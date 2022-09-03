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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدر ثنائية دوكاتي خلال التجارب الحرة الثالثة في سان مارينو

تقدم جاك ميلر على زميله في دوكاتي، فرانشيسكو بانيايا خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة سان مارينو في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

موتو جي بي: ميلر يتصدر ثنائية دوكاتي خلال التجارب الحرة الثالثة في سان مارينو

الظروف الجوية لم تكن مثالية خلال التجارب الحرة الثالثة في ميزانو.

وبالرغم من أن المسار كان جافاً لكنه لم يكن مثالياً من أجل تحسين اللفات السريعة.

ولم تتحسن الأزمنة إلا في الدقائق 12 الأخيرة، حيث تقدم فابيو كوارتارارو دراج ياماها إلى المركز الثالث مع دقيقة و31.644 ثانية.

ومن ثم بدأت الأزمنة بالتهاوي مع مجموعة لفات سريعة دفعت عدة دراجين مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

أما المركز الأسرع كان لصالح ميلر مع دقيقة و31.296 ثانية قبل تسع دقائق من النهاية.

زميله بانيايا ضغط في اللفة الأخيرة لكنه اكتفى بالمركز الثاني بفارق 0.071 ثانية.

إينيا باستيانيني لم ينجح بتحسين زمنه بالرغم من محاولاته المتكرر، بينما حقق فابيو كوارتارارو المركز الثالث، أما مافيريك فينياليس فسجل زمناً سريعاً، لكن حذف أسرع لفاته أرجعه حتى المركز الخامس.

وهذا ما دفع كوارتارارو إلى المركز الثالث متقدماً على أليكس رينز الذي لحق بانيايا مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

فرانكو موربيديللي احتل المركز السادس على متن براماك دوكاتي أمام ميغيل أوليفييرا بالرغم من تسببه بعلم أصفر متأخر.

بول اسبارغارو لم ينجح بتحسين أزمنته ليكتفي بالمركز التاسع على متن أبريليا خلف ماركو بيزيتشي، بينما أكمل لوكا ماريني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق
1 Australia جاك ميلر Ducati 1:31.296  
2 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 1:31.367 0.071
3 France فابيو كوارتارارو Yamaha 1:31.644 0.348
4 Spain أليكس رينز Suzuki 1:31.707 0.411
5 Spain مافيريك فينياليس Aprilia 1:31.844 0.548
6 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 1:31.937 0.641
7 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 1:31.955 0.659
8 Italy ماركو بيزيتشي Ducati 1:31.937 0.641
9 Spain بول إسبارغارو Honda 1:32.075 0.779
10 Italy لوكا ماريني Ducati 1:32.076 0.780
11 Spain أليكس ماركيز Honda 1:32.122 0.826
12 Italy ميكيلي بيرو Ducati 1:32.263 0.967
13 France يوهان زاركو Ducati 1:32.350 1.054
14 Italy إنيا باستيانيني Ducati 1:32.395 1.099
15 Italy فابيو دي جيانانتونيو Ducati 1:32.417 1.121
16 Germany ستيفان برادل Honda 1:32.462 1.166
17 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1:32.464 1.168
18 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 1:32.506 1.210
19 South Africa براد بيندر KTM 1:32.520 1.224
20 Italy أندريا دوفيزيوزو Yamaha 1:32.716 1.420
21 Spain خورخي مارتن Ducati 1:32.975 1.679
22 South Africa دارين بيندر Yamaha 1:33.240 1.944
23 Spain راؤول فيرنانديز KTM 1:32.948 1.652
24 Australia ريمي غاردنر KTM 1:33.378 2.082
25 Japan كازوكي واتانابي Suzuki 1:35.683 4.387
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