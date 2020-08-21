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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

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موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا
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تقدّم جاك ميلر ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ.

بعد إكمال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي وأحداثها الدراميّة، بقيت قافلة الموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ من أجل خوض سباقٍ ثانٍ نهاية هذا الأسبوع.

وتواجد تاكاكي ناكاغامي في صدارة الترتيب في المراحل الأولى من الحصّة بتوقيت وقدره 1:24.715 دقيقة في مرحلة أولى ومن ثمّ دقيقة و24.103 ثانية.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الصدارة، بينما تواجد أندريا دوفيزيوزو الفائز بالسباق الماضي على بُعد 0.035 ثانية عنه.

وبالنظر إلى تقلّب الأحوال الجويّة المتواصل في النمسا، فقد حاول الدرّاجون الضغط في النهاية لتحسين أزمنتهم ومحاولة ضمان عبورٍ مباشرٍ مبكّر للقسم الثاني من التصفيات.

وكان جوان مير درّاج سوزوكي أوّل من يتقدّم إلى الصدارة، لكن سرعان ما تتابعت الأزمنة السريعة إثر ذلك قبل أن ينجح ميلر في تسجيل 1:13.859 دقيقة ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثاني في اللحظات الأخيرة إلى دوفيزيوزو بفارق 0.004 ثانية، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل.

وحلّ ناكاغامي رابعًا حيث تقدّم على مير وفرانكو موربيديللي العائد من حادثه المروّع يوم الأحد الماضي.

وحلّ براد بيندر سابعًا لصالح كاي تي ام، حيث تقدّم على إيكر ليكونا ناشئ تيك3، بينما أكمل مافيريك فينياليس وفابيو كورتارارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 24 1:23.859     185.368
2 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 22 1:23.863 0.004 0.004 185.359
3 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24 1:23.898 0.039 0.035 185.282
4 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 23 1:23.950 0.091 0.052 185.167
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 24 1:23.961 0.102 0.011 185.143
6 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:24.198 0.339 0.237 184.621
7 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 1:24.251 0.392 0.053 184.505
8 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 1:24.301 0.442 0.050 184.396
9 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22 1:24.324 0.465 0.023 184.346
10 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:24.381 0.522 0.057 184.221
11 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 23 1:24.397 0.538 0.016 184.186
12 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 20 1:24.508 0.649 0.111 183.944
13 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 20 1:24.517 0.658 0.009 183.925
14 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 24 1:24.623 0.764 0.106 183.694
15 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:24.628 0.769 0.005 183.683
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 1:24.690 0.831 0.062 183.549
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 23 1:24.699 0.840 0.009 183.529
18 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 20 1:24.764 0.905 0.065 183.389
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 26 1:24.806 0.947 0.042 183.298
20 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25 1:24.808 0.949 0.002 183.294
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 21 1:24.914 1.055 0.106 183.065
22 5 France يوهان زاركو دوكاتي 0        
موتو جي بي: معاقبة زاركو لتسبّبه في حادث النمسا المروّع

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موتو جي بي: معاقبة زاركو لتسبّبه في حادث النمسا المروّع
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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