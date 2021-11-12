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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الحرّة الثانية المليئة بالحوادث في فالنسيا

تفوّق جاك ميلر على بول إسبارغارو بـ 0.012 ثانية ليضمن صدارة التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي، وذلك ضمن حصّة شهدت وقوع الكثير من الحوادث.

موتو جي بي: ميلر يتصدّر التجارب الحرّة الثانية المليئة بالحوادث في فالنسيا

في حين أنّ الأمطار غابت في هذه الحصّة، فإنّ الدرّاجين عانوا في البداية من تدني درجات الحرارة وهو ما تسبّب في ضعف واضح في مستويات التماسك.

وتعرّض الحائز على لقب هذا العام فابيو كوارتارارو نتيجة لذلك لحادثٍ مبكّر عند المنعطف الثاني، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى وتمكّن من إعادة تشغيل درّاجته والعودة إلى مرآب فريقه.

وتقدّم موربيديللي إلى الصدارة إثر ذلك بـ 1:31.832 دقيقة وتقدّم على تاكاكي ناكاغامي في تلك المرحلة.

وتتابعت الحوادث بسقوط إينيا باستيانيني وإيكر ليكونا عند المنعطفين الثاني والـ 11 تواليًا.

وانطلقت سلسلة التحسينات الأخيرة بعد انتقال الدرّاجين إلى الإطار الخلفيّ اللين، وكانت المنافسة حامية للغاية، وتقلّبت الصدارة مرارًا بين ثنائيّ دوكاتي ورينز ودرّاجي هوندا.

لكنّ الكلمة الأخيرة ذهبت إلى ميلر الذي سجّل 1:30.927 دقيقة وتقدّم بـ 0.012 ثانية فقط على بول إسبارغارو الذي كان قريبًا للغاية من ضمان الصدارة قبل سقوطه في محاولته السريعة الأخيرة عند المنعطف السادس.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا ثالثًا، وكان على بُعد 0.068 ثانية عن زميله ميلر المتصدّر.

وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين ثلاثيّ الصدارة والمجموعة خلفه، حيث حلّ أليكس رينز رابعًا على بُعد أربعة أعشارٍ من الثانية وتقدّم على خورخي مارتن وتاكاكي ناكاغامي، بينما وضع جوان مير درّاجة سوزوكي الثانية في المركز السابع.

وكان براد بيندر أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز الثامن أمام أندريا دوفيزيوزو الذي بدأ يتعوّد على درّاجة ياماها وبعد بتحقيق تأديات قويّة مع نهاية هذا الموسم.

في المقابل أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل، وذلك في ظلّ اكتفاء البطل كوارتارارو بالمركز الـ 11، وتبيّن أنّه كاد أن يقع عند الخروج من المنعطف الرابع في محاولته السريعة الأخيرة وكان الفرنسي غاضبًا للغاية.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:30.927     158.566 328
2 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:30.939 0.012 0.012 158.545 330
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 1:30.995 0.068 0.056 158.448 330
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:31.336 0.409 0.341 157.856 327
5 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:31.396 0.469 0.060 157.753 328
6 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:31.427 0.500 0.031 157.699 330
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:31.513 0.586 0.086 157.551 327
8 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:31.521 0.594 0.008 157.537 327
9 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 22 1:31.597 0.670 0.076 157.406 324
10 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:31.603 0.676 0.006 157.396 332
11 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 1:31.708 0.781 0.105 157.216 322
12 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 21 1:31.820 0.893 0.112 157.024 325
13 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:31.832 0.905 0.012 157.004 321
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:31.852 0.925 0.020 156.969 327
15 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 21 1:32.083 1.156 0.231 156.576 321
16 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:32.098 1.171 0.015 156.550 330
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:32.208 1.281 0.110 156.363 328
18 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 16 1:32.214 1.287 0.006 156.353 324
19 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 1:32.219 1.292 0.005 156.345 325
20 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 19 1:32.229 1.302 0.010 156.328 319
21 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:32.285 1.358 0.056 156.233 324
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