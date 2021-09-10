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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية لصالح دوكاتي في أراغون

تصدر جاك ميلر دراج دوكاتي التجارب الحرة الثانية لجولة أراغون في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بينما لم يتمكن مارك ماركيز الذي سجل أسرع أزمنة الحصة الأولى، سوى من تحقيق المركز 19، بعد حادثة مبكرة.

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية لصالح دوكاتي في أراغون

أدت اللفات السريعة المتتالية خلال القسم الأخير من الحصة إلى تغيير كبير في الأزمنة، ليخرج ميلر أمام الجميع بفارق 0.273 ثانية، حيث لم تفصل سوى 1.273 ثانية بين الدراجين الـ 21 من أصل 22.

وكان ميغيل مولينا دراج كاي تي ام أول من سجل زمناً سريعً، سرعان ما حسنه لاحقاً بعد خمس دقائق.

لكن بعد ذلك، توقفت الحصة بسبب حادثة مارك ماركيز في المنعطف ما قبل الأخير، عندما اضطر للخروج قليلاً عن مسار التسابق لتفادي الارتطام بأخيه أليكس ماركيز.

أدت الحادثة إلى تحطم دراجة هوندا وقد بدا غاضباً للغاية بعد ذلك، لكنه عاد إلى الحلبة على متن دراجة هوندا ثانية.

خلال ذلك كان فرانشيسكو بانيايا قد تصدر الأزمنة قبل أن يتعرض لحادثة أخرى بدوره، بينما تقدم تاكاكي ناكاغامي دراج ال سي ار إلى الصدارة.

وقبل أربع دقائق فقط على النهاية، بدأت الأزمنة تتهاوى وتتغير مع اللفات السريعة التي بدأها الدراجون.

حيث تقدم إيكر ليكونا دراج تيك 3 أمام ناكاغامي، قبل أن يسجل ميلر أفضل لفة مع دقيقة و47.613 ثانية.

وبقي زمن دراج دوكاتي من دون هزيمة، حيث كان أقرب ملاحقيه أليكس أسبارغارو مع دقيقة و47.886 ثانية.

المركز الثالث حققه كال كراتشلو على متن ياماها، أمام يوهان زاركو دراج براماك دوكاتي وزميله خورخي مارتين، بينما اكتفى بانيايا بالمركز السادس.

فابيو كوارتارارو أحرز المركز السابع على متن ياماها، حيث بدا أنه تعرض لقرصة حشرة تسللت تحت خوذته.

بينما أكمل ناكاغامي، إيرنا باستيانيني وإسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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