موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا
تقدّم جاك ميلر ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ.
بعد إكمال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي وأحداثها الدراميّة، بقيت قافلة الموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ من أجل خوض سباقٍ ثانٍ نهاية هذا الأسبوع.
وتواجد تاكاكي ناكاغامي في صدارة الترتيب في المراحل الأولى من الحصّة بتوقيت وقدره 1:24.715 دقيقة في مرحلة أولى ومن ثمّ دقيقة و24.103 ثانية.
وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الصدارة، بينما تواجد أندريا دوفيزيوزو الفائز بالسباق الماضي على بُعد 0.035 ثانية عنه.
وبالنظر إلى تقلّب الأحوال الجويّة المتواصل في النمسا، فقد حاول الدرّاجون الضغط في النهاية لتحسين أزمنتهم ومحاولة ضمان عبورٍ مباشرٍ مبكّر للقسم الثاني من التصفيات.
وكان جوان مير درّاج سوزوكي أوّل من يتقدّم إلى الصدارة، لكن سرعان ما تتابعت الأزمنة السريعة إثر ذلك قبل أن ينجح ميلر في تسجيل 1:13.859 دقيقة ليضمن الصدارة.
وذهب المركز الثاني في اللحظات الأخيرة إلى دوفيزيوزو بفارق 0.004 ثانية، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل.
وحلّ ناكاغامي رابعًا حيث تقدّم على مير وفرانكو موربيديللي العائد من حادثه المروّع يوم الأحد الماضي.
وحلّ براد بيندر سابعًا لصالح كاي تي ام، حيث تقدّم على إيكر ليكونا ناشئ تيك3، بينما أكمل مافيريك فينياليس وفابيو كورتارارو ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة كم/س
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|24
|1:23.859
|185.368
|2
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|22
|1:23.863
|0.004
|0.004
|185.359
|3
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|24
|1:23.898
|0.039
|0.035
|185.282
|4
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|23
|1:23.950
|0.091
|0.052
|185.167
|5
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|24
|1:23.961
|0.102
|0.011
|185.143
|6
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|20
|1:24.198
|0.339
|0.237
|184.621
|7
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|23
|1:24.251
|0.392
|0.053
|184.505
|8
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|22
|1:24.301
|0.442
|0.050
|184.396
|9
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|22
|1:24.324
|0.465
|0.023
|184.346
|10
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|20
|1:24.381
|0.522
|0.057
|184.221
|11
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|23
|1:24.397
|0.538
|0.016
|184.186
|12
|51
|ميكيلي بيرو
|دوكاتي
|20
|1:24.508
|0.649
|0.111
|183.944
|13
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|20
|1:24.517
|0.658
|0.009
|183.925
|14
|38
|برادلي سميث
|أبريليا
|24
|1:24.623
|0.764
|0.106
|183.694
|15
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|21
|1:24.628
|0.769
|0.005
|183.683
|16
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|23
|1:24.690
|0.831
|0.062
|183.549
|17
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|23
|1:24.699
|0.840
|0.009
|183.529
|18
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|20
|1:24.764
|0.905
|0.065
|183.389
|19
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|26
|1:24.806
|0.947
|0.042
|183.298
|20
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|25
|1:24.808
|0.949
|0.002
|183.294
|21
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|21
|1:24.914
|1.055
|0.106
|183.065
|22
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|0
حول هذه المقالة
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|الكاتب
|مروان الوافي