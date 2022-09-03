موتو جي بي: ميلر يتصدر ثنائية دوكاتي خلال التجارب الحرة الثالثة في سان مارينو
تقدم جاك ميلر على زميله في دوكاتي، فرانشيسكو بانيايا خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة سان مارينو في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
الظروف الجوية لم تكن مثالية خلال التجارب الحرة الثالثة في ميزانو.
وبالرغم من أن المسار كان جافاً لكنه لم يكن مثالياً من أجل تحسين اللفات السريعة.
ولم تتحسن الأزمنة إلا في الدقائق 12 الأخيرة، حيث تقدم فابيو كوارتارارو دراج ياماها إلى المركز الثالث مع دقيقة و31.644 ثانية.
ومن ثم بدأت الأزمنة بالتهاوي مع مجموعة لفات سريعة دفعت عدة دراجين مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.
أما المركز الأسرع كان لصالح ميلر مع دقيقة و31.296 ثانية قبل تسع دقائق من النهاية.
زميله بانيايا ضغط في اللفة الأخيرة لكنه اكتفى بالمركز الثاني بفارق 0.071 ثانية.
إينيا باستيانيني لم ينجح بتحسين زمنه بالرغم من محاولاته المتكرر، بينما حقق فابيو كوارتارارو المركز الثالث، أما مافيريك فينياليس فسجل زمناً سريعاً، لكن حذف أسرع لفاته أرجعه حتى المركز الخامس.
وهذا ما دفع كوارتارارو إلى المركز الثالث متقدماً على أليكس رينز الذي لحق بانيايا مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.
فرانكو موربيديللي احتل المركز السادس على متن براماك دوكاتي أمام ميغيل أوليفييرا بالرغم من تسببه بعلم أصفر متأخر.
بول اسبارغارو لم ينجح بتحسين أزمنته ليكتفي بالمركز التاسع على متن أبريليا خلف ماركو بيزيتشي، بينما أكمل لوكا ماريني ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الثالثة:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت
|الفارق
|1
|جاك ميلر
|Ducati
|1:31.296
|2
|فرانشيسكو بانيايا
|Ducati
|1:31.367
|0.071
|3
|فابيو كوارتارارو
|Yamaha
|1:31.644
|0.348
|4
|أليكس رينز
|Suzuki
|1:31.707
|0.411
|5
|مافيريك فينياليس
|Aprilia
|1:31.844
|0.548
|6
|فرانكو موربيديلي
|Yamaha
|1:31.937
|0.641
|7
|ميغيل أوليفيرا
|KTM
|1:31.955
|0.659
|8
|ماركو بيزيتشي
|Ducati
|1:31.937
|0.641
|9
|بول إسبارغارو
|Honda
|1:32.075
|0.779
|10
|لوكا ماريني
|Ducati
|1:32.076
|0.780
|11
|أليكس ماركيز
|Honda
|1:32.122
|0.826
|12
|ميكيلي بيرو
|Ducati
|1:32.263
|0.967
|13
|يوهان زاركو
|Ducati
|1:32.350
|1.054
|14
|إنيا باستيانيني
|Ducati
|1:32.395
|1.099
|15
|فابيو دي جيانانتونيو
|Ducati
|1:32.417
|1.121
|16
|ستيفان برادل
|Honda
|1:32.462
|1.166
|17
|أليكس إسبارغارو
|Aprilia
|1:32.464
|1.168
|18
|تاكاكي ناكاغامي
|Honda
|1:32.506
|1.210
|19
|براد بيندر
|KTM
|1:32.520
|1.224
|20
|أندريا دوفيزيوزو
|Yamaha
|1:32.716
|1.420
|21
|خورخي مارتن
|Ducati
|1:32.975
|1.679
|22
|دارين بيندر
|Yamaha
|1:33.240
|1.944
|23
|راؤول فيرنانديز
|KTM
|1:32.948
|1.652
|24
|ريمي غاردنر
|KTM
|1:33.378
|2.082
|25
|كازوكي واتانابي
|Suzuki
|1:35.683
|4.387
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"موتو جي بي" وشبكة موتورسبورت تكشفان أهم النقاط من أكبر استبيان عالمي للمتابعين
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