا، اللذين تفوقا على فابيو كوارتارارو دراج ياماها.

آخر مركزين من القسم الثاني للتصفيات حققه تاكاكي ناكاغامي دراج ال.سي.آر هوندا وأليكس رينز دراج سوزوكي.

التجارب الحرة الثالثة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 Australia جاك ميلر
Ducati 1:46.992
2 Italy فرانشيسكو بانيايا
Ducati 1:47.022 0.030
3 Italy ماركو بيزيتشي
Ducati 1:47.048 0.056
4 Italy إنيا باستيانيني
Ducati 1:47.057 0.065
5 Spain خورخي مارتن
Ducati 1:47.082 0.090
6 South Africa براد بيندر
KTM 1:47.167 0.175
7 Portugal ميغيل أوليفيرا
KTM 1:47.224 0.232
8 France فابيو كوارتارارو
Yamaha 1:47.258 0.266
9 Japan تاكاكي ناكاغامي
Honda 1:47.266 0.274
10 Spain أليكس رينز
Suzuki 1:47.272 0.280
11 Spain أليكس إسبارغارو
Aprilia 1:47.321 0.329
12 Spain مارك ماركيز
Honda 1:47.429 0.437
13 Italy لوكا ماريني
Ducati 1:47.437 0.445
14 Italy فابيو دي جيانانتونيو
Ducati 1:47.455 0.463
15 France يوهان زاركو
Ducati 1:47.478 0.486
16 Spain أليكس ماركيز
Honda 1:47.622 0.630
17 Australia ريمي غاردنر
KTM 1:47.718 0.726
18 Spain جوان مير
Suzuki 1:47.763 0.771
19 Spain مافيريك فينياليس
Aprilia 1:47.786 0.794
20 Italy فرانكو موربيديلي
Yamaha 1:47.812 0.820
21 United Kingdom كال كراتشلو
Yamaha 1:47.953 0.961
22 Spain بول إسبارغارو
Honda 1:47.981 0.989
23 South Africa دارين بيندر
Yamaha 1:48.203 1.211
24 Spain راؤول فيرنانديز
KTM 1:48.642 1.650
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