موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في ألمانيا

شرع الدرّاجون في برامجهم الاعتياديّة تحت أجواء مشمسة في ساكسنرينغ في ظلّ غياب مارك ماركيز ملك هذه الحلبة.

وتمكّن جاك ميلر من التواجد في الصدارة بعد سلسلة المحاولات الأولى، حيث سجّل 1:21.479 دقيقة.

ومع دخول الحصّة نصفها الثاني فقد وقعت العديد من الحوادث والأخطاء المتتالية، حيث سقط أندريا دوفيزيوزو، ومن ثمّ بول إسبارغارو وتلاه أليكس رينز، بينما خرج ميغيل أوليفيرا وأليكس إسبارغارو عن المسار.

وعاد بول إسبارغارو ليتعرّض لحادثٍ آخر في المنعطف الأوّل بعد ذلك، حيث قُذف بقوّة عن درّاجته الثانية وهو ما وضع حدًا لحصّته، كما أنّه شُوهد وهو يتألّم قليلًا وبقي في مكان الحادث قبل أن يتمكّن من السير بعد ذلك.

وبقي زمن ميلر السابق ثابتًا في الصدارة ليمنحه المركز الأوّل مع نهاية الحصّة، بينما تقدّم زميله فرانشيسكو بانيايا إلى المركز الثاني بفارق 0.015 ثانية عنه.

وذهب المركز الثالث إلى حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي كان على بُعد 0.078 ثانية عن ميلر.

وحلّ الفرنسي الآخر يوهان زاركو في المركز الرابع أمام العائد تاكاكي ناكاغامي بعد الحادثة الخطيرة في الجولة الماضية في برشلونة.

وانتهى المطاف بأليكس إسبارغارو في المركز السادس أمام لوكا ماريني، ودوفيزيوزو حيث نجح الأخير في التواجد ضمن العشرة الأوائل للمرّة الأولى منذ فترة طويلة.

وأكمل خورخي مارتن وأليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل، في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين مختلف الدرّاجين.

نتيجة الحصّة: