موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائية دوكاتي في التجارب الحرة الأولى في اليابان

تمثّل هذه الجولة عودة الموتو جي بي إلى اليابان للمرة الأولى منذ فترة ما قبل جائحة كورونا. وتم تمديد حصة التجارب الحرة الوحيدة لليوم الجمعة إلى 75 دقيقة جراء تغيير في المواعيد بسبب الصعوبات اللوجستية في الوصول من أراغون إلى موتيغي.

وفي ظل طول الحصة، فقد أمضى الدراجون معظم الـ 50 دقيقة الأولى في اختبار إعدادات السباق، حيث تناوب على الصدارة كل من مارك ماركيز، ميلر وفابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام.

وكان الأخير في صدارة الحصة مع دقيقة و45.807 ثانية عندما تم رفع أعلام الأمطار قبل 45 دقيقة من النهاية.

ومع تركز الأمطار في مناطق معينة فقط على المسار، كان أليكس رينز دراج سوزوكي أول الخارجين إلى الحلبة على تركيبة سوفت ليحسن زمنه قبل نصف ساعة من النهاية.

وتقدم الإسباني ليسجل دقيقة و45.738 ثانية، قبل أن يطيح به يوهان زاركو دراج براماك مع دقيقة و45.309 ثانية.

ومن ثم كانت الصدارة من نصيب أليكس إسبارغارو دراج أبريليا مع دقيقة و45.233 ثانية قبل أن يستعيد زاركو قمة جدول الأزمنة مع دقيقة و45.210 ثانية.

ومن هنا بدأت الصدارة تدور على كل من كوارتارارو، باستيانيني ورينز على مدار الـ 20 دقيقة التالية، قبل أن يوجه ميلر ضربته القاضية قبل 7 دقائق من النهاية ويسجل دقيقة و44.509 ثانية.

فيما تواجد زميله فرانشيسكو بانيايا في المركز الثاني على بعد 0.028 ثانية وأمام كوارتارارو بفارق 0.021 ثانية إضافية.

المركز الرابع كان من نصيب أليكس إسبارغارو أمام لوكا ماريني وماركيز، فيما أكمل كل بول إسبارغارو، براد بيندر، ميغيل أوليفيرا ومافيريك فينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: