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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية في ريد بُل رينغ

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موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية في ريد بُل رينغ
14-08-2020

تصدر جاك ميلر دراج براماك التجارب الحرة الثانية لجائزة النمسا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أمام إيكر ليكونا دراج "تيك 3"، وذلك في حصة شهدت ظروفاً جوية متقلبة.

هطلت الأمطار لفترة قصيرة على المنعطفين الثالث والرابع قرب نهاية حصة "موتو 3"، لتترك مناطق رطبة قليلة من الحلبة، لذلك بقي أغلب دراجي "موتو جي بي" في المرآب أغلب فترات التجارب الحرة الثانية.

وخرج جوان مير دراج سوزكي وميغيل أوليفييرا دراج "تيك 3" إضافة إلى أليكس ماركيز دراج هوندا - الدراجون الأقل خبرة على المسارات الرطبة - إلى الحلبة على إطارات خاصة بالأمطار.

وسجل أوليفييرا دقيقة و39.4848 ثانية، بينما سجل أليكس أسبارغارو دقيقة و40.346 ثانية، وبقيت هذه الأزمنة الوحيدة حتى المراحل الختامية للحصة.

وبعد خروج عدد من الدراجين، بدأ المسار بالتجفاف، ليخرج جميع البقية تقريباً ومحاولة تسجيل أزمنة.

يوهان زاركو سجل دقيقة و34.271 ثانية قبل عشر دقائق على النهاية مستعملاً إطارات الأمطار، قبل أن يحطم ميلر ذلك الزمن على إطارات ملساء.

حيث سجل النمساوي دقيقة و30.838 ثانية مع بقاء أربع دقائق على النهاية، حيث واصل تحسين زمنه.

وفي النهاية سجل ميلر دقيقة و26.475 ثانية ليتصدر الحصة أمام ليكونا.

المركز الثالث أحرزه ميغيل أوليفييرا، بينما أكمل أليكس رينز، زاركو ومير المراكز الستة الأولى.

أليكس ماركيز احتل المركز السابع على متن دراجته هوندا، بينما احتل دراجا ياماها مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي المركزين الثامن والتاسع.

وأكمل ستيفان براندل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فابيو كورارتارارو متصدر الترتيب العام احتل المركز 12 الإجمالي أمام فرانكو موربيديللي.

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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة النمسا الكبرى
قائمة السائقين جاك ميلر
قائمة الفرق براماك ريسينغ

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