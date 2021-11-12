موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الحرّة الثانية المليئة بالحوادث في فالنسيا
تفوّق جاك ميلر على بول إسبارغارو بـ 0.012 ثانية ليضمن صدارة التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي، وذلك ضمن حصّة شهدت وقوع الكثير من الحوادث.
في حين أنّ الأمطار غابت في هذه الحصّة، فإنّ الدرّاجين عانوا في البداية من تدني درجات الحرارة وهو ما تسبّب في ضعف واضح في مستويات التماسك.
وتعرّض الحائز على لقب هذا العام فابيو كوارتارارو نتيجة لذلك لحادثٍ مبكّر عند المنعطف الثاني، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى وتمكّن من إعادة تشغيل درّاجته والعودة إلى مرآب فريقه.
وتقدّم موربيديللي إلى الصدارة إثر ذلك بـ 1:31.832 دقيقة وتقدّم على تاكاكي ناكاغامي في تلك المرحلة.
وتتابعت الحوادث بسقوط إينيا باستيانيني وإيكر ليكونا عند المنعطفين الثاني والـ 11 تواليًا.
وانطلقت سلسلة التحسينات الأخيرة بعد انتقال الدرّاجين إلى الإطار الخلفيّ اللين، وكانت المنافسة حامية للغاية، وتقلّبت الصدارة مرارًا بين ثنائيّ دوكاتي ورينز ودرّاجي هوندا.
لكنّ الكلمة الأخيرة ذهبت إلى ميلر الذي سجّل 1:30.927 دقيقة وتقدّم بـ 0.012 ثانية فقط على بول إسبارغارو الذي كان قريبًا للغاية من ضمان الصدارة قبل سقوطه في محاولته السريعة الأخيرة عند المنعطف السادس.
وحلّ فرانشيسكو بانيايا ثالثًا، وكان على بُعد 0.068 ثانية عن زميله ميلر المتصدّر.
وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين ثلاثيّ الصدارة والمجموعة خلفه، حيث حلّ أليكس رينز رابعًا على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية وتقدّم على خورخي مارتن وتاكاكي ناكاغامي، بينما وضع جوان مير درّاجة سوزوكي الثانية في المركز السابع.
وكان براد بيندر أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز الثامن أمام أندريا دوفيزيوزو الذي بدأ يتعوّد على درّاجة ياماها وبعد بتحقيق تأديات قويّة مع نهاية هذا الموسم.
في المقابل أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ اكتفاء البطل كوارتارارو بالمركز الـ 11، وتبيّن أنّه كاد أن يقع عند الخروج من المنعطف الرابع في محاولته السريعة الأخيرة وكان الفرنسي غاضبًا للغاية.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|20
|1:30.927
|158.566
|328
|2
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|19
|1:30.939
|0.012
|0.012
|158.545
|330
|3
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|20
|1:30.995
|0.068
|0.056
|158.448
|330
|4
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|19
|1:31.336
|0.409
|0.341
|157.856
|327
|5
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|17
|1:31.396
|0.469
|0.060
|157.753
|328
|6
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|20
|1:31.427
|0.500
|0.031
|157.699
|330
|7
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|20
|1:31.513
|0.586
|0.086
|157.551
|327
|8
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|20
|1:31.521
|0.594
|0.008
|157.537
|327
|9
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|22
|1:31.597
|0.670
|0.076
|157.406
|324
|10
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|21
|1:31.603
|0.676
|0.006
|157.396
|332
|11
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|17
|1:31.708
|0.781
|0.105
|157.216
|322
|12
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|21
|1:31.820
|0.893
|0.112
|157.024
|325
|13
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|20
|1:31.832
|0.905
|0.012
|157.004
|321
|14
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|20
|1:31.852
|0.925
|0.020
|156.969
|327
|15
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|21
|1:32.083
|1.156
|0.231
|156.576
|321
|16
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|18
|1:32.098
|1.171
|0.015
|156.550
|330
|17
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|21
|1:32.208
|1.281
|0.110
|156.363
|328
|18
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|16
|1:32.214
|1.287
|0.006
|156.353
|324
|19
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|14
|1:32.219
|1.292
|0.005
|156.345
|325
|20
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|19
|1:32.229
|1.302
|0.010
|156.328
|319
|21
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|19
|1:32.285
|1.358
|0.056
|156.233
|324
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