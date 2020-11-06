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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب

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موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب

تصدر جاك ميلر التجارب الحرة الأولى لجائزة أوروبا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في فالنسيا، بينما تذيل فابيو كوارتارارو الترتيب.

هذا أول سباق من السباقات الثلاثة المتتالية الختامية لموسم 2020، حيث تفصل 32 نقطة بين الدراجين الستة الأوائل اللذين يتصدرهم جوان مير دراج سوزوكي بفارق 14 نقطة أمام كوارتارارو.

سجل بول أسبارغارو أول الأزمنة السريعة في الحصة قبل أن يتفوق عليه ميلر مع دقيقة و45.191 ثانية.

لكن دانيلو بيتروشي دراج دوكاتي حسن من الزمن بفارق ثانيتين تقريباً، ولم ينتظر ميلر طويلاً ليتقدم عليه مجدداً مع دقيقة و42.555 ثانية مع بقاء عشر دقائق حتى نهاية الحصة.

وواصل ميلر تحسين زمنه إلى دقيقة و42.263 ثانية والذي بقي كأفضل زمن حتى تحسينه مجدداً إلى دقيقة و42.063 ثانية.

وهكذا انتهت الحصة مع ميلر أولاً بفارق نصف ثانية تقريباً أمام أقرب ملاحقيه.

فرانكو موربيديللي أنهى الحصة ثانياً خلف ميلر، وأمام ستيفان برادل الذي يحل بديلاً عن مارك ماركيز المصاب.

يوهان زاركو احتل المركز الرابع على متن أفينتيا بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

أما بقية المراكز حتى العشرة الأولى، فكانت من نصيب بول أسبارغارو، ميغيل مولينا، أندريا دوفيزيوزو ومافيريك فينياليس.

يشار إلى أن غاريت غيرولف الذي قاد أولى تجاربه كبديل عن فالنتينو روسي، أنهى الحصة بالمركز 16 متفوقاً على جوان مير، كال كراتشلو وكوارتارارو.



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