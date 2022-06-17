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موتو جي بي / جائزة ألمانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في ألمانيا

أحرز جاك ميلر الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي ليتفوّق على زميله في دوكاتي فرانشيسكو بانيايا في ظلّ تقاربٍ كبير بين مختلف الدرّاجين في هذه الحصّة.

موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الأولى في ألمانيا

شرع الدرّاجون في برامجهم الاعتياديّة تحت أجواء مشمسة في ساكسنرينغ في ظلّ غياب مارك ماركيز ملك هذه الحلبة.

وتمكّن جاك ميلر من التواجد في الصدارة بعد سلسلة المحاولات الأولى، حيث سجّل 1:21.479 دقيقة.

ومع دخول الحصّة نصفها الثاني فقد وقعت العديد من الحوادث والأخطاء المتتالية، حيث سقط أندريا دوفيزيوزو، ومن ثمّ بول إسبارغارو وتلاه أليكس رينز، بينما خرج ميغيل أوليفيرا وأليكس إسبارغارو عن المسار.

وعاد بول إسبارغارو ليتعرّض لحادثٍ آخر في المنعطف الأوّل بعد ذلك، حيث قُذف بقوّة عن درّاجته الثانية وهو ما وضع حدًا لحصّته، كما أنّه شُوهد وهو يتألّم قليلًا وبقي في مكان الحادث قبل أن يتمكّن من السير بعد ذلك.

وبقي زمن ميلر السابق ثابتًا في الصدارة ليمنحه المركز الأوّل مع نهاية الحصّة، بينما تقدّم زميله فرانشيسكو بانيايا إلى المركز الثاني بفارق 0.015 ثانية عنه.

وذهب المركز الثالث إلى حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي كان على بُعد 0.078 ثانية عن ميلر.

وحلّ الفرنسي الآخر يوهان زاركو في المركز الرابع أمام العائد تاكاكي ناكاغامي بعد الحادثة الخطيرة في الجولة الماضية في برشلونة.

وانتهى المطاف بأليكس إسبارغارو في المركز السادس أمام لوكا ماريني، ودوفيزيوزو حيث نجح الأخير في التواجد ضمن العشرة الأوائل للمرّة الأولى منذ فترة طويلة.

وأكمل خورخي مارتن وأليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل، في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين مختلف الدرّاجين.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 1:21.479     161.047
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1:21.494 0.015 0.015 161.017
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 1:21.557 0.078 0.063 160.893
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 23 1:21.655 0.176 0.098 160.700
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 1:21.660 0.181 0.005 160.690
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 22 1:21.665 0.186 0.005 160.680
7 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 21 1:21.671 0.192 0.006 160.669
8 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 18 1:21.730 0.251 0.059 160.553
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 23 1:21.735 0.256 0.005 160.543
10 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 1:21.772 0.293 0.037 160.470
11 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 23 1:21.813 0.334 0.041 160.390
12 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 15 1:21.822 0.343 0.009 160.372
13 36 Spain جوان مير سوزوكي 23 1:21.845 0.366 0.023 160.327
14 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 1:21.939 0.460 0.094 160.143
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 1:21.944 0.465 0.005 160.133
16 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 23 1:22.057 0.578 0.113 159.913
17 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 23 1:22.152 0.673 0.095 159.728
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24 1:22.237 0.758 0.085 159.563
19 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 13 1:22.251 0.772 0.014 159.536
20 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 26 1:22.475 0.996 0.224 159.102
21 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 22 1:22.598 1.119 0.123 158.865
22 6 Germany ستيفان برادل هوندا 23 1:22.547 1.068   158.963
23 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 22 1:22.807 1.328 0.260 158.464
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 24 1:22.996 1.517 0.189 158.104
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