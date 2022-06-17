موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في ألمانيا
أحرز جاك ميلر الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي ليتفوّق على زميله في دوكاتي فرانشيسكو بانيايا في ظلّ تقاربٍ كبير بين مختلف الدرّاجين في هذه الحصّة.
شرع الدرّاجون في برامجهم الاعتياديّة تحت أجواء مشمسة في ساكسنرينغ في ظلّ غياب مارك ماركيز ملك هذه الحلبة.
وتمكّن جاك ميلر من التواجد في الصدارة بعد سلسلة المحاولات الأولى، حيث سجّل 1:21.479 دقيقة.
ومع دخول الحصّة نصفها الثاني فقد وقعت العديد من الحوادث والأخطاء المتتالية، حيث سقط أندريا دوفيزيوزو، ومن ثمّ بول إسبارغارو وتلاه أليكس رينز، بينما خرج ميغيل أوليفيرا وأليكس إسبارغارو عن المسار.
وعاد بول إسبارغارو ليتعرّض لحادثٍ آخر في المنعطف الأوّل بعد ذلك، حيث قُذف بقوّة عن درّاجته الثانية وهو ما وضع حدًا لحصّته، كما أنّه شُوهد وهو يتألّم قليلًا وبقي في مكان الحادث قبل أن يتمكّن من السير بعد ذلك.
وبقي زمن ميلر السابق ثابتًا في الصدارة ليمنحه المركز الأوّل مع نهاية الحصّة، بينما تقدّم زميله فرانشيسكو بانيايا إلى المركز الثاني بفارق 0.015 ثانية عنه.
وذهب المركز الثالث إلى حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي كان على بُعد 0.078 ثانية عن ميلر.
وحلّ الفرنسي الآخر يوهان زاركو في المركز الرابع أمام العائد تاكاكي ناكاغامي بعد الحادثة الخطيرة في الجولة الماضية في برشلونة.
وانتهى المطاف بأليكس إسبارغارو في المركز السادس أمام لوكا ماريني، ودوفيزيوزو حيث نجح الأخير في التواجد ضمن العشرة الأوائل للمرّة الأولى منذ فترة طويلة.
وأكمل خورخي مارتن وأليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل، في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين مختلف الدرّاجين.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|22
|1:21.479
|161.047
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|22
|1:21.494
|0.015
|0.015
|161.017
|3
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|25
|1:21.557
|0.078
|0.063
|160.893
|4
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|23
|1:21.655
|0.176
|0.098
|160.700
|5
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|22
|1:21.660
|0.181
|0.005
|160.690
|6
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|22
|1:21.665
|0.186
|0.005
|160.680
|7
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|21
|1:21.671
|0.192
|0.006
|160.669
|8
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|18
|1:21.730
|0.251
|0.059
|160.553
|9
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|23
|1:21.735
|0.256
|0.005
|160.543
|10
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|24
|1:21.772
|0.293
|0.037
|160.470
|11
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|23
|1:21.813
|0.334
|0.041
|160.390
|12
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|15
|1:21.822
|0.343
|0.009
|160.372
|13
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|23
|1:21.845
|0.366
|0.023
|160.327
|14
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|27
|1:21.939
|0.460
|0.094
|160.143
|15
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|23
|1:21.944
|0.465
|0.005
|160.133
|16
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|23
|1:22.057
|0.578
|0.113
|159.913
|17
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|23
|1:22.152
|0.673
|0.095
|159.728
|18
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|24
|1:22.237
|0.758
|0.085
|159.563
|19
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|13
|1:22.251
|0.772
|0.014
|159.536
|20
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|26
|1:22.475
|0.996
|0.224
|159.102
|21
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|22
|1:22.598
|1.119
|0.123
|158.865
|22
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|23
|1:22.547
|1.068
|158.963
|23
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|22
|1:22.807
|1.328
|0.260
|158.464
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|24
|1:22.996
|1.517
|0.189
|158.104
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