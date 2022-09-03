موتو جي بي: ميلر يتفوّق بـ 0.015 ثانية على بانيايا وينطلق أوّلًا في ميزانو
أحرز جاك ميلر قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد أن تفوّق على زميله فرانشيسكو بانيايا بـ 0.015 ثانية، في الوقت الذي حجزت فيه دوكاتي المراكز الأربعة الأولى.
عرف القسم الأوّل من التصفيات التلويح بالعلم الأبيض والأحمر مع بقاء الدقائق الأخيرة الحاسمة للإشارة إلى وجود بعض زخّات المطر وأنّ المسار زلقٌ.
وبالفعل فشل معظم السائقين في تحسين أزمنتهم، ليعبر ماركو بيزيكي ولوكا ماريني إلى القسم الثاني، في الوقت الذي كان فيه درّاجو الصدارة يُتابعون الأحوال الجويّة وحالة المسار عن كثب.
وانطلقت مجريات القسم الثاني إثر ذلك في أجواء جافة في المجمل، لكنّ المسار كان باردًا وكان زلقًا بعض الشيء في قسمه الأوّل وهو ما تطلّب الحذر من الدرّاجين.
وتمحور الوضع حول المجازفة ومن سيكون الأكثر جرأة في تلك الظروف، وهو ما انعكس عبر تقلّبٍ متواصلٍ في المراكز.
لكنّ تقدّم دوكاتي عاد للظهور مجدّدًا، وتداول درّاجوها على الصدارة في ظلّ تحسّن متواصلٍ للأزمنة إلى أن آلت الكلمة الأخيرة إلى جاك ميلر في المحاولة الأخيرة مُسجّلًا 1:31.899 دقيقة ليتفوّق على زميله فرانشيسكو بانيايا بـ 0.015 ثانية.
وتواجد إينيا باستيانيني في المركز الثالث وكان على بُعد 0.115 ثانية عن الصدارة، بينما أكمل ماركو بيزيكي رُباعيّة دوكاتي بتفوّقه على مافيريك فينياليس.
وكان يوهان زاركو ليضمن حجز دوكاتي للمراكز الخمسة الأولى لو كان أسرع من فينياليس بـ 0.051 ثانية.
أمّا ماريني فقد قدّم لفّة قويّة وتأهّل سابعًا، في حين كان فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة عاجزًا عن مجاراة دوكاتي في التصفيات ليكتفي بالمركز الثامن على الحلبة التي ضمن عليها لقب العام الماضي.
وسينطلق أليكس إسبارغارو من المركز التاسع، في حين سيُكمل ميغيل أولفيرا ترتيب العشرة الأوائل.
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|9
|1:31.899
|165.625
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|9
|1:31.914
|0.015
|0.015
|165.598
|3
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|9
|1:32.014
|0.115
|0.100
|165.418
|4
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|9
|1:32.048
|0.149
|0.034
|165.357
|5
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|9
|1:32.118
|0.219
|0.070
|165.231
|6
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|9
|1:32.169
|0.270
|0.051
|165.140
|7
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|9
|1:32.226
|0.327
|0.057
|165.038
|8
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|9
|1:32.246
|0.347
|0.020
|165.002
|9
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|9
|1:32.577
|0.678
|0.331
|164.412
|10
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|10
|1:32.775
|0.876
|0.198
|164.061
|11
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|8
|1:33.351
|1.452
|0.576
|163.049
|12
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|9
|1:33.438
|1.539
|0.087
|162.897
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