موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

بعد إكمال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي وأحداثها الدراميّة، بقيت قافلة الموتو جي بي على حلبة ريد بُل رينغ من أجل خوض سباقٍ ثانٍ نهاية هذا الأسبوع.

وتواجد تاكاكي ناكاغامي في صدارة الترتيب في المراحل الأولى من الحصّة بتوقيت وقدره 1:24.715 دقيقة في مرحلة أولى ومن ثمّ دقيقة و24.103 ثانية.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الصدارة، بينما تواجد أندريا دوفيزيوزو الفائز بالسباق الماضي على بُعد 0.035 ثانية عنه.

وبالنظر إلى تقلّب الأحوال الجويّة المتواصل في النمسا، فقد حاول الدرّاجون الضغط في النهاية لتحسين أزمنتهم ومحاولة ضمان عبورٍ مباشرٍ مبكّر للقسم الثاني من التصفيات.

وكان جوان مير درّاج سوزوكي أوّل من يتقدّم إلى الصدارة، لكن سرعان ما تتابعت الأزمنة السريعة إثر ذلك قبل أن ينجح ميلر في تسجيل 1:13.859 دقيقة ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثاني في اللحظات الأخيرة إلى دوفيزيوزو بفارق 0.004 ثانية، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل.

وحلّ ناكاغامي رابعًا حيث تقدّم على مير وفرانكو موربيديللي العائد من حادثه المروّع يوم الأحد الماضي.

وحلّ براد بيندر سابعًا لصالح كاي تي ام، حيث تقدّم على إيكر ليكونا ناشئ تيك3، بينما أكمل مافيريك فينياليس وفابيو كورتارارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: