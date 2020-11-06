موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

سجل جوان مير دراج سوزوكي ومتصدر الترتيب العام أول الأزمنة السريعة وتبادل المراكز مع دانيلو بيتروشي دراج دوكاتي، قبل أن يسجل بول إسبارغارو التوقيت الأسرع مع دقيقة و37.284 ثانية.

لكن سرعان ما تقدم ميلر الذي سجل أسرع أزمنة الحصة الأولى مسجلاً دقيقة و37.029 ثانية على متن براماك دوكاتي.

ميغيل أوليفييرا دراج تيك 3 حسّن من الزمن ليكسر حاجز الدقيقة و36 ثانية، قبل أن يستعيد ميلر الصدارة مع دقيقة و34.613 ثانية.

وتواصلت الأزمنة بالتحسن، حيث تبادل فرانشيسكو بانيايا، أوليفييرا، أليكس رينز وبول إسبارغارو مراكز الصدارة بينهم.

ونجح الأخير بتسجيل دقيقة و32.952 ثانية خلال الدقائق الأخيرة، لكن تمكن فرانكو موربيديللي من كسر هذا الرقم في لفته الأخيرة، لكن ميلر تقدم عليه مباشرة مع دقيقة و32.528 ثانية لينهي الحصة كأسرع الجميع.

واستطاع إسبارغارو تسجيل المركز الثاني ليدفع موربيديللي إلى المركز الثالث.

تاكاكي ناكاغامي سجل المركز الرابع أمام بول إسبارغارو الذي تقدم بدوره على رينز وبراد بيندر.

أندريا دوفيزيوزو أنهى الحصة بالمركز الثامن لصالح دوكاتي، متقدماً على فابيو كوارتارارو الذي أبدى تحسناً جيداً بالمقارنة مع الحصة السابقة التي أنهاها بالمركز الأخير.

أما جوان مير فأكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أنه تمّ تأكيد انطلاق مافيريك فينياليس من خط الحظائر لأنه تجاوز العدد المسموح للمحركات في الموسم الواحد.